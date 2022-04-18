Российские команды в киберспорте: под нейтральным флагом и угрозой распродажи ведущих игроков из-за санкций

Как выживает отечественная CS:GO сцена в новых реалиях

Профессиональный киберспорт, в отличие от традиционного спорта, не ставил запретов на участие российских игроков в крупнейших международных турнирах. В частности, сразу три российские команды продолжают борьбу за попадание на PGL Antwerp Major 2022, который состоится в мае этого года. Но ситуация не настолько безоблачна, и отечественным составам предстоит еще много работы, чтобы в полной мере сохранить свое место в элите мирового киберспортивного сообщества.

Запрет на использование названия организации. VP и Gambit несут финансовые потери

Первым ощутимым ударом по отечественному киберспорту стал запрет на использование названий организаций в официальных турнирах на профессиональной сцене. Пострадали от этого две ведущие российские спортивные организации, а именно Virtus.pro и Gambit, которые теперь именуют себя как Outsiders и Players соответственно. Названия не самые оригинальные и помогли нашим командам не сильно: оба коллектива на прошедшей ESL Pro League выступили ниже своих возможностей и до решающих стадий не дошли.



То же касается и другого российского состава Entropiq, но их ситуация оказалась немного проще. Чешская организация, которой является Entropiq, не стала кикать (убирать из состава, — прим. ред.) игроков, и ребята продолжают выступать на всех международных стартах, правда, без использования флага России. Подобная практика уже не один год применяется к российским спортсменам на крупных турнирах в традиционном спорте и Олимпийских играх, и вот добралась до киберспорта. Любое упоминание России теперь не разрешается, но зрители и эксперты, следящие за CS:GO, понимают, какую страну представляют те или иные игроки, поэтому данный запрет носит формальный характер. Еще проще поступила организация Team Spirit, которая перенесла свой офис из России в Сербию, также сохранив состав, состоящий из россиян.

Ребята продолжают выступать на всех международных стартах, правда, без использования флага России. Фото: vk.com/entropiqteam

Возвращаясь к теме VP и Gambit: для этих прославленных команд ситуация становится тяжелой. Запрет на использование названия бьет даже не по игрокам, а по самим организациям, точнее, по известным в мире киберспорта брендам. Рекламодатели, которых у VP и Gambit в достатке, также не могут размещать свои логотипы на форме и упоминаться в качестве спонсоров этих команд. Соответственно, организации теряют огромные деньги с каждого турнира, где выступают их составы. Плюс нельзя забывать о таком, казалось бы, второстепенном факторе, как стикеры внутри игры. С одного мэйджора команды получают сотни тысяч долларов за продажу своих именных стикеров как игроков, так и команд. И если игроки смогут заработать на этом событии, то организации — нет, и всему виной запрет на использование бренда.

VP и Gambit могут исчезнуть из элиты CS:GO

Финансовая ситуация вынуждает принимать не самые приятные решения. Уже не первый день ходят разговоры о скорой продаже составов как VP, так и Gambit, ведь без упоминания организаций это просто игроки, которые ездят на турниры, а содержание одной команды стоит немалых денег. Топ-игроки получают соответствующие зарплаты, и платить им без возможности заработать может привести к финансовому краху. А поскольку запрет на игроков не распространяется, то спрос на топ-состав будет без сомнений.

И VP, и Gambit входят в десятку лучших команд мира, и укрепить свою команду такими сильными игроками захотят многие, поэтому потенциальная продажа выглядит самым очевидным решением для организаций. Игроки уже давно тренируются за пределами России, поэтому дополнительные траты на свои составы сейчас не идут в плюс руководителям коммерческой организации, стремящейся зарабатывать, а таковыми являются VP и Gambit.

Уже не первый день ходят разговоры о скорой продаже составов как VP, так и Gambit. Фото: vk.com/gambitesports

NAVI как главный фактор проблем российского киберспорта

Natus Vincere всегда была флагманом СНГ-киберспорта, но в нынешней ситуации выбрала логичный для себя путь. Украинская организация, занимающая на данный момент второе место в мировом рейтинге, больше других способствует тому, что российская CS:GO сцена теряет позиции. Именно руководство NAVI стало одним из инициаторов запрета на участие российских команд под их названиями на всех турнирах, сохранив возможность игрокам из России играть. Заняв жесткую позицию и в этом вопросе, «Рожденные побеждать» подставили бы и себя, ведь в их составе три из пяти игроков представляют Россию, в том числе и уроженец Казани Денис electronic Шарипов. Всем ребятам уже было предложено перебраться на Украину и получить гражданство страны, где и находится офис организации, но пока не все готовы к этому. Тот же electronic живет в Москве вместе с женой и ребенком, как и капитан команды boom4l.



Пока что команда продолжает выступать в своем нынешнем составе, но как долго он останется неизменным, большой вопрос. Заменить россиян сейчас попросту некем, ведь на мировой арене нет такого количества топовых украинских игроков, а снижение уровня игры команды приведет и к ослаблению результатов, к чему в руководстве NAVI точно не готовы. Пока игроки лояльны к действиям руководства, этот состав сможет играть, но не исключен и кик российских игроков в случае несогласия с переездом из России.



Пока в основе Natus Vincere сохраняется баланс между российскими и украинскими игроками, в молодежных составах NAVI Junior и NAVI Youth уже происходят изменения — кикнуты все российские игроки. С учетом успешного опыта подписания игрока из академии, а именно B1t, в будущем NAVI планируют делать ставку именно на свою молодежь. На том же ESL Pro League вместо boom4l, заболевшего перед самым стартом турнира коронавирусом, играл 16-летний headtrick, новый молодой талант из системы клуба. Явление временное, но есть вероятность, что скоро он на полноценной основе займет место в пятерке «Рожденных побеждать».

В их составе три из пяти игроков представляют Россию, в том числе и уроженец Казани Денис electronic Шарипов. Фото: navi.gg

Будущее неясно. Но можно искать спасение в интернациональных составах

Развитие ситуации вредит командам, но игроки более защищены, на них не оказывается такое большое давление, поскольку CS:GO комьюнити достаточно лояльно. Российским игрокам всегда найдется место в командах любого уровня, дело лишь в знании английского языка, а с этим у профессиональных игроков полный порядок. Поэтому решение есть — поскольку продажа сильнейших отечественных игроков практически неизбежна, то решение кроется в командах, которые готовы откликнуться и пригласить ребят к себе. Возможен вариант, как с Entropiq, при котором европейская команда потратится на целую пятерку, либо единичные трансферы в международные составы.

И то, и другое очень вероятно, потому что класс российских игроков высок и они могут усилить большое число коллективов на про-сцене. Появляется шанс для команд второго-третьего эшелона заполучить себе топовых игроков и поднять свой клуб на более высокий уровень. Сами игроки смогут и дальше выступать на всех турнирах по всему миру, а их нынешние руководители смогут неплохо заработать, а в нынешних условиях это крайне необходимо. Вроде бы все в плюсе, но российские организации на продолжительное время остаются вне мирового киберспорта, и речь не только о CS:GO. В других дисциплинах те же VP и Gambit входят в число ведущих команд и потери коснутся не только составов по CS, но и Dota плюс остальные ведущие дисциплины. Так что пока будущее российского киберспорта туманно, и неизвестно, когда отечественные команды смогут вновь заявить о себе в полной мере.