Россияне «Вашингтона» снова устроили шоу, а Панарин вывел «Рейнджерс» в плей-офф

Как там дела у русских в НХЛ?

Все ближе приближается плей-офф по ту сторону океана — самое время российским звездам активизировать все свои силы для решения турнирных задач. И они их прекрасно решают. Русская диаспора «Вашингтона» добыла важнейшую победу над «заклятыми друзьями» из Питтсбурга, а Артемий Панарин впервые за три сезона выводит свой «Рейнджерс» в Кубок Стэнли. Спортивная редакция «Реального времени» традиционно подводит итоги недели для россиян в Национальной хоккейной лиге.

Русское шоу в Питтсбурге

Что-то нереальное выдали старые «заклятые друзья» столичный «Вашингтон» и «Питсбург» накануне ночью. Любители хоккея давно привыкли, что это огненное противостояние команд из соседних штатов сводится к зарубе Александра Овечкина и Сидни Кросби. Но в этот раз это была песня под басы исключительно русских лидеров «Вашингтона». Овечкину аккомпанировали Орлов, Кузнецов и Самсонов.

Уже ко второй минуте на табло PPG Paints Arena светилось 1:1. Хозяева льда открыли счет на 45-й секунде, благодаря результативной передаче Евгения Малкина. Таким образом, Евгений стал первым из российских хоккеистов, кто набрал в НХЛ 700 передач.



В середине первого периода Дмитрий Орлов на скорости прошел по правому борту и мощным щелчком прострелял вратаря «пингвинов». Еще чуть-чуть доехать и он смог бы забросить из «офиса Овечкина». Для защитника «столичных» это уже 11-й гол в сезоне — его новый личный рекорд.



Впрочем, у «Вашингтона» есть другой русский хоккеист, чьи рекорды совсем на другом уровне. Александр Овечкин, в отличие от своего визави из «Питсбурга», в этом матче забросил. На этот раз шайба влетела в ворота Тристана Джерри как и положено для Овечкина — из его офиса. А именно из левого круга вбрасывания. Все по классике.





Сыграл свою главную роль и Александр Великий в важнейшем голе Уилсона, отвлекая на себя соперника. Ну а Евгений Кузнецов забрасывал уже в пустые ворота, когда «столичные» получили отложенный штраф. По сути, этим голом Кузя закрыл все вопросы в матче.

Неплохо отработал и голкипер Илья Самсонов, отразив 29 бросков за матч . Это 50-я победа вратаря в НХЛ. В общем, россияне ночью вновь стали главными актерами в этом пенсильванском шоу.

Артемий Панарин наконец-то выводит «Рейнджерс» в Кубок Стэнли

Другая русская звезда НХЛ, Артемий Панарин лишь на 3-й год своего пребывания на Манхэттене сделал то, ради чего ему «насыпали» такой огромный контракт при переходе из «Коламбуса».

В ночном матче с «Оттава Сенаторз» Панарин забросил уже в первом периоде, сравняв счет после вбрасывания. Он юрко отыскал свободную зону, дождался передачи и почти беспрепятственно расстрелял вратаря «сенаторов».

После этого Артемий в своей излюбленной манере принялся добирать личную статистику результативными передачами. Здесь он в позиционной атаке, едва подняв голову, находит поджидающего в правом круге Эндрю Коппа — есть гол!

А в концовке второго периода россиянин легко прошел по правому борту и аккуратно положил прямо на крюк Райану Строуму. Тому оставалось лишь занести шайбу в ворота.





«Он показывает игру мирового класса. Когда рядом с вами на скамейке сидят парни и восклицают: «Боже мой, посмотри, что он делает», — вы знаете, что это удачный матч Панарина», — признавался после игры Строум.

В матче с «Оттавой» у Артемия четыре очка (1+3) при показателе полезности «+3» и победа над канадской командой — 5:1. Ну а на десерт самое главное — выход «Рейнджерс» в плей-офф. Сейчас у «рейнджеров» 100 очков в 73 матчах, что позволяет идти четвертыми на Востоке. «Айлендерс», идущий девятым на Востоке, проиграл этой ночью и потерял теоретические шансы догнать соседей с Манхэттена.