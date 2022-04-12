День в истории: рок-н-ролл пошел в массы, Шаймиев в третий раз стал президентом

Чем примечательна дата 12 апреля?

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 12 апреля, мы отмечаем День космонавтики, кроме того, вспоминаем процесс над Галилео Галилеем, победу Наполеона Бонапарта в сражении при Монтенотте, указ Александра II об учреждении больницы для рабочего населения в Санкт-Петербурге и принятие четвертой Конституции РСФСР. Родились драматург Александр Островский, путешественник Николай Пржевальский, последний председатель Совета министров Российской империи Николай Голицын, старший брат Ильича революционер Александр Ульянов, актер Ефим Копелян, композитор Леонид Дербенев, оперная певица Монсеррат Кабалье, футболист Бобби Мур. Умерли предприниматель и меценат Людвиг Нобель, наш земляк Федор Шаляпин, 32-й президент США Франклин Рузвельт, физик Игорь Тамм, писатель Валентин Катаев, советский скульптор-монументалист Евгений Вучетич. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Третий срок Шаймиева и половодье в Казани

12 апреля 1962 года родилась певица Наиля Фатехова — одна из представительниц татарской эстрадной диаспоры в Казани, заслуженная артистка Татарстана и России. Фатехова известна сотрудничеством с группой «На-На», в репертуаре которой, помимо русских, английских, китайских, есть песни на татарском языке.

Фото: archive.gov.tatarstan.ru

12 апреля 1936 года умер писатель, ученый-просветитель Ризаитдин Фахретдин. Имам, казый, журналист, он в 1922 году был избран муфтием Центрального духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири, активно выступал против борьбы с религией и даже собирался подать в отставку. Умер за несколько месяцев до массовых арестов руководства Духовного управления. Сторонник европеизации, эмансипации, Фахретдин также работал над созданием единого языка для тюркских народов.

12 апреля 1970 года был вынут первый ковш земли на площадке первого завода будущего автогиганта на Каме. Процесс шел быстро — первый кубометр бетона для КамАЗа уложили 8 сентября, первая колонна на площадке ремонтно-инструментального завода появилась 25 мая 1971-го. Первая деталь изготовлена уже 14 марта 1973-го.

Фото: «Вести КАМАЗа»

12 апреля 2001 года на сессии Государственного совета Минтимер Шаймиев вступил в должность президента Татарстана в третий раз. Впервые это были небезальтернативные выборы. У Шаймиева было четыре конкурента: Сергей Шашурин, Иван Грачев, Роберт Садыков, Александр Федоров. Минтимер Шарипович набрал в том году 79,5% голосов.

12 апреля 2021 года «Реальное время» рассказывало о весеннем половодье в Казани. Утром этого дня резко возросло число жалоб — в системе было зарегистрировано 198 заявок, так как таяние снега угрожало подтоплением жилых домов. Уровень воды стремительно возрастал: многие грунтовые дороги, низководные мосты и поселки республики оказались под водой.

Фото: vk.com/mchs.tatarstan

Первый коммунистический субботник и миллионный экземпляр «Волги»

12 апреля 1919 года в Советской России прошел первый субботник. Его инициатором выступил бригадир слесарей депо Москва-Сортировочная Иван Бураков. Тогда на акцию вышло 15 рабочих, однако им за ночь удалось отремонтировать три паровоза. Уже через месяц на той же Московско-Казанской железной дороге прошел первый массовый субботник с участием около 200 человек.

12 апреля 1985 года с конвейера Горьковского автозавода сошел миллионный экземпляр «Волги» ГАЗ-24. Автомобиль пришел на смену ГАЗ-21, который уже достаточно устарел. Новая модель требовала и нового дизайна, и новых деталей, поэтому было решено произвести модернизацию технологического оснащения завода, в 70—80-е годы машина оказалась в дефиците. ГАЗ-24 — пятое поколение легковых автомобилей, кузов которого стал основой для других модернизированных моделей, в частности «ноль второй», ГАЗ-3102.

Фото wikipedia.org

Двигатели внутреннего сгорания — в общественном транспорте

12 апреля 1903 года в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания. Его менее продвинутые предшественники появились в английской столице в 1829 году, назывались они омнибусами, многоместными повозками, запряженными лошадьми. Они, как правило, были двухэтажными: на первом, более комфортном уровне располагались состоятельные люди, на втором — граждане победнее.

12 апреля 1954 года на студии Decca Records записана песня Билла Хейли Rock Around the Clock, положившая начало массовой популярности рок-н-ролла, кроме того, согласно «Книге рекордов Гиннесса», сингл с песней стал одним из самых продаваемых в истории музыки.