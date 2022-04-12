Татары в переписях: ранние браки в городах и по четверо детей в традиционных семьях
Особенности статистического учета татарского народа в разные исторические периоды
В Институте истории им. Марджани вышла книга «Татары в переписях населения», в которой представлена динамика численности татарского народа, его социальная и конфессиональная структура, языковое поведение за последние почти три столетия. Во время работы авторы* издания опирались на материалы государственных переписей населения Российской империи, СССР и Российской Федерации. Книга знакомит нас с особенностями статистического учета татар в разные исторические периоды и спецификой переписных кампаний. «Реальное время» предлагает ознакомиться с этим интересным исследованием и публикует главу о семье и рождаемости.
Семья, рождаемость, возрастно-половой состав
Семья всегда высоко ценилась татарами, а вступление в брак считалось естественной необходимостью. По переписи 1897 г. среди населения Казанской губернии в возрасте 50 лет и старше никогда не вступали в брак лишь 3,6% женщин и 1,7% мужчин. Брачность женщин в возрасте старше 16 лет составляла тогда 61,2%. На протяжении следующих периодов исторического развития общества в силу действия различных факторов, в том числе последствий двух мировых войн, показатели брачности менялись. В 1926 г. в браке состояло 58% татарок старше 16 лет, в 1959 г. — 48,6%, в 1970 г. — 55,7%, в 1979 г. — 54,3%. В селах уровень брачности несколько ниже, чем в городах. В целом уровень брачности у татар ниже аналогичных показателей в среднем по Российской Федерации и в государствах СНГ.
Возраст вступления в брак у юношей и девушек в прошлом был различен: девушки выходили замуж в основном в 19—22 года, юноши женились чаще в 22—25 лет, но нередко они вступали в брак в 26—30 лет.
Несмотря на предписания ислама и в отличие от других народов, ранние браки не были характерны для татар. Во время переписи 1897 г. специально отмечалось: «Браки в более раннем и даже очень несовершенном возрасте, возможные среди магометан, как не противоречащие их обычаям и религиозным воззрениям, представляют собой в Казанской губернии исключительно редкое явление». В 1897 г. лишь 0,3% женщин в возрасте 15—16 лет состояли в браке, женатых мужчин в этом возрасте не было совсем. В возрастной категории 17—19 лет семейные составляли 14,4% женщин и 4,9% мужчин.
В городах женщины выходили замуж раньше своих сельских сверстниц. В 1926 г. в браке состояли 11,2% женщин-татарок Казани в возрасте 15—19 лет и лишь 4,9% из числа проживающих в сельской местности. В возрастной группе 20—24 года — соответственно 67,2 и 60,3%. У мужчин ситуация была противоположной: в городах они вступали в брак несколько позже сельчан. Так, в возрастной группе 25—29 лет состояло в браке 74,8% горожан и 85,6% сельских жителей. В целом татары вступали в брак позже народов Поволжского региона, русских, белорусов, украинцев, молдаван, народов Средней Азии и Кавказа.
Брачный возраст современных татар также относительно более высокий. Они вступают в брак несколько позже своих сверстников конца XIX — начала XX вв., хотя их брачный возраст в среднем близок к традиционному. В возрастной группе 20—24 года в браке состоит каждый третий мужчина (30,2%) и каждая вторая женщина (49,9%); в группе 25—29 лет эти показатели выравниваются и составляют соответственно 73,7 и 76,3%. Причем современные мужчины на селе вступают в брак раньше, а женщины, наоборот, позднее.
Если же говорить об изменениях возраста вступления в брак в 1960—1980-е гг., то для татар в этот период была характерна тенденция к понижению брачного возраста, «омоложение брака». В большей степени тенденция к «омоложению брака» проявлялась в городах и в других урбанизированных поселениях. В последние 30 лет фиксируется обратная тенденция повышения брачного возраста, но такая динамика не является отличительной чертой татарского народа, а характерна для населения России в целом. При этом перенос возраста вступления в брак, наряду с откладыванием рождения детей, наиболее ощутимы в крупных городах.
У татар в прошлом по традиции жених был старше невесты на 3—6 лет, но встречались и браки с большей разницей в возрасте. Для основной части татар чрезвычайно редкими и особенно предосудительными были браки, где жених моложе невесты, а также браки ровесников — они составляли соответственно 2 и 5%. Для современного брака характерна тенденция к сближению возрастов жениха и невесты, хотя некоторая приверженность традиционной возрастной разнице сохраняется.
Основным для татар был моногамный брак. Полигамия, допускавшаяся по мусульманским законам, среди них была распространена слабо. По данным 1844 г. из 2 112 мужчин в Казани только 55 (2,6%) имели по две жены, шесть человек (0,2%) — по три, двое (0,09%) — четыре жены. Двоеженство не было характерно и для сельских татар.
Татарские семьи в прошлом были довольно многочисленные. В 1897 г. 62,8% населения Казанской губернии проживало в семьях, состоящих из пяти человек и более. Средний размер семьи в губернии составлял 5,4 человека. Величина татарской семьи тогда была несколько ниже этого показателя у русской семьи и у семей других соседних народов.
Средний размер татарской семьи в конце 80-х — середине 90-х гг. ХХ в. составлял 3,4 человека. Уменьшение количества семей происходило постепенно. Так, лишь за период между двумя переписями (в 1970 и 1979 гг.) величина татарской семьи в РСФСР сократилась с 4 до 3,7 человека, в том числе сельской — с 4,2 до 4. Татарская семья, значительно отличаясь по величине от семей коренных народов Средней Азии (средний размер 5,7—6,6 человека), более всего близка по размерам к семьям соседних народов Поволжья и Приуралья.
Большая часть татарских семей — семьи, состоящие из 2—4 человек, причем их доля постепенно увеличивается. В РСФСР в 1970 г. они достигали 60,7%, в 1979 г. — 76,1%. Такие же процессы характерны и для татарской семьи Татарстана, где их доля к концу 1980-х — началу 1990-х гг. достигла 83%, что несколько ниже аналогичных показателей у русских семей (88,3%).
Изменение численности татарской семьи обусловлено многими факторами, в том числе нуклеаризацией и понижением рождаемости. В традиционной семье у татар было в среднем около четырех детей. Однако уровень детности прежде зависел не только и не столько от уровня рождаемости, сколько от уровня смертности. У татар, несмотря на более низкую в сравнении с другими народами края детскую смертность, выживало не более половины родившихся. Детская смертность среди татар в 1927 г. составляла 34%, в то время как у соседних народов она характеризовалась более высокими показателями: у русских (Европейская часть РСФСР) — 40,5%; чувашей — 35,5%; мордвы — 42,9%; марийцев — 38,4%; удмуртов — 38,7%. Однако и уровень рождаемости у татар был сравнительно невысокий: во второй половине XIX в. Казанская губерния по рождаемости занимала 35-е место в ряду губерний Европейской России, причем у татар на один брак приходилось меньше рождений, чем у соседей.
К концу 30-х гг. XX в. удельный вес детей от 0 до 8 лет достигал 27—29%. При этом доля мужчин была 48%. Здесь сказывались людские потери, вызванные катаклизмами прежних лет и процессами 1930-х гг. В послевоенный период диспропорция полов в структуре населения продолжала сохраняться из-за огромных людских потерь в годы Великой Отечественной войны, повышенной мужской смертности в послевоенные годы из-за полученных фронтовых ранений и напряженного восстановительного периода. Перепись 1959 г. показала, что татары в возрасте 35—39 и 40—44 лет составляли по 4%, тогда как в возрасте 30—34 лет — 9%. Также было нарушено и соотношение мужчин и женщин в этих возрастах. Мужчины в возрасте 35—39 лет составляли всего 38%. Но доля детей в возрастной структуре традиционно сохранялась на высоком уровне — 26%.
В современных условиях уровень рождаемости и детности у татар практически совпадают. Однако и сейчас этот показатель ниже, чем у других народов Волго-Камья. В середине 1990-х гг. на одну женщину татарку старше 18 лет в Татарстане приходилось в среднем 2,1 рождения (1,9 — в городах, 2,4 — в сельских поселениях). В средней татарской семье сейчас 2—3 ребенка, но в сельских поселениях значительна доля семей, имеющих четверо детей и более.
Со второй половины XX в. у татар, как и у многих крупных народов России, наблюдается процесс демографического старения (диаграмма 5): доля детей до 14 лет сократилась с 33% в 1959 г. до 23% в 1989-м и до 14% в 2010 году, а доля старшей возрастной группы (в возрасте 60 лет и старше) выросла за это время с 8 до 18%.
Зафиксированные темпы демографического старения татар в масштабах России следует считать высокими. Уровень демографической старости, определяемый отношением доли пожилых лиц к доле детей, изменился от 0,2 в 1959 г. до 0,6 в 1989 г. и 1,3 в 2010 г. Несмотря на неизменность доли пожилых людей в двух последних переписях, демографическое старение татар продолжилось в последние десятилетия по причине существенного сокращения доли детей.
Возрастно-половой состав российских татар постепенно приобретает черты регрессивной формы с преобладанием старших возрастных групп (30 лет и старше). Это обусловлено спадом рождаемости в 1990-е гг., когда уровень рождаемости был самым низким за всю послевоенную историю России. В целом уровень демографической старости у татар несколько выше среднего по стране.
Указанные процессы являются следствием общероссийской тенденции старения населения, а также достигнутого ко второй половине 2000-х гг. повышения общей продолжительности жизни и некоторого сокращения смертности лиц в старших группах трудоспособного возраста. Сказывается и влияние общемировых и общероссийских тенденций снижения рождаемости и повышения возраста вступления в брак. Переход к малодетности, который наметился у татар в поколениях, рожденных в 1940-е гг., отчетливо проявил себя в 1970-е гг., продолжился и усилился в тяжелых условиях 1990-х гг. Среднее число рожденных детей у татар заметно сократилось за последний межпереписной период (2002—2010 гг.). Даже относительная экономическая стабилизация начала 2000-х гг. не помогла в решении этой проблемы и, несмотря на рост общего числа родившихся в стране, реальная рождаемость снижалась. А это влияло на возрастную структуру татарского народа.
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