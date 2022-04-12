Татары в переписях: ранние браки в городах и по четверо детей в традиционных семьях

Особенности статистического учета татарского народа в разные исторические периоды

Фото: Татарская семья участницы конкурса «Нечкәбил 2014»

В Институте истории им. Марджани вышла книга «Татары в переписях населения», в которой представлена динамика численности татарского народа, его социальная и конфессиональная структура, языковое поведение за последние почти три столетия. Во время работы авторы* издания опирались на материалы государственных переписей населения Российской империи, СССР и Российской Федерации. Книга знакомит нас с особенностями статистического учета татар в разные исторические периоды и спецификой переписных кампаний. «Реальное время» предлагает ознакомиться с этим интересным исследованием и публикует главу о семье и рождаемости.

Семья, рождаемость, возрастно-половой состав

Семья всегда высоко ценилась татарами, а вступление в брак считалось естественной необходимостью. По переписи 1897 г. среди населения Казанской губернии в возрасте 50 лет и старше никогда не вступали в брак лишь 3,6% женщин и 1,7% мужчин. Брачность женщин в возрасте старше 16 лет составляла тогда 61,2%. На протяжении следующих периодов исторического развития общества в силу действия различных факторов, в том числе последствий двух мировых войн, показатели брачности менялись. В 1926 г. в браке состояло 58% татарок старше 16 лет, в 1959 г. — 48,6%, в 1970 г. — 55,7%, в 1979 г. — 54,3%. В селах уровень брачности несколько ниже, чем в городах. В целом уровень брачности у татар ниже аналогичных показателей в среднем по Российской Федерации и в государствах СНГ.

Возраст вступления в брак у юношей и девушек в прошлом был различен: девушки выходили замуж в основном в 19—22 года, юноши женились чаще в 22—25 лет, но нередко они вступали в брак в 26—30 лет.

Несмотря на предписания ислама и в отличие от других народов, ранние браки не были характерны для татар. Во время переписи 1897 г. специально отмечалось: «Браки в более раннем и даже очень несовершенном возрасте, возможные среди магометан, как не противоречащие их обычаям и религиозным воззрениям, представляют собой в Казанской губернии исключительно редкое явление». В 1897 г. лишь 0,3% женщин в возрасте 15—16 лет состояли в браке, женатых мужчин в этом возрасте не было совсем. В возрастной категории 17—19 лет семейные составляли 14,4% женщин и 4,9% мужчин.

Семейный отдых на природе. Начало XX в.

В городах женщины выходили замуж раньше своих сельских сверстниц. В 1926 г. в браке состояли 11,2% женщин-татарок Казани в возрасте 15—19 лет и лишь 4,9% из числа проживающих в сельской местности. В возрастной группе 20—24 года — соответственно 67,2 и 60,3%. У мужчин ситуация была противоположной: в городах они вступали в брак несколько позже сельчан. Так, в возрастной группе 25—29 лет состояло в браке 74,8% горожан и 85,6% сельских жителей. В целом татары вступали в брак позже народов Поволжского региона, русских, белорусов, украинцев, молдаван, народов Средней Азии и Кавказа.

Брачный возраст современных татар также относительно более высокий. Они вступают в брак несколько позже своих сверстников конца XIX — начала XX вв., хотя их брачный возраст в среднем близок к традиционному. В возрастной группе 20—24 года в браке состоит каждый третий мужчина (30,2%) и каждая вторая женщина (49,9%); в группе 25—29 лет эти показатели выравниваются и составляют соответственно 73,7 и 76,3%. Причем современные мужчины на селе вступают в брак раньше, а женщины, наоборот, позднее.

Если же говорить об изменениях возраста вступления в брак в 1960—1980-е гг., то для татар в этот период была характерна тенденция к понижению брачного возраста, «омоложение брака». В большей степени тенденция к «омоложению брака» проявлялась в городах и в других урбанизированных поселениях. В последние 30 лет фиксируется обратная тенденция повышения брачного возраста, но такая динамика не является отличительной чертой татарского народа, а характерна для населения России в целом. При этом перенос возраста вступления в брак, наряду с откладыванием рождения детей, наиболее ощутимы в крупных городах.

У татар в прошлом по традиции жених был старше невесты на 3—6 лет, но встречались и браки с большей разницей в возрасте. Для основной части татар чрезвычайно редкими и особенно предосудительными были браки, где жених моложе невесты, а также браки ровесников — они составляли соответственно 2 и 5%. Для современного брака характерна тенденция к сближению возрастов жениха и невесты, хотя некоторая приверженность традиционной возрастной разнице сохраняется.

Татарская семья. Казань. 1914 г.

Основным для татар был моногамный брак. Полигамия, допускавшаяся по мусульманским законам, среди них была распространена слабо. По данным 1844 г. из 2 112 мужчин в Казани только 55 (2,6%) имели по две жены, шесть человек (0,2%) — по три, двое (0,09%) — четыре жены. Двоеженство не было характерно и для сельских татар.

Татарские семьи в прошлом были довольно многочисленные. В 1897 г. 62,8% населения Казанской губернии проживало в семьях, состоящих из пяти человек и более. Средний размер семьи в губернии составлял 5,4 человека. Величина татарской семьи тогда была несколько ниже этого показателя у русской семьи и у семей других соседних народов.

Средний размер татарской семьи в конце 80-х — середине 90-х гг. ХХ в. составлял 3,4 человека. Уменьшение количества семей происходило постепенно. Так, лишь за период между двумя переписями (в 1970 и 1979 гг.) величина татарской семьи в РСФСР сократилась с 4 до 3,7 человека, в том числе сельской — с 4,2 до 4. Татарская семья, значительно отличаясь по величине от семей коренных народов Средней Азии (средний размер 5,7—6,6 человека), более всего близка по размерам к семьям соседних народов Поволжья и Приуралья.

Большая часть татарских семей — семьи, состоящие из 2—4 человек, причем их доля постепенно увеличивается. В РСФСР в 1970 г. они достигали 60,7%, в 1979 г. — 76,1%. Такие же процессы характерны и для татарской семьи Татарстана, где их доля к концу 1980-х — началу 1990-х гг. достигла 83%, что несколько ниже аналогичных показателей у русских семей (88,3%).

Семья касимовских татар. Начало XX в.

Изменение численности татарской семьи обусловлено многими факторами, в том числе нуклеаризацией и понижением рождаемости. В традиционной семье у татар было в среднем около четырех детей. Однако уровень детности прежде зависел не только и не столько от уровня рождаемости, сколько от уровня смертности. У татар, несмотря на более низкую в сравнении с другими народами края детскую смертность, выживало не более половины родившихся. Детская смертность среди татар в 1927 г. составляла 34%, в то время как у соседних народов она характеризовалась более высокими показателями: у русских (Европейская часть РСФСР) — 40,5%; чувашей — 35,5%; мордвы — 42,9%; марийцев — 38,4%; удмуртов — 38,7%. Однако и уровень рождаемости у татар был сравнительно невысокий: во второй половине XIX в. Казанская губерния по рождаемости занимала 35-е место в ряду губерний Европейской России, причем у татар на один брак приходилось меньше рождений, чем у соседей.

К концу 30-х гг. XX в. удельный вес детей от 0 до 8 лет достигал 27—29%. При этом доля мужчин была 48%. Здесь сказывались людские потери, вызванные катаклизмами прежних лет и процессами 1930-х гг. В послевоенный период диспропорция полов в структуре населения продолжала сохраняться из-за огромных людских потерь в годы Великой Отечественной войны, повышенной мужской смертности в послевоенные годы из-за полученных фронтовых ранений и напряженного восстановительного периода. Перепись 1959 г. показала, что татары в возрасте 35—39 и 40—44 лет составляли по 4%, тогда как в возрасте 30—34 лет — 9%. Также было нарушено и соотношение мужчин и женщин в этих возрастах. Мужчины в возрасте 35—39 лет составляли всего 38%. Но доля детей в возрастной структуре традиционно сохранялась на высоком уровне — 26%.

В современных условиях уровень рождаемости и детности у татар практически совпадают. Однако и сейчас этот показатель ниже, чем у других народов Волго-Камья. В середине 1990-х гг. на одну женщину татарку старше 18 лет в Татарстане приходилось в среднем 2,1 рождения (1,9 — в городах, 2,4 — в сельских поселениях). В средней татарской семье сейчас 2—3 ребенка, но в сельских поселениях значительна доля семей, имеющих четверо детей и более.

Со второй половины XX в. у татар, как и у многих крупных народов России, наблюдается процесс демографического старения (диаграмма 5): доля детей до 14 лет сократилась с 33% в 1959 г. до 23% в 1989-м и до 14% в 2010 году, а доля старшей возрастной группы (в возрасте 60 лет и старше) выросла за это время с 8 до 18%.

Зафиксированные темпы демографического старения татар в масштабах России следует считать высокими. Уровень демографической старости, определяемый отношением доли пожилых лиц к доле детей, изменился от 0,2 в 1959 г. до 0,6 в 1989 г. и 1,3 в 2010 г. Несмотря на неизменность доли пожилых людей в двух последних переписях, демографическое старение татар продолжилось в последние десятилетия по причине существенного сокращения доли детей.

Возрастно-половой состав российских татар постепенно приобретает черты регрессивной формы с преобладанием старших возрастных групп (30 лет и старше). Это обусловлено спадом рождаемости в 1990-е гг., когда уровень рождаемости был самым низким за всю послевоенную историю России. В целом уровень демографической старости у татар несколько выше среднего по стране.

Указанные процессы являются следствием общероссийской тенденции старения населения, а также достигнутого ко второй половине 2000-х гг. повышения общей продолжительности жизни и некоторого сокращения смертности лиц в старших группах трудоспособного возраста. Сказывается и влияние общемировых и общероссийских тенденций снижения рождаемости и повышения возраста вступления в брак. Переход к малодетности, который наметился у татар в поколениях, рожденных в 1940-е гг., отчетливо проявил себя в 1970-е гг., продолжился и усилился в тяжелых условиях 1990-х гг. Среднее число рожденных детей у татар заметно сократилось за последний межпереписной период (2002—2010 гг.). Даже относительная экономическая стабилизация начала 2000-х гг. не помогла в решении этой проблемы и, несмотря на рост общего числа родившихся в стране, реальная рождаемость снижалась. А это влияло на возрастную структуру татарского народа.