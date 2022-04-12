«Колоссальная нагрузка при зарплате в 25 тысяч рублей»: как Зеленодольск ищет главного архитектора

Дефицит в архитекторах по всей России — должность расстрельная, ответственность колоссальная, зарплата невысокая

Город-спутник Казани к 2030 году должен стать «Большим Зеленодольском». Именно такую цель преследует амбициозный одноименный проект, утвержденный Кабмином РТ. В его рамках Зеленодольск не только практически вплотную примкнет к столице республики, но также получит огромный потенциал для своего социально-экономического развития. Однако с конца прошлого года город остался без главного архитектора. Занимавший эту должность около двух лет Михаил Сафонов в конце 2021 года покинул пост по собственному желанию. С тех пор должность вакантна, а заявок от соискателей пока не поступило ни одной. С чем связана проблема, попыталось разобраться «Реальное время».

На вакантное место — с начала года ни одного соискателя

«Согласование документов архитектурного направления. Согласование архитектурного облика города и района», — так обозначен краткий перечень функциональных обязанностей заместителя начальника — главного архитектора Управления архитектуры и градостроительной политики Зеленодольского муниципального района в списке вакансий, размещенном на официальном сайте муниципалитета. Кроме того, обещают зарплату в 25 тысяч рублей, различные надбавки и служебную квартиру.

По сообщению пресс-службы мэрии, требования к кандидату на вакантную должность довольно стандартные — опыт работы, портфолио реализованных проектов, желание работать. Пока, отметили в пресс-службе с сожалением, на вакансию никто не откликнулся, заявок от соискателей не поступало.

С 2020 года и до конца прошлого главным архитектором Зеленодольска был Михаил Сафонов. При нем в городе был реализован проект второй очереди парка в микрорайоне Мирный, шла работа над продолжением этого проекта, был дан зеленый свет возведению «Зеленодольских терм». Под занавес 2021 года Сафонов решил сменить место работы, но остался жить в Зеленодольске, где работает над новыми архитектурными проектами.

Под занавес 2021 года Сафонов решил сменить место работы, но остался жить в Зеленодольске. Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

Как поделился с «Реальным временем» бывший архитектор города, уровень зарплаты не был решающим при принятии решения об уходе.

— Деньги — не главное. Главный архитектор — это, по сути, чиновник, и на этом месте мне не хватало творчества, поэтому и ушел заниматься архитектурой на благо района. Остаться в Зеленодольском районе — моя принципиальная позиция. Здесь живу, здесь и работаю.

Между тем на днях стало известно, что в течение двух лет Зеленодольску предстоит восстановление исторического квартала «Полукамушки». Пока идет активный поиск инвесторов. Кроме того, в планах городских властей обустроить в квартале рядом с исторической достопримечательностью новое общественное пространство — бульвар с благоустроенной территорией.

Самым глобальным проектом для спутника Казани должен стать проект «Большой Зеленодольск». Реализовывать план застройки района на площади в 10 тысяч га будут в два этапа. В рамках первого, сроком до 2025 года, планируется возвести 5- и 10-этажные дома общей площадью 900 тыс. кв. метров жилья, где смогут жить более 27 тысяч человек. Второй этап — до 2030 года — гораздо масштабнее. Это строительство 4,8 млн кв. метров жилья.

Начало его реализации уже положено: в конце марта этого года правительство Татарстана утвердило проект планировки для строительства инженерной инфраструктуры (систем газоснабжения водоснабжения и водоотведения) в «Большом Зеленодольске».

Самым глобальным проектом для спутника Казани должен стать проект «Большой Зеленодольск»

Вакансия — для сильных духом специалистов высокого уровня

Тем временем Зеленодольский муниципальный район остается без главного архитектора. Как считает главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, каждому городу, неважно — большой он или маленький, нужен главный архитектор. Почему? Он координирует общую градостроительную политику, транспортное и объемно-пространственное развитие, то есть в его голове складывается общая картина — что и как должно быть.

Тухватуллина уверена, что именно сейчас Зеленодольску как никогда нужен главный архитектор, причем это должен быть специалист высокого уровня. Если в ходе реализации проекта «Большой Зеленодольск» будут приниматься некорректные решения, это может прямым образом негативно отразиться и на Казани, высказала она опасение.

Как отметила архитектор, нормы и требования в разных городах могут отличаться по социальной инфраструктуре: «Если ты разрабатываешь большой жилой массив, то его нужно обеспечить не только садами и школами, но и объектами культуры и спорта, рабочими местами. Если этого в Зеленодольске не будет создано, то вся социальная нагрузка ляжет на Казань. И она встанет в пробках из-за неверных решений, которые могут быть приняты», — пояснила она.

По мнению архитектора Казани, справиться с нагрузкой и давлением застройщиков вчерашним выпускникам архитектурных отделений вузов, увы, не под силу. Вакантное место должен занять энтузиаст и волевой человек, имеющий за плечами большой опыт практической работы, понимающий основы градостроительной деятельности, умеющий отстаивать свою точку зрения.

Найти такого специалиста с большой буквы сегодня вполне возможно, считает Ильсияр Тухватуллина, и посоветовала отбирать кандидатов на конкурсной основе.

Она выразила уверенность, что городу удастся найти достойного кандидата, который будет работать с Казанью в плотном взаимодействии, «потому что все решения, которые будут приниматься в Зеленодольске, будут иметь прямое влияние на западную часть столицы. Если они будут однобокими и не учитывать специфику мегаполиса, то это может привести к ошибкам».



«Дефицит в архитекторах по всей России, а не только в РТ»

С ней солидарна и член Союза архитекторов России Гульнара Аскарова. По ее мнению, Зеленодольску сегодня очень нужен главный зодчий. Тем более если город хочет гармонично развиваться. Без такого специалиста, уверена она, «невозможно выстроить общую систему развития — это как оркестр без дирижера, но это непростая миссия».

— Дефицит в архитекторах по всей России, а не только в РТ, потому что должность расстрельная, ответственность колоссальная, при этом зарплата невысокая, — отмечает Аскарова. — На должности главного архитектора эффективно может работать только архитектор с профессиональным бэкграундом, состоявшийся в профессии, реализовавший ряд крупных объектов, знающий работу изнутри и на всех стадиях, а также с положительной репутацией и поддержкой коллег по цеху. И это — только часть требований. На такую должность нужно уговаривать и оказывать всяческую административную поддержку.

Об этом большом дефиците профессиональных архитекторов в масштабах всей России говорит и заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест факультета архитектуры КГАСУ, профессор Александр Дембич.

Причина, по которой место главного архитектора столько времени остается вакантным, считает профессор, как и предыдущие спикеры, связана с двумя моментами — невысокой зарплатой и сложной, масштабной по объемам нагрузкой. Он предположил, что кто-то из его выпускников вполне мог бы занять эту должность, но есть одно «но»: «Дело в том, что муниципальные власти обычно хотят найти человека с опытом. А опытный специалист, безусловно, многое умеет и знает, и идти на новую работу, причем сложную, но с невысокой оплатой, не очень-то и хочет. К тому же на новом месте прав у него нет, приходится выполнять сложные задания властей города или района».

Как подчеркнул Александр Дембич, проблема с кадрами в этой области характерна для всех городов Татарстана, кроме Казани, где сформирован большой коллектив профессионалов.

— Мы это вопрос давно пытаемся решить. И уже я несколько раз обращался к руководству республики — сейчас буду в третий раз, потому что считаю, что, во-первых, нужно повысить зарплату, во-вторых, повысить статус, хотя бы на уровне замглавы исполкома. Тогда люди пойдут на эту работу. А сейчас отсутствие у Зеленодольска главного архитектора в свете новых задач ставит под угрозу реализацию проекта «Большой Зеленодольск»

Также Дембич отметил, что, по сути, должности главного архитектора нет уже около 15 лет — ее место заняла должность главного градостроителя. И человеку, который ее занимает, приходится решать задачи по застройке городов, а «архитектор умеет запроектировать дом, здание, но он не умеет проектировать город и не разбирается в градостроительной документации, не умеет выстроить дорожную карту по реализации, допустим, генплана какого-то города — это совсем другая специальность».