Зеленодольские «Полукамушки» планируют восстановить за два года

Фото: прокуратура Татарстана (архив)

Зеленодольский исторический квартал «Полукамушки» намерены восстановить за два года. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Сегодня город посетила помощник президента Татарстана Олеся Балтусова. Она осмотрела первую линию «Полукамушков» и первый дом, который был восстановлен благодаря средствам частного инвестора.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Как отметил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, в настоящее время идет активный поиск инвесторов для участия в проекте реконструкции домов. Также в квартале планируют создать новое общественное пространство. Так, вскоре здесь появится «зеленый» бульвар с благоустроенной территорией.



Фото: прокуратура Татарстана (архив)

Сегодня Балтусова рассказала, что местные два дома были проданы с аукциона. Так, по адресу Красный переулок, 16 уже начались работы по приведению здания в надлежащий вид.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

С весны 2019 года в Зеленодольске почти ежемесячно вспыхивали пожары в комплексе двухэтажных исторических зданий «Полукамушки» постройки конца XIX — начала XX века. В 2021 году исторические постройки снова начали гореть одна за другой: в апреле, мае и дважды в июне. Прокуратура требует возбудить уголовные дела после пожаров в комплексе, администрация города Зеленодольска обещает найти виновных, однако о привлеченных к ответственности ничего не сообщалось. Помимо пожаров, дома пострадали от времени и рук вандалов.

Диана Жиленкова