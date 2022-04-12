Наши в Греции: жесткие санкции в банках, семейные ссоры и разборки в «Москве»

Греки ищут и анализируют информацию с обеих сторон конфликта

В мире по-разному реагируют на спецоперацию на Украине, во многих странах начали сообщать об участившихся случаях дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние полтора месяца. О ситуации в Греции рассказала Мария Прокопиду, которая переехала в эту страну почти 32 года назад.

Банковские санкции против россиян

Мария Прокопиду живет во втором по населению городе Греции — Салониках — уже более 30 лет. Все это время она отмечала хорошее отношение местных жителей к русскоговорящему населению.

— Греки всегда очень хорошо относились к русским, потому что связь Греции и российского государства долгосрочная. Поэтому, конечно, все, что они слушают и видят по новостям, приводит к отрицательным реакциям — да, это правда. Но, опять же, все адекватные люди и все понимают глобальную проблему всего конфликта и всей ситуации, которая произошла, — рассказала бывшая россиянка.

Если со стороны греков Мария не наблюдает ухудшения отношения к русским, то ограничения и санкции со стороны банков есть, и довольно серьезные.

— Буллинга нет, мы как говорили по-русски между собой в Греции, так и говорим. Особых сбоев в отношениях к русским нет. Кроме санкций, конечно. У нас и в банках очень жесткие санкции к русским гражданам, даже к тем, которые проживают в Греции постоянно. Бывали случаи, когда люди не могли пользоваться своими банковскими счетами, даже теми, куда поступает их заработная плата. Так что это пока существует.

Со стороны греков Мария не наблюдает ухудшения отношения к русским, но есть серьезные санкции банков

«Мы слышим всю правду из первых уст»

Мария Прокопиду отмечает, что в стране сейчас много украинцев. Женщина отмечает, что и среди них есть те, кто выступает против властей Украины. Возвращаются и этнические греки, многие из которых проживали в Мариуполе.

— Я сама директор бюро переводов, и мы занимаемся помощью украинцам, которые находятся в Греции, беженцам. Я лично занимаюсь этим вопросом. Но, знаете, через меня прошли именно те люди, которые были против режима Зеленского и которые страдали и в мирное время. Слава богу, мне встретились именно такие люди. Я с большим удовольствием помогала этим гражданам и делала все, что в моих силах. Вы же знаете, как пострадал Мариуполь, а в этом городе проживало очень много этнических греков. И теперь эти люди приехали сюда, в Грецию, и мы слышим всю правду от них, именно из первых уст, — рассказала Мария.

Несмотря на то что официальные средства массовой информации в Греции преподносят только прозападную позицию о событиях на Украине, по словам бывшей россиянки, многие жители Греции предпочитают самостоятельно анализировать информацию и ищут альтернативную точку зрения в интернете.

— Местные СМИ у нас подают информацию, естественно, западную. Но есть в ютубе журналисты, которые дают правдивую информацию, это то, что я слушаю. Есть очень способные, молодые аналитики, которые трезво анализируют всю ситуацию мирового кризиса. Также у нас есть телеканал Open, который нам дает и позицию Российской Федерации. И греки, кстати, очень часто смотрят именно этот канал, чтобы видеть и другую сторону.

Как и во многих других странах, в Греции жители разделились на два лагеря. Одни больше сочувствуют России, другие — Украине. Мария расстраивается, что на этой почве иногда ругаются даже родственники.

— У нас два лагеря, как и везде, в принципе, в семьях. Кто-то придерживается одной стороны, кто-то другой. У меня даже с сестрой возник конфликт по этому поводу. Но, к сожалению, это жизнь, мы будем справляться с этим. Мы хотим, чтобы восторжествовала справедливость и в конце концов мир открыто увидел своими глазами, куда мы пришли, — говорит женщина.

В Греции проходили массовые акции в поддержку России. Фото: Валентина Стефаниди/РЦНК России в Греции

«Здесь есть супермаркет «Москва», сюда приходили с разборками»

В Греции проходили массовые акции в поддержку России. Хотя греки хорошо относятся и к украинцам, по мнению Марии, местные жители отмечают, что даже задолго до начала спецоперации украинцы плохо реагировали на русский язык.

— Массовые акции проходили и проходят. Ситуация такова: те, кто был за русских и любил Россию, своего мнения не изменили. Да, Украина — наша братская страна, мы ее любим и всегда любили. Но в последнее время все мы понимаем, какая была жесткая политика на Украине и отношение к России — это было видно. И даже в моей работе. Потому что ко мне приходили, допустим, на обслуживание граждане Украины, именно Западной Украины причем, которые не хотели говорить по-русски. Это я лично могу сказать от себя, потому что я это испытала. Я, конечно, с ними пыталась говорить либо по-гречески, если понимали, либо по-русски. Но они мне отвечали на украинском, — рассказала Мария.

По ее словам, агрессия украинских беженцев и туристов часто бывает направлена на все российское. Силам правопорядка в Греции иногда приходится успокаивать разбушевавшихся.

— У нас в Салониках был инцидент. Здесь есть супермаркет «Москва», сюда приходили с разборками, грубо говоря, «хлопцы-украинцы», но их быстренько оттуда выставили. Потому что у нас тоже «хлопцы», Слава Богу. Греки люди эмоциональные, сами понимаете, так что все успокоилось быстро, — вспомнила она недавний случай.

В Салониках был инцидент в супермаркете «Москва». Фото s.zagranitsa.com

«Цены поднимаются, предприятия будут закрываться»

Европейские санкции в отношении России и ответные меры уже повлияли на жизнь в Греции. Мария подчеркивает, что страна и так жила достаточно бедно в сравнении с другими государствами ЕС, но сейчас рост цен ощущается особенно остро.

— Действительно, цены поднялись на электроэнергию, на газ. Это просто какие-то невероятные цифры. Эта проблема у нас на первых страницах газет и во всех новостях. Но мне смешно, я всегда улыбаюсь, когда говорят, что «во всем виноват Путин». Понимаете? Что у нас цены поднялись, — говорит Мария.

По ее словам, кроме роста цен ожидается, что «некоторые предприятия будут останавливаться, что-то будет закрываться». Греки живут довольно-таки бедно, у них нет никаких социальных страховок и помощи от государства.

— Даже украинцы, которые прибывают, их оформляют, дают им карты временного передвижения. Однако никакой социальной помощи люди не получают. У нас в Греции практически ничего для этого пока что не предусмотрено, к сожалению, — отметила собеседница издания.