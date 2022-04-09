Наши в Сербии: наплыв русских и украинцев, переезд айтишников и трудности переводов из России

С начала спецоперации на Украине в мире участились случаи дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последний месяц. Сегодня о настроениях в Сербии рассказывает Алия Ильина, проживающая в Белграде более 7 лет.

Поддержка Путина и спецоперации

Алия Ильина родом из Башкирии, ее мама — башкирка, перебравшаяся в Москву. 13 лет назад супругу Алии предложили должность в Боснии и Герцеговине. Семья прожила там 5,5 года. Девушка рассказывает, что, когда у мужа закончился контракт, она была беременна вторым ребенком и так привыкла к стране, что не захотела ее покидать. На семейном совете решили: Алия с детьми переезжает в Белград, а супруг будет приезжать к ним из России. В Сербии бывшая россиянка живет уже более 7 лет и с тех пор стала медийной личностью: работает моделью, снимается в кино и рекламных роликах.

Нужно отметить, что Сербия — единственная в Европе страна, лояльно настроенная к России. В Белграде прошло несколько массовых митингов и шествий в поддержку внешнеполитического курса нашей страны. Однако руководство Сербии находится под жестким давлением Евросоюза, что заставляет власти лавировать: на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Сербия проголосовала за резолюцию, в которой осуждаются действия Москвы, но при этом она отказывается присоединиться к санкциям ЕС.

Алия рассказывает, что в нынешних событиях сербы видят параллели с 90-ми годами, когда они тоже остались один на один с НАТО и США, и все мировое сообщество обвиняло их в развязывании конфликта на территории бывшей Югославии. В их сознании и памяти навсегда осталось, что США — страна-агрессор.

В Сербии Алия живет более 7 лет, стала медийной личностью: работает моделью, снимается в кино и рекламе. Фото предоставлено Алией Ильиной

— В Сербии отношение к русским особенное. Они все здесь русофилы, стараются помочь и считают, что президент Путин правильно поступил, когда начал спецоперацию. Некоторые говорят, что у него не было выбора, любой бы на его месте сделал бы так же. Путина они обожают, считают, что лучше президента вообще не бывает. И они уверены в том, что Россию не победить, не искоренить.

По словам Алии, какие бы сводки не приходили из Украины, ни от одного человека она еще не слышала критику в адрес россиян. «Наоборот, они нас поддерживают. Я хорошо говорю по-сербски, но русский акцент не убить. И поняв, что я из России, они вспоминают Югославию, когда она была единым государством, говорят, что учили в школе русский язык, и кое-что из него помнят. Сейчас часто интересуются, что в России происходит», — комментирует собеседница.

«Для сербов русские и украинцы — один народ»

После начала спецоперации в Сербии появилось много беженцев из Украины, а также уехавших из России. Вообще, русская община здесь большая. Алия говорит, что если еще 7 лет назад, увидев российские госномера на машинах, она удивлялась новеньким, то сейчас люди прибывают постоянно. Сначала как туристы, осматриваются, а потом и оседают надолго.

По некоторым данным, волна новой «русской эмиграции» с конца февраля этого года достигла от 10 до 20 тысяч человек. Это прежде всего IT-специалисты, которых западные работодатели поставили перед фактом: либо ты меняешь дислокацию, либо теряешь контракт. Так поступили, к примеру, в компании Microsoft, весь российский офис которой переехал в Белград. Из-за наплыва соотечественников в «русских» трактирах столицы Сербии по пятницам стало не протолкнуться.

В Белграде прошло несколько массовых митингов и шествий в поддержку внешнеполитического курса нашей страны. Скриншот видео ТГ-канала «Сербы за русских»

Гуманитарную помощь украинцам здесь не собирают, по крайней мере, наша собеседница об этом не слышала. Зная об отношении сербов к русским, тем не менее беженцы с Украины едут и сюда. Алия объясняет это тем, что сербы не делят нас на русских и украинцев, мы для них один народ, как ранее сербы, хорваты, черногорцы и так далее были югославами. У нее самой лучшая подруга — украинка по национальности, и она сама переживает от того, что удалось рассорить братские православные народы.



— Конфликтов между украинцами и русскими я не наблюдала, нет и стычек в соцсетях. Зато в группах появляются посты о том, что готовы принять детские вещи, детские стульчики и так далее. У одной женщины, которая давала такое объявление, спросили, почему она пишет, что она из России, хотя сама украинка, и почему ее семья из России уехала в Белград? Она ответила, что она «русская, из Москвы», и они «бежали» от спецоперации. Я не знаю, почему она так написала, может быть, имея детей, они так перестраховываются.

Цены на бензин растут

Поскольку санкции — оружие обоюдоострое, то они сказываются и на жителях европейских стран. Правда, в Сербии это ощущается в меньшей степени.

— Серьезно подорожал бензин. По этому поводу не только мы, россияне, но и сербы негодуют. А вот цены на продукты не изменились. Поскольку почти все у них местное, все они выращивают и производят сами, — делится Ильина.

Серьезно подорожал бензин. Фото serbia-home.com

Но появилась другая проблема. Многие семьи живут на две страны, и после введения ограничения на переводы за рубеж трудно стало получить деньги из России. Обычно мужья пересылали женам и детям ежемесячное содержание на банковскую карточку, с которой они без проблем снимали наличные. Столкнулась с этим и семья Ильиных:

— Муж не может мне послать из России деньги. Мы, женщины, живущие здесь, это ощущаем. Но сейчас вроде нашли выход. Переводы пошли через Сбер, здесь есть филиалы этого банка, и они с нами работают.