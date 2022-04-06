Силикатный кирпич: достоинства и недостатки

Как делают и где используют «белый» кирпич, а где его использовать нельзя

Мы уже рассказывали в нашем проекте о керамическом кирпиче и незаслуженно обошли вниманием силикатный. Между тем во второй половине XX века из силикатного кирпича были построены десятки тысяч не только индивидуальных, но и вполне себе многоэтажных домов — технология известна с 1880 года, и именно на послевоенное время пришелся ее расцвет. Итак, разберемся, что же такое силикатный кирпич, где его можно использовать и в чем его недостатки.

Что это за зверь такой?

Принципиальная разница между керамическим и силикатным кирпичом кроется уже в самом их названии. Керамический кирпич — нетленная классика. Его делают из глины (в которую в наши дни вводят различные добавки, улучшающие свойства конечного продукта), сушат и обжигают. Формовка керамического кирпича может происходить двумя разными способами: полусухим прессованием и пластическим формованием. Нормирует керамический кирпич ГОСТ 530-2012.

Силикатный кирпич изготавливается по ГОСТ 379-2015, основные его ингредиенты — кварцевый песок (примерно 93%) и известь (7—10%). Впрочем, бывает и известково-шлаковый кирпич (кварцевый песок заменяется на пористый шлак), и известково-зольный (75—80% золы и 20—25% извести). Смесь эта сначала прессуется, а потом подвергается автоклавному твердению.

Согласно вышеуказанному ГОСТу, по габаритам силикатный кирпич может быть одинарным (250 х 120 х 65 мм) или полуторным (250 х 120 х 88 мм). Изделия с толщиной в 138 мм именуются уже силикатным камнем (хотя по факту это двойной кирпич).

Выглядит наш герой как обычный кирпич, хотя всевозможные архитектурные «излишества» заставляют его производителя выпускать и изделия нестандартной формы — это нужно для формирования арок, сводов, закругленных углов и тому подобной красоты.

Фото: mainavi.ru

«Полнота» тела и внешний вид

Силикатный кирпич может быть пустотелым или полнотелым — в точности как и его керамический собрат. Полнотелый — монолитный, он более прочный, долговечный, вбирает в себя меньше воды. Правда, он и тепло пропускает гораздо сильнее, и тяжелый очень. Пустотелый кирпич «оборудован» отверстиями разного диаметра. Благодаря образующимся воздушным полостям он лучше удерживает тепло. Зато поглощает больше влаги, чем полнотелый его коллега.

Силикатный кирпич может быть рядовой и облицовочный, в зависимости от того, под какие задачи он изготовлен. Облицовочный более точно сделан по размерам, у него и тычковая, и ложковая плоскости идеально гладкие — обе они считаются лицевыми.

Облицовочный кирпич иногда выпускается разных цветов — он может быть, например, желтым, розовым, даже черным. Высший пилотаж — его фактурная поверхность (правда, и стоить такая облицовка будет преизрядно). А вот из рядового кирпича просто кладут внутреннюю часть стены, здесь уже могут быть сколы, шелушения, он может быть только белым (потому что зачем красота, которую никто не увидит).

Фото: st18.stpulscen.ru

Достоинства силикатного кирпича

Силикатный кирпич, по заверениям его производителей, обладают интересными для будущего домовладельца свойствами. Что касается его прочности, то класс такой кирпич может иметь до М300 (при этом для строительства многоэтажки (!) достаточно М200. Силикатная смесь устойчива и к нагрузке на изгиб (выдерживает до 4 МПа). Это значит, что дом будет стойкий к усадке — подвижки фундамента на него не особенно повлияют, можно не бояться трещин.

Известь — природный антисептик, входящий в состав силикатного кирпича, — оберегает стены от грибка и плесени. Четкая геометрия кирпичей облегчает их укладку и снижает число холодовых мостиков (чем точнее форма, тем тоньше будет слой раствора, тем меньше тепла сквозь него будет убегать в окружающую среду).

Кроме того, силикатный кирпич не поддерживает горения (правда, нагревать выше 500 градусов по Цельсию его нельзя — он станет хрупким).

Дом из силикатного кирпича, если исходить из уже существующего опыта, уж минимум 50 лет, да простоит. А по стоимости этот материал гораздо дешевле своего керамического собрата.

Фото strourem.ru

Недостатки силикатного кирпича и что из него нельзя строить

Как и у любого строительного материала, у силикатного кирпича есть недостатки. Первый — его высокое водопоглощение, которое достигает 14%. А это означает, что во время морозов замерзшая внутри пор влага будет разрушать материал изнутри, снижая прочность на 20—25%. Прямое следствие из этого тезиса — из силикатного кирпича не рекомендуется строить фундаменты, им не стоит облицовывать цокольные этажи. Высокое водопоглощение, таким образом, ограничивает возможности использования этого материала.

Еще одна «отрицательная фишка» материала — недостаточно высокая для нашего региона морозостойкость — если верить ГОСТу, то она у силикатного кирпича ограничивается F50 (50 циклов замерзания и оттаивания).

Построить силикатные стены и не утеплить их — в Татарстане точно не получится, потому что у этого материала довольно высокая теплопроводность, а у нас холодные зимы. Можно, конечно, компенсировать отдачу тепла, построив ультратолстые стены, но утеплить их будет куда дешевле.

Особенно капризные домовладельцы пеняют силикатному кирпичу еще и тем, что у него невелика цветовая гамма: щелочестойких пигментов на рынке стройматериалов не очень много, а другие тут не подходят. Впрочем, это уже откровенная вкусовщина. В конце концов, никто не запрещает организовать штукатурный фасад на силикатной стене и покрасить его как вашей душе будет угодно.