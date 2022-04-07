Табрис Яруллин: «Чтение, общение, библиотека кажутся альтернативой соцсетям в гонке за внимание»

Авторская колонка заместителя директора Национальной библиотеки Татарстана

В последние месяцы становятся важными «горизонтальные связи», в данном случае — отношения вне интернета, социальных сетей. В связи с этим необходимо заново оценить потенциал общественных пространств. Табрис Яруллин, заместитель директора Национальной библиотеки РТ, которая вновь открыла свои двери для посетителей год назад, в авторской колонке рассуждает о том, как превратить популярное место встреч и инстаспотов в территорию инициатив.

«Забросил пару своих аккаунтов и закрыл подкаст. Стало легче»

Тяжело изменить привычки, а привычку смотреть социальные сети почти невозможно. Про то, какие алгоритмы заставляют нас снова и снова открывать, листать, комментировать, ставить лайки, снят документальный фильм, написаны научные и ненаучные статьи, а чтобы избавиться от зависимости, появились целые программы цифровой «уразы» и ретриты. А во время пандемии даже театры и музеи начали собирать зрителей и посетителей в онлайне.

Сам я много сидел в разных социальных сетях, набрал относительно много «друзей» и в зависимости от сети выкладывал фото и видео, писал посты, записывал подкаст и даже лениво вел телеграм-канал. Полезной информации получал все меньше, длинные тексты было все сложнее дочитать, а для чтения книг нужно было сверхусилие. Одни привычки побеждали другие.



И вдруг два года назад это начало сильно раздражать, бесконечные новости и обсуждения множили тревогу, и я решил действовать. Первым делом перестал читать новости, а если и читал, то только заголовки, видео не открывал, от каналов отписался — считал, что большие и важные новости все равно дойдут до меня через разговоры в чатах (из них всех я тоже вышел, снова добавился только в рабочие и семейные). Перестал выкладывать каждый свой шаг, этому научился у молодого поколения, вопреки стереотипу они меньше показывают куда сходили и что ели. Забросил пару своих аккаунтов и закрыл подкаст. Стало легче.

Фото vk.com/kitaphane_tatarstan

Некоторые приходили, чтобы сфотографировать буквы и себя в новых интерьерах

Даже прошлое лето я запомнил ярче всего, стало больше общения, много смотрел по сторонам, читал, даже завел новых друзей, теперь уже не «сетевых». Тогда же я был свидетелем того, как востребована новая локация библиотеки. Люди шли сюда читать, работать, а еще беспрерывно общаться, обсуждать разные темы и делиться знаниями.

Некоторые приходили, чтобы сфотографировать буквы и себя в новых интерьерах (не осуждаю), но все же большинство для общения и книг, кто-то же забирает почти тысячу книг домой каждый день без выходных и праздников. По иронии судьбы занимался перезапуском социальных сетей библиотеки. Но мой личный опыт ограничения социальных сетей сказался и на них. Например, телеграм-канал был без лишней визуальной информации, текстовым, а на других площадках информацию давали через книги, без кричащих афиш, без лишнего навязывания анонсов, названий, дат, без рекламы «в лоб». До сих пор я считаю, что люди приходят к нам не благодаря социальным сетям, а из-за образа жизни и мышления, а сети для них лишь помощники.

В этом наблюдении и повседневности библиотеки вырисовывается формула, которую я для себя до конца еще не вывел. Культура становится все более зрелищной, выводящей из равновесия, превращая получение опыта в карусель. Ощущение, что культура, как и социальные сети, ищет алгоритм для удержания людей. Понимаю, что это необходимость, конкуренция, но, как и в случае с социальными сетями, меня это немного тревожит, и если не победить эту новую привычку, хочется хотя бы поискать альтернативу. Чтение, общение, библиотека кажутся альтернативой этой гонке за внимание.

Фото vk.com/kitaphane_tatarstan

Что делать, если и книги не нужны?

Но возникают и другие вопросы. Что делать, если ты читаешь книгу в библиотеке, а человек рядом с тобой сидит без дела? Что делать, если он просто наблюдатель и ему не нужны ни консультации, ни события, ни анонсы? Что делать, если и книги не нужны? Или что если вокруг тебя не все настолько начитанные и интеллигентные, как ты ожидал? Может, лучше вернуться к «своим», снова к «друзьям» в социальные сети? Я мог бы задавать и задавать такие вопросы, но все они воронкой ведут к одному большому вопросу — насколько мы разобщены? И к одному профессиональному — как библиотека может помочь с преодолением разобщенности?

Я сам вышел из одной зоны комфорта, но хочу ли я создать новую — и как она должна выглядеть? Как, например, сделать так, чтобы общественные пространства не были местом, куда приходят уже готовые компании — но местом, где образуются новые горизонтальные связи? Я смог нарастить свою базу знакомств, но это моя рабочая необходимость. А как сделать так, к примеру, чтобы люди, которые читают одни и те же книги, на их основе начали общаться и придумывать что-то свое?

Мы часто делимся мнениями по этим вопросам у себя в коллективе. Как мы на них отвечаем, писать не стану, надеюсь, они считываются в работе библиотеки. Но мне было бы интересно услышать ваши рассуждения.