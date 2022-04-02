Песков: кто не понял происходящего и уехал из России, не являются врагами государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью телеканалу «Беларусь-24», в котором высказался о ходе специальной военной операции на Украине и отношении к тем, кто уехал из России. Главное из разговора — в материале «Реального времени».

«Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял»

Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит.

— У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства, — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, «есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать». Вот они являются врагами, «и с ними мы будем бороться», указал Песков.

Фото: ru.wikipedia.org

Он же назвал телеведущего Ивана Урганта большим патриотом, у которого может быть своя точка зрения.

— Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну» ни в коем случае, — отметил пресс-секретарь президента России.

Говоря об уехавших из страны деятелях культуры, которые критикуют действия России, Песков подчеркнул, что «они все хотят приехать, получать государственные гранты, сниматься в государственном кино, играть в государственном театре», однако «этого уже нельзя делать».

Пресс-секретарь президента России рассказал, что установил себе VPN-сервис, так как это не запрещено. Песков отметил, что в России пользуются западными соцсетями, «потому что они хорошие, потому что это высочайшие технологии».

«Военная инфраструктура Украины во многом разрушена в ходе спецоперации»

Украина в современных условиях является «сложной» и враждебной для России страной, заявил Дмитрий Песков. Демилитаризация страны, по его словам, идет полным ходом.

— Военный потенциал, военная инфраструктура Украины во многом разрушена в ходе спецоперации наших вооруженных сил. Это действительно одна из целей этой операции, — сказал Песков.



Еще одна цель — спасение Донецкой и Луганской народных республик и восстановление их государственности.

— Мы констатируем, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан Российской Федерацией. Мы признали их независимость, мы признали их как независимые государства. И операция началась по просьбе о помощи этих двух республик. Одна из главных целей операции — это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституциях и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики, — сказал Песков.

НАТО — «это организация, созданная для агрессии»

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что группировка сил НАТО значительно укрепляется на восточном фланге, то есть у западных границ России.

— Они-то говорят, что НАТО — это оборонительная организация. Но, знаете, автомат Калашникова — его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО. Она проектировалась и создавалась, и архитектура вся заточена на то, чтобы быть агрессивной. Это организация, созданная для агрессии, — отметил Песков.

По его словам, у Запада были, есть и будут двойные стандарты.

— Минску и Москве придется всегда работать с этими двойными стандартами, мы от них никуда не денемся. Это стиль работы, это стиль идеологии наших визави, никуда мы не денемся, — сказал Песков.

Говоря об отношениях России и Евросоюза, пресс-секретарь президента России заявил, что выходы можно найти из любой конфронтации и любой сложной ситуации.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.