Минобороны России: ВС уничтожили несколько украинских боевых вертолетов и самолет

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Министерство обороны России доложило о ходе специальной военной операции на Украине. Сегодня с помощью ракет вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области. Там же на замаскированных стоянках уничтожили несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения.

Ракетными ударами уничтожили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом, которые обнаружили в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград. Все это направлялось для усиления группировки украинских войск на Донбассе.

Также в Минобороны сообщили, что в результате нанесенного комплексом «Искандер» удара по штабу обороны в Харькове уничтожены более 100 националистов и наемников из западных стран. Это произошло в четверг, отметили в МО.

За день российская авиация поразила 28 военных объектов Украины, среди которых два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1 888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, 1 771 единица специальной военной автомобильной техники.

Напомним, сегодня утром Минобороны сообщило, что выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепре, сбиты два украинских вертолета Ми-24.

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