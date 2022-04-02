Минобороны России: за ночь уничтожены 67 военных объектов Украины

Фото: скриншот видео Минобороны России

За ночь российская авиация поразила 67 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, также сбиты два украинских вертолета Ми-24 и 24 беспилотника ВСУ. Выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепр.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Всего с начала проведения специальной военной операции России на Украине ликвидированы 381 беспилотный летательный аппарат (БЛА), 1 882 танка и 203 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских вооруженных сил, передает ТАСС.

Также сегодня Минобороны России опубликовало видео разминирования территорий Луганской народной республики (ЛНР). Очистка выполняется специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в том числе с использованием робототехнического комплекса «Уран-6».

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Диана Жиленкова