«Народный контроль»: смрад в Столбище, дефицит лекарств и отсутствие автобусов на линии

На какие проблемы чаще всего жалуются на «Госуслугах» в марте жители Татарстана

Почти 5 тысяч обращений подали татарстанцы в марте на портал «Народный контроль», и основная масса жалоб уже по традиции посвящена благоустройству территорий. Особенно актуальными по весне стали разбитые, «как после бомбежки», дороги. Кроме того, в своих заявках пользователи «Госуслуг» негодуют из-за нехватки городских автобусов на линии, дефицита льготных медикаментов, отсутствия уличного освещения. А жители поселков, прилегающих к птицефабрике в Лаишевском районе, вновь просят экологов и Роспотребнадзор решить проблему со смрадом, который отравляет им жизнь. Подробности — в обзоре «Реального времени».

«Удушающий запах по всему поселку»

Жители села Столбище в Лаишевском районе снова жалуются на зловоние в округе, связывая его источник с птицефабрикой неподалеку. Алексей Я. написал в своей заявке, что в последние две недели в вечернее время и до самого утра «на улице невозможно дышать, удушающий запах стоит по всему поселку». Пахнет, по его словам, как и прошлым летом, «куриным пометом». Сельчане попросили решить проблему. Заявку поддержали 63 человека.

— Приехали домой в обед с детьми, дышать нечем, окна не откроешь. Это еще лето не наступило, а что будет в жару?



— Дома воняет как в курятнике, на улицу вообще выйти невозможно. Ранее на непродолжительный период вонь утихла, теперь опять начали «травить», — возмущаются остальные столбищенцы, всего под постом более двух десятков таких комментариев.

Население поселка просит срочно принять меры, ведь лето не за горами, а с потеплением проблема только усугубится, знают местные жители по опыту. «В прошлом году была куча проверок, выписали штраф фабрике, а в итоге что?! Снова та же самая картина!»



Ответ жителям села направило Минэкологии РТ. Экологи сообщили, что «в отношении птицефабрики «Яратель» филиала ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» была проведена проверка, в ходе которой была изучена имеющаяся на предприятии эколого-разрешительная документация, включая программу производственного экологического контроля и результаты контроля, были обследованы объекты, сооружения, пометохранилища. Нарушений требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха не выявлено».

Однако такой ответ не устроил местных жителей. Автор заявки на следующий день написал, что «проблема не решена, и запах есть, приезжайте и делайте замеры во время нарушений — с 8 вечера и до 8 утра». Пока у жалобы статус «в работе».

«Как несколько тысяч могут ездить на одном маленьком автобусе?»

Жители Приволжского района столицы Татарстана высказали в «Народном контроле» претензии к работе общественного транспорта и попросили решить вопрос. Пользователь портала Алевтина Г. пожаловалась, что 27 марта не смогла уехать на работу и по своим делам, так как 120-й автобус не вышел в рейс.

— Автобуса нет с утра, и перевозчик не дает дополнительного автобуса. А кроме этого автобуса у нас нет никакого транспорта. Требуем пустить городской маршрут, мы жители с пропиской в Казани! — потребовала женщина.

Эту просьбу поддержали еще 140 человек, проживающих в ЖК «Станция Спортивная» и прилегающих к нему домов.

В комментариях к заявке, а их почти 60, возмущенные отсутствием городского транспорта местные жители пишут, что еще несколько жилых комплексов «Южный Парк», «Времена года» «нуждаются в общественном транспорте с городскими тарифами и нормальным расписанием!». Граждане также просят добавить вечерние рейсы, поскольку такси сильно бьет по семейному бюджету:

— Как несколько тысяч жителей могут ездить на одном маленьком, непостоянном автобусе? Да еще с такой стоимостью — 50 рублей за некомфортный, прокуренный пазик с грубыми водителями. Когда уже пустят красный автобус?

— Безобразие, конечно, когда утром возвращаешься со смены, ждешь 120-й автобус 40 минут на остановке, а в итоге оказывается, что он и весь день не выезжал. Ладно взрослые, а когда дети ждут?! А если это зима и минус 20! Происходит полный беспредел! Автобус хочет — приезжает, не хочет — не приезжает. В справочной ответ всегда один — сломался, ничего не знаем.

Однако ответственное за решение заявки Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ почему-то решило, что жалоба поступила от жильцов другого жилкомплекса, и прислало следующий ответ:

— ЖК «Усадьба Царево» относится к Лаишевскому муниципальному району Республики Татарстан. Организовать муниципальный маршрут регулярных перевозок между двумя муниципальными образованиями не представляется возможным… Министерством дано указание перевозчику, обслуживающему данный маршрут, о недопустимости повторения подобных ситуаций.

Безусловно, такой ответ не удовлетворил заявителей. Они сообщили Минтрансу, что «не согласны с решением, так как живут в жилых комплексах, которые относятся к Приволжскому району Казани. Заявка пока «в работе».

По дороге в потемках

Челнинец Денис П. пожаловался в систему «Народного контроля» на отсутствие уличного освещения на проспекте Абдурахмана Абсалямова, 21д.

— Не горят фонари уличного освещения уже месяц. УК и застройщик не смогли помочь, ссылаясь на какие то документы, которые не предоставляет застройщик. Прошу решить данный вопрос, так как это влияет на безопасность жизни жителей домов 63/20 и 63/16.

Его заявку поддержали почти 60 жителей автограда. Так, Вадим Д. возмущается, что «уже две заявки по данному вопросу висят, а статус прежний «запланирован осмотр территории».

— Что там осматривать? Сотни людей ежедневно запинаются, идя домой, пытаясь не упасть в темноте! Поверьте на слово и решите уже вопрос! — потребовал татарстанец.

Ответственным за решение вопроса назначено Управление архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов. Спустя 2 недели после подачи заявки она была решена — жильцы многоэтажек теперь могут ходить по освещенным улицам.

Вместо дороги — озеро

Еще одна жалоба из Набережных Челнов связана с содержанием дорог. Альберт С. посетовал, что не может доехать до места работы, поскольку при повороте с Арматурного проезда на проезд Тизлек здесь образуется огромная лужа-озеро, которая мешает проходу пешеходов и проезду машин с весны и до глубокой осени.

— Подтопление происходит из-за отсутствия ливневой канализации. Прошу устранить проблему не на время, а закрыть этот вопрос навсегда! — написал мужчина.

Его просьбу поддержали еще несколько челнинцев.

— Правильно автор пишет, не на время, а навсегда! Не нужно выкачивать и уезжать, нужно устранить саму проблему, чтобы она вообще не возникала! Такси отказывается заезжать, а пешком вы сами видите, что невозможно пройти! — написал Равиль Г.

А Федор К, возмущается, что данная проблема не решается из года в год, «издевательства продолжаются».

Ответственным за избавление горожан от лужи-озера назначено управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения челнинского исполкома. Пока у заявки статус «в работе», но срок, к которому проблема должна быть решена, не определен.

Нехватка бесплатных медикаментов

Житель Альметьевска возмущается отсутствием жизненно-важных лекарственных препаратов, которые должны выдаваться по льготным рецептам. Дмитрий Н. обратился в «Народный контроль» с вопросом, что делать, если «отсутствуют препараты вальпроевой кислоты».

— Лекарства в аптеках не появлялись. Ажиотажа нет, так как нет препаратов в принципе. Телефон в аптеках оставлял. Бесполезно, — возмущен мужчина.

Ответственный за решение этой заявки республиканский Минздрав через несколько дней после ее подачи сообщил, что «препарат «Депакин хроно» в количестве 2 упаковок будет направлен в аптеку №277 ГУП «Таттехмедфарм», о чем Нестеров Д.Н. проинформирован в ходе телефонного разговора».

Невозможно попасть к врачу

Еще несколько заявок по линии здравоохранения поступили из других городов Татарстана. Так, жительница Менделеевска Лилия Т. пожаловалась на невозможность попасть к детскому окулисту. Как написала в системе женщина, она пытается записать своего ребенка на прием к узкому специалисту уже месяц.

— Запись осуществляется только по вторникам ровно в 8.00! 8.02 записи уже нет! С 7.45 запись не открывается и так до 8 часов. Регистратура не записывает! — возмущается мама.



В ответ на ее жалобу Минздрав сообщил, что «врач-окулист осуществляет прием по внешнему совместительству на 0,25 ставки, каждую субботу с 8.00 до 12.00 (08.00—10.00 производится прием взрослого населения, 10.00—12.00 прием детского населения)».

О проблемах, связанных с записью к специалисту-офтальмологу, жалуются и бавлинцы. Еще один пользователь написал в своей заявке, что «в неделю один день, по шесть человек принимает офтальмолог, и записаться к нему нереально, потому что запись уже полной выходит, в call-центре грубят, бросают трубку». Ответа от Минздрава в его адрес пока не поступило.

Также вопросы с записью через портал «Госуслуг», но уже к стоматологу возникли у Эльвиры Ш., которая в своей заявке сообщила, что не может записаться к стоматологу в казанскую клинику на Космонавтов, 42.

Неприглядный вид больницы

Другая жительница Казани Мария Д. обратила внимание, что больница на ул. Ершова требует ремонта:

— Внешний вид здания в печальном состоянии, здание находится на центральной улице. Прошу привести больницу в должный вид. Стыдно в третьей столице России наблюдать больницы и поликлиники в таком жутком состоянии неухоженном.

На что ведомство посоветовало «по вопросу ремонтных работ обращаться напрямую к главному врачу О.Ф. Галиуллину», поскольку «ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Казань» является частным учреждением здравоохранения, которое находится в ведомстве ОАО «РЖД».

Школе борьбы Зеленодольска нужен большой ремонт



Ремонт нужен и другому социальному объекту в республике. Эльмира К. из Зеленодольска просит через «Народный контроль» отремонтировать залы в школе борьбы.

— Состояние ужасное, стены все обшарпаны, краска вся сошла. Там занимаются дети, — написала женщина, а в качестве подтверждения своих слов добавила фото спортзалов.

Ее заявку поддержало еще несколько человек, кого тоже не устраивает состояние спортивного сооружения. Так, Евгения Ш. недоумевает, «как на такой зал не обращают внимания, думаю, директором спортшколы поднимался вопрос о ремонте и даже наверняка есть сметы, просто это не оплачивается».

«Место для собак, а не для детей»?

Елабужанин Ринат Г. обратился на портал с сообщением, что на детской площадке на улице хирурга Нечаева «бегает много бездомных собак, рычат и кидаются на детей». Его слова подтвердил еще один житель Елабуги, Руслан Б.:

— Такое чувство что создали место для собак, а не для детей. Дети на каникулах боятся выйти погулять.

Исполком Елабужского района, который назначен ответственным за решение заявки, пока не ответил заявителю.

Контейнерная площадка в Куюках завалена мусором

Жители поселка Куюки страдают не только от отсутствия дорог, но и жалуются на плохую работу коммунальных служб. Айнур Я. сообщил об ужасном состоянии мусорной площадки и попросил очистить ее от разбросанного повсюду бытового мусора. С ним согласна и Римма Ч., которая написала в комментариях, что «мусор разлетается во все стороны. Контейнеры выкачены на проезжую часть».

В ответ на просьбу жителей поселка исполком Пестречинского района сообщил, что решение проблемы «запланировано». Контрольный срок исполнения заявки назначен на 19 апреля.