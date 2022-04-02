День в истории: новый статус Казанского университета, учреждение NASA и испытания «Титаника»

Чем примечательна дата 2 апреля?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 2 апреля, Международный день детской книги и Всемирный день распространения информации об аутизме, а в нашей стране — День единения народов России и Белоруссии. В разные годы и столетия в этот день Петр I учредил Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений, в США основали первый монетный двор, вышло в свет полное издание романа «Евгений Онегин», в печати впервые упомянули слово «джаз», Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о Союзе России и Беларуси. Родились немецкая художница Мария Мериан, итальянский авантюрист Джакомо Казанова, датский писатель-сказочник Ганс Христиан Андерсен, французский писатель Эмиль Золя, советский джазмен Олег Лундстрем. Умерли Надежда Дурова, американский изобретатель Сэмюэл Морзе, американский химик Теодор Вильям Ричардс, глава Римско-католической церкви Иоанн Павел II. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Дом народного творчества и становление КФУ



2 апреля 1866 года в Елабуге, на своей малой родине, в возрасте 82 лет умерла Надежда Андреевна Дурова — знаменитая «кавалерист-девица», первая в русской армии женщина-офицер. В 1901 на ее могиле в Елабуге состоялось торжественное открытие памятника, в самом городе открыт музей Надежды Дуровой.

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2 апреля 1939 года приказом управления по делам культуры и искусств при Совете народных комиссаров ТАССР был создан Научно-методический центр народного творчества и культпросветработы. Центр проводит последовательную работу по возрождению и развитию традиционных культур народов Татарстана. За последние 10 лет он стал инициатором и способствовал возрождению многих традиционных праздников, например русских — Рождество, Масленица, татарских — Навруз, Нардуган и многих других. Также РНМЦ является инициатором проведения крупных республиканских и межрегиональных научно-практических конференций, поднимающих проблемы возрождения традиционной народной культуры и определяющих пути ее дальнейшего развития.

2 апреля 2010 года указом президента России за Казанским университетом было официально закреплено общее название «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Он является одним из старейших университетов России. Учебное заведение было основано по поручению императора Александра I, в 1804 году подписавшего Утвердительную Грамоту Казанского Императорского университета и его Устав. На сегодняшний день — это один из десяти федеральных университетов страны, в который стремятся поступить многие российские и иностранные абитуриенты.

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Тайная канцелярия, полное издание «Евгения Онегина» и союз России и Беларуси

2 апреля 1718 года Петр I учредил Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений. Руководил ею сам российский император, который нередко присутствовал при допросах и пытках политических преступников. Располагалась Тайная канцелярия в Петропавловской крепости. Ее прообразом можно считать Преображенский приказ — также особая канцелярия государя Петра I, которую он использовал в качестве политического органа в борьбе за власть с царевной Софьей.

2 апреля 1833 года вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». По подсчетам самого писателя, он трудился над его написанием 7 лет 4 месяца и 17 дней. Выход произведения полностью стал настоящей сенсацией. Пятитысячный тираж первого издания разошелся целиком уже в первую неделю, не без участия русского литературного критика Виссариона Белинского. Роман стал «энциклопедией русской жизни».

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2 апреля 1996 года президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. Именно в честь этого события и отмечается День единения народов России и Белоруссии. А ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. По условиям договора граждане России и Беларуси имели равные права в сфере труда, здравоохранения, отдыха, образования и на беспрепятственное передвижение на территории Союзного государства.

Испытания «Титаника» и учреждение NASA

В 1912 году 2 апреля лайнер «Титаник» вышел в море для проведения ходовых испытаний. На восточном побережье острова Ирландия в течение восьми часов осуществлялась проверка мореходных качеств корабля. Он совершал повороты на различных скоростях, описывая при этом круг диаметром 1 150 метров, совершал остановку на заднем ходу, лавирование и прохождение дистанции в 2,5 километра на скорости 21 узел — 39 км/ч. По результатам испытаний нарушений стандартов британского пассажирского флота выявлено не было, и по возвращении в Белфаст инспектор Торговой палаты Каррутерс подписал пассажирский сертификат сроком на один год. Также проверялась аварийная остановка, при которой режим работы паровых машин изменялся с «Полный вперед» на «Полный назад». В результате было выявлено, что тормозной путь составил 777 метров, а остановился «Титаник» через 3 минуты 15 секунд.



Фото wikipedia.org

В тот же день и год слово «джаз» впервые было упомянуто в печати — оно появилось в газете Los Angeles Times. Позднее, в 1917 году, американский журнал Literary Digest разъяснял, что «джаз — это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться». В джаз вместе с формами негритянского музыкального фольклора вошли и африканские элементы — многократная повторяемость основного мотива, исполнение по схеме «зов и ответ», вокальная экспрессивность, импровизация. Среди основателей джаза называют трубача и певца Луи Армстронга, трубача Кинга Оливера, кларнетиста Джонни Додса, пианиста Джелли Ролл Мортона.

2 апреля 1958 года президент США генерал Дуайт Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении NASA. Поводом послужила гонка в освоении космоса в период холодной войны, а также запуск первого искусственного спутника Земли — «Спутник-1». В законопроекте оговаривалось, что управление будет контролировать всю деятельность, связанную с освоением космоса, «за исключением тех вопросов, которые в соответствии с решением президента относятся к области национальной обороны». Так 29 июля 1958 года НАСА и было создано. На сегодняшний день ведомство относится к федеральному правительству Соединенных Штатов и подчиняется непосредственно президенту США. Оно отвечает за гражданскую космическую программу страны, а также за научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.