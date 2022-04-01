День в истории: казанская олимпийская чемпионка, журнал «Огонек» и праздник смеха

Чем примечательна дата 1 апреля?

Сегодня, 1 апреля, международный день смеха и день птиц. В разные годы и столетия в этот день в Канаде ввели в эксплуатацию первый маяк, начались раскопки древнеримского города Помпеи, в США придумали знак доллара, в СССР вышел первый номер журнала «Огонек», в Швейцарии презентовали растворимый кофе, в Израиле создали службу внешней разведки «Моссад», в России учредили Первый канал. Родились английский врач Уильям Гарвей, русский писатель Николай Гоголь, 1-й канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк, русский художник Илларион Прянишников, французский поэт Эдмон Ростан, русский композитор Сергей Рахманинов, советский авиаконструктор Александр Яковлев, американский психолог Абрахам Маслоу. Умерли итальянская певица Джудитта Паста, русский военный деятель Александр Можайский, советский педагог Антон Макаренко, советская актриса Рина Зеленая, русская писательница Агния Барто, российский поэт Евгений Евтушенко. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Первая музейная декада в Казани, фехтовальщица Валентина Никонова



1 апреля 1931 года в Казани была объявлена «Музейная тревога» — так называлась первая музейная декада. Начиная с 1930 года новая власть в стране взялась за изменение исторических музеев: все сотрудники были уволены и заменены новыми, старые экспозиции были разрушены, а новые не создавались, строились музеи пролетарской революции. В 1931 году в татарской столице была проведена кампания «Музейная тревога», были привлечены работники промышленных предприятий, им нужно было показать величие социалистического строя и начать призывать к перестройке старых казанских музеев.

Фото wikipedia.org

1 апреля 1970 года Валентина Никонова, фехтовальщица из Казани стала чемпионкой мира. Советская спортсменка родилась в столице республики 5 марта 1952 года. Окончила Казанский государственный педагогический институт. За свою спортивную карьеру Никонова три раза становилась чемпионкой мира по фехтованию и один раз брала серебро на чемпионате мира 1973 года. В копилке у спортсменки олимпийское золото, которое она выиграла в командном соревновании на рапирах. В 1974 году стала обладательницей Кубка Европы и была признана лучшей фехтовальщицей мира. После завершения спортивной карьеры Валентина Геннадьевна занялась преподаванием и научной деятельностью, а также обучением начинающих рапиристов.

Возобновление журнала «Огонек», образование современного Первого канала

1 апреля 1809 года родился классик русской литературы Николай Васильевич Гоголь. Один из мистических русских писателей — автор знаменитой поэмы «Мертвые души». Егу перу также принадлежат другие известные произведения — «Вий», «Ревизор», «Тарас Бульба». При жизни писатель занимался рукоделием, коллекционировал миниатюрные издания книг. Проявлял интерес к потусторонним силам, поэтому объяснил сжигание второго тома «Мертвых душ» тем, что его заставил это сделать «злой дух», также сообщал, что сюжет «Вия» — это древнее сказание, которое он запомнил и записал. Николай Васильевич умер в возрасте 42 лет в Москве.

Фото wikipedia.org

1 апреля 1923 года вышел первый номер общественно-политического журнала «Огонек». Сначала журнал издавался в 1899-1918 годах в Санкт-Петербурге как иллюстрированное литературно-художественное приложение «Биржевые ведомости», а также был единственным еженедельным изданием в те годы. В 1902 году журнал стал самостоятельным, но в революционные годы его выпуск приостановился. В начале 20-х годов прошлого столетия несколько московских журналистов приняли решение возобновить легендарный «Огонек», но перестроить его на советский лад. Уже через 2 года после возвращения журнала его тираж достиг полумиллиона экземпляров.

1 апреля 1995 года был создан Первый канал. В конце 1994 года 1-й канал Останкино начал утрачивать свою популярность: упали просмотры, сократилось финансирование. Поэтому было принято решение создать новое телевидение. Однако полностью государство не могло спонсировать работу будущего телеканала, нужны были частные инвестиции. После подписания Борисом Ельциным указа о создании «Общественного российского телевидения» государству перешли 36% акций, а РГТРК «Останкино» отвели 9%. Искоренив принцы советской идеологии, Первый канал приобрел более социальный характер. В то же время у него не было конкуренции, поскольку советское телевидение только начало перерождаться.

Фото wikipedia.org

Раскопки города Помпеи, день рождения доллара и растворимый кофе

1 апреля 1748 года начались раскопки древнеримского города Помпеи. Поселение города было основано осками в VI веке до нашей эры. В 79 году н. э. произошло крупное извержение вулкана Везувия, которое привело к гибели трех городов: Помпеи, Геркуналум и Стабии. Раскопки начали производить только в 18 веке. Под многометровым слоем пепла были найдены целые дома, улицы и останки людей и животных. Из 20 тысяч людей умерло около 2 тысяч, остальные успели уехать до начала катастрофы, однако останки погибших были обнаружены и за пределами города.

1 апреля 1778 года — дата, которая вошла в историю, как день появления доллара. На сегодняшний день есть несколько версий происхождения известного денежного знака. Наиболее популярная из них сообщает, что знак образован от аббревиатуры US (Соединенные штаты). Накладывая две буквы друг на друга, получается сам символ. Однако этому нет никаких документальных подтверждений. Вторая версия сообщает, что знак произошел от цифры 8, изображенной на песо (мексиканская валюта), а две вертикальные линии были добавлены для отличия. В 1785 году доллар стал национальной валютой США.

Фото wikipedia.org

1 апреля 1938 года в Швейцарии прошла первая презентация растворимого кофе. Концентрированная смесь кофе, молока и сахара была придумана в 19 веке, во времена гражданской войны в США. Однако она не пользовался популярностью среди военнослужащих, поэтому производство прекратилось. Позже английский химик Дж. К. Вашингтон создал рецепт известного растворимого напитка и вывел его на рынок. А в 1938 году появилась широко распространенная кофейная марка Nescafe по причине того, что бразильское правительство искало способы для использования избыточного количества кофейных зёрен. Продукт стремительно начал набирать популярность во время Второй мировой войны, а затем и по всему миру.

Сегодня международный день смеха или день дурака. Праздник неофициальный, но во многих странах 1 апреля принято подшучивать над друзьями, разыгрывать их или дарить смешные подарки. Точное происхождение праздника до сих пор неизвестно. По одной из версий, идея праздника берет начало со времен Древнего Рима, где отмечали день Глупых. По другой — сообщается, что день смеха пришел из Древней Индии, поскольку там 31 марта отмечали день шуток. В 16 веке праздник дошел до Европы. Во Франции было перенесено время наступления нового года с 1 апреля на 1 января, однако некоторые продолжали праздновать его в привычную дату. Тогда таких людей начали разыгрывать, принося пустые подарки.