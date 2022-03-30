Договор подряда на строительство: проверяем важнейшие пункты

Как составить договор к обоюдному согласию подрядчика и заказчика

Начинается активный строительный сезон. Если вы только еще приступаете к строительству собственного дома, «Реальное время» напоминает: в фокусе должны быть не только технологии, материалы и смета, но и юридические моменты. А именно — в первую очередь озаботьтесь грамотным оформлением договора со строительной фирмой или строительной бригадой. Скорее всего, ваши подрядчики придут к вам с готовой формой и попросят ее «подмахнуть», уверяя, что именно это и является типовым стандартом работы. Но все же рекомендуется запастись терпением и внимательно изучить договор, а при необходимости внести в него нужную вам информацию. Рассмотрим несколько часто встречающихся вопросов о составлении договора строительного подряда.

Что если подрядчик отказывается заключать договор?

С таким подрядчиком работать категорически не рекомендуется. Добросовестный исполнитель, наоборот, заинтересован в том, чтобы права обеих сторон были максимально защищены, а следовательно, сам будет настаивать на том, чтобы составить официальный документ, который будет регламентировать вашу с ним работу. Договор подряда — это юридическое соглашение, которое обязывает строителя сдать объект в установленный срок, а будущего домовладельца — обеспечить для этого все оговоренные условия и заплатить за работу оговоренную сумму денег. Строительных фирм, которые отказываются составлять договор, на нашем рынке, кажется, уже не осталось. А вот частники могут попытаться обойтись «без этих формальностей». И от них надо бежать как от огня и ни в коем случае не доверять им свой будущий дом. Скорее всего, у них есть причины не связывать себя с вами официальными отношениями.

Фото remont.divandi.ru

Существует ли форма договора строительного подряда, куда можно просто вписать свои данные?

Единой формы нет. Каждый дом индивидуален, как и каждый человек. Поэтому и каждый договор будет содержать уникальные детали. Так что для начала нужно будет описать в договоре сам процесс строительства, обозначить тип построенного объекта, технологию и используемые материалы. Есть и еще список обязательных пунктов, без которых не обходится ни один такой документ. В него нужно внести:

права и обязанности обеих сторон;

сроки выполнения каждого этапа работ. То есть этот раздел не должен выглядеть как «дом должен быть сдан к 18 ноября 2022 года». Срок завершения каждой стадии строительства нужно четко прописать, иначе у вас не будет полноты контроля;

цену каждого вида производимых работ (здесь точно так же — не цена за дом целиком, а цена каждой манипуляции, не поленитесь);

условия предоплаты, сроки внесения сумм оплаты за работу и порядок расчетов (наличными деньгами, на расчетный счет, на банковскую карту);

обязательно надо предусмотреть гарантии строительной компании или бригады на произведение своих трудов. Так, ГК РФ регламентирует, что на фундамент гарантия не может быть меньше двух лет (ст. 724), на коробку — тоже (ст. 756);

четко должна быть прописана ответственность за невыполнение условий договора с обеих сторон;

особые условия, порядок действий при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые помешают выполнить обязательства по договору;

реквизиты заказчика и подрядчика.

Каждый из этих пунктов — не пустая формальность (как показывает практика последнего года). Им нужно уделить максимальное внимание, ведь это — ваша защита и гарантия.

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Каким нормативам должен соответствовать дом в целом и можно ли «зашить» это в договор?

В обычном договоре (который вам предложит любой подрядчик) говорится, что построенный дом должен соответствовать действующим строительным нормативам и правилам. В ваших интересах по максимуму уточнить, какие это должны быть нормативы и правила. Если следовать советам бывалых, то можно придерживаться такого: «строительство жилого дома, соответствующего требованиям СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные».

Как оформить в договоре возможное изменение стоимости работ?

Это один из самых скользких моментов договора, особенно если вы собираетесь строиться в месте, где сюрприз может преподнести, например, грунт. Ведь если по каким-то причинам придется менять конструкцию фундамента или дополнительно укреплять стены, или производить еще какие-то серьезные модификации первоначального проекта, это повлечет за собой и изменение финансовых условий. Если придется к ним прибегнуть, все должно быть зарегламентировано.

Дополнительное соглашение — хороший инструмент для того, чтобы внести изменения в условия договора. Не обязательно составлять новый, если что-то меняется. В допсоглашении прописываются все именения: не только предметные, но и ценовые, и временнЫе.

Обратите внимание: если объем или суть работ изменяется, а цена от подрядчика остается прежней, обязательно пропишите это в договоре.

Фото pnp.ru

Каким образом прописать в договоре сдачу и приемку работ?

Сделайте это максимально подробно. Кто должен принимать работу с вашей стороны — вы сами или наемный специалист? Как должен выглядеть акт сдачи дома? В какой форме будут приниматься претензии? Например, в акте сдачи пункта должны быть обязательные разделы — перечень выполненных работ, дата их окончания, наличие или отсутствие замечаний. Замечания нужно сопровождать фотографиями ошибок строительства — имейте это в виду, потому что устные претензии обязательно должны быть подтверждены.

В договоре не забудьте прописать, что брак подрядчик должен устранять за свой счет.

Какими могут быть условия расторжения договора?

Обе стороны должны прописать условия расторжения договора со своей стороны. Вы как заказчик можете отказаться от работы, если строители задерживают сдачу разных этапов, если его не устраивает качество произведенных работ (но это должно быть аргументировано) или если подрядчик отказывается исправлять брак. Вообще, в договоре можно обозначить любые потенциально не устраивающие вас условия — лишь бы подрядчик этот договор подписал.

В свою очередь строитель может отказаться от выполнения работ, если ему предоставляют стройматериалы ненадлежащего качества, если заказчик задерживает оплату или требует сделать что-то в нарушение технологии строительства.

Любые условия расторжения договора, которые зашиваются в документ, должны быть согласованы обеими сторонами.

