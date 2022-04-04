Наши в Швеции: внутрисемейные споры, уроки по русскому языку и сочувствие шведов

Фото: предоставлено Исмагилом Шангареевым

В разных странах на фоне событий на Украине сообщают об участившихся случаях дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с татарстанцами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последний месяц с лишним. Сегодня на вопросы ответил наш бывший соотечественник Исмагил Шангареев, который уже более 15 лет живет за границей, из них три последних года — в Швеции.



Коммунальные расходы ударили по бюджету шведов

Общественный деятель и бизнесмен Исмагил Шангареев в 2006 году переехал из России в Арабские Эмираты, а три года назад решил сменить жаркий климат на нордический и поселился со всей семьей в Швеции.

Три года назад бывший россиянин со своей семьей переехал в Швецию

Живет предприниматель в столице государства — Стокгольме. Здесь он продолжает вести свой бизнес, а также возглавляет татарскую диаспору, в которую входит порядка 1 200 татарстанцев, эмигрировавших в скандинавскую страну.

Татарская диаспора в Швеции насчитывает порядка 1 200 человек

Западные санкции против нашей страны, по словам Исмагила, сказываются не только на жизни россиян, но и на жителях Европы, потому что наши экономики глубоко интегрированы между собой. Как рассказал бизнесмен, в Стокгольме уже выросли коммунальные расходы — эти услуги стали в 2 раза дороже, и это существенно бьет по карману шведов.



— Я сильно дорожающих продуктов не замечал, — говорит Шангареев, — но все же поговаривают о том, что цены стали подниматься, из-за того, что дорожают энергоресурсы, в том числе и горючее. А чтобы что-то из продуктов пропало с полок — такого не было.

«Нет такого, что все население Швеции разом возненавидело русских»

— Если говорить о случаях русофобии, то здесь нет такого, что все население Швеции разом стало ненавидеть русских, — рассказывает Исмагил. — Люди все разные, бывает, некоторые даже спорят на улице. Здесь много смешанных браков — он швед, а жена русская. Внутри семьи разбирают, слушают информацию с обеих сторон, и у каждого свое мнение по поводу того, что происходит в мире и на Украине, в частности. Но нет такого, чтобы говорили: «Ты русский, а значит совсем плохой, тебя ату», никаких ку-клукс-кланов, такого вообще нет.

Исмагил Шангареев с российским послом в Стокгольме Виктором Татаринцевым.

Как отмечает наш бывший соотечественник, «даже наоборот, мы видим некое сочувствие, шведы говорят: «Вот вы, русские, испытываете сейчас на себе такое давление, нам очень жаль, что так происходит». По его словам, хотя люди и спорят, рассуждают, кто прав, в целом скандинавы продолжают жить своей жизнью так же, как и раньше: работают, общаются, путешествуют. Причем в шведских городах, подчеркнул он, в большинстве своем украинцы и русские проживают мирно.



— Мы тут все «русские», хотя я по национальности татарин, то есть все, кто из России приехал, — русские. Мы этого не стесняемся, а гордимся этим! Здесь действуют и православные церкви — они всегда битком, и мусульманские сообщества русскоязычные, проповеди читаются на русском, потому что много мусульман — из Кавказа, Средней Азии — мы все русские. Есть и русскоязычное сообщество, и сайты, группы с русскими в соцсетях. Но чтобы бью или целую — этого нет.

В шведских школах и вузах преподаватели к ученикам или студентам в целом относятся ровно — что к русским, что к украинцам, говорит Исмагил. По его словам, среди учителей тоже существуют разные мнения, не все выступают против России:

— Один — осуждает Путина, другой — защищает. Один осуждает Зеленского, другой как-то пытается его оправдать, ну все как обычно. И вы знаете, что удивительно, в шведских школах, если в классе есть хотя бы 3-4 ребенка одной национальности, то они обязательно должны обучаться на родном языке. Например, для россиян, помимо шведского и английского, 1-2 урока в неделю ведется преподавание на родном языке, в нашем случае — на русском — приглашают для этого россиян, — подчеркнул Исмагил Шангареев.

«Дорогие русские друзья и соседи»

Шведское издание Dagens Nyheter на днях опубликовало первую полосу на русском и шведском языках с заголовком «Дорогие русские друзья и соседи», где пишет, что в Швеции нет русофобии, и эта страна не желает вражды с Россией.

Кроме того, шведский политолог Пэр Саландер считает, что предполагаемая «российская агрессия» — это придумка, призванная мотивировать постепенную интеграцию Швеции с США или НАТО.



Тем не менее говорить о полном отсутствии русофобских настроений в этой стране не приходится. Один из бывших россиян пожаловался, что власти Швеции отобрали у него кошку с котятами и постановили убить животных. Соответствующее письмо он получил от шведских чиновников. Мужчина рассказал, что проехал с семьей и питомцами по ряду стран Евросоюза, но нигде не сталкивался с враждой или русофобией. Исключением, по его словам, стала только Швеция.