Татары в переписях: переселение из городов-крепостей на земли Закамья и Приуралья

Особенности статистического учета татарского народа в разные исторические периоды

Фото: Татарин-галантерейщик. Уфа. Конец XIX в.

В Институте истории им. Марджани вышла книга «Татары в переписях населения», в которой представлена динамика численности татарского народа, его социальная и конфессиональная структура, языковое поведение за последние почти три столетия. Во время работы авторы* издания опирались на материалы государственных переписей населения Российской империи, СССР и Российской Федерации. Книга знакомит нас с особенностями статистического учета татар в разные исторические периоды и спецификой переписных кампаний. «Реальное время» предлагает ознакомиться с этим интересным исследованием и публикует фрагмент третьей главы о расселении татар.

Татары являются одним из самых дисперсно расселенных народов России. Территория их проживания охватывает европейскую часть страны, Волго-Уральский регион, Сибирь и Дальний Восток. Некоторые регионы являются местами формирования татарского этноса, другие были освоены его представителями в результате миграции в разные исторические периоды.

На Среднем Поволжье формировалось этническое ядро будущей татарской нации. Сильное влияние на численность и размещение здесь татар оказали военно-политические события середины XVI в. В ходе защиты Казани и движения сопротивления новым властям в 1552—1557 гг. их численность существенно уменьшилась. Для обеспечения безопасности татары были выселены из городов-крепостей, от берегов крупных рек — главных стратегических путей сообщения того времени на 10—30 км, а также от Казани — в радиусе около 40 км. Приречные земли раздавались монастырям и русским служилым людям. Татарские земледельцы и другие этнические общности сельского населения осваивали незаселенные и малонаселенные районы Среднего Поволжья.

В поисках свободных земель значительная часть нерусских народностей в начале XVII в. начинает активно переселяться (как стихийно, так и участвуя в правительственной колонизации) на земли Закамья и Приуралья, остававшиеся фактически малоосвоенными окраинами Российского государства.

Под давлением усиливающейся русской колонизации и христианизации в XVII в. происходят кардинальные изменения в размещении татарского населения Волго-Уральского региона. В XVII в. ясачные татары Среднего Поволжья и служилые татары Мещеры интенсивно расселяются в различных направлениях главным образом в Северо-Западное Приуралье. Со строительством засечных линий связывается переселение в Симбирский уезд служилых татар из центральных мещерских уездов, а также Алатырского и Курмышского уездов. Еще ранее, со второй половины XVI в., начинается миграция татар в Среднее и Южное Приуралье. Итогом таких перемещений стало этнокультурное сближение казанских, касимовских татар и татар-мишарей. Это в XVII—XVIII вв. привело к сложению единого этноса волго-уральских татар. Результатом военно-политических событий середины XVI в. стало существенное сокращение городской прослойки у татар. Одним из немногих очагов татарской городской жизни в Среднем Поволжье осталась Татарская слобода г. Казани.

Завоевание Сибири и последующая колонизация края спровоцировали изменения в расселении местных групп татар, их миграцию с обжитых мест и расширение ареала расселения. Татары уходили в Приуралье и низовья Туры, осваивали территории по рекам Иртыш, Демьянка, Конда, Обь и другие местности. В Западной Сибири царские власти подразделяли татарское население на несколько сословий. Большинство «черных людей» стало ясачными людьми. Небольшая часть татар приписывалась к так называемой «государевой десятинной пашне», т. е. обрабатывала, засевала и убирала казенные земли. Существовала также малочисленная группа «захребетных» людей, которые трудились в хозяйствах служилых татар.

В XVIII в. в Среднем Поволжье наблюдалось несколько одновременно развивающихся, противоречивых тенденций в расселении этнических общностей края. Прежде всего происходила активная русская колонизация из центральных районов Российской империи, которая к концу столетия почти прекратилась. Во второй половине XVIII в. наблюдался отток русского населения в Нижнее Поволжье, что положительно сказалось на увеличении на территории Среднего Поволжья удельного веса местных народов, в том числе татар. Коренные нерусские жители Казанской губернии и отдельных уездов Симбирской губернии массово мигрировали на незаселенные земли Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. Население бежало отсюда, спасаясь от тяжести налогового бремени особенно в период правления Петра I и последующие десятилетия из-за введения подушной подати, произвола царской администрации, усилившейся политики христианизации коренного населения.

Астраханский татарин. Конец XIX — начало XX в.

В миграции татар XVIII в. выделяются случаи, когда их переселение инициировалось или регулировалось правительством. Так, в начале 1740-х годов властями стратегически важным районом заселения была признана Западная Башкирия, по которой проходила дорога, связывающая новый город Оренбург с Казанью и Москвой. К 1762 г. в крае было зарегистрировано свыше 50 новых деревень, на жителей которых была возложена ямская повинность («чемоданные татары»). Жители этих деревень обеспечивали доставку почты по станциям.

В целом во второй половине XVIII в. большие группы татар оказались компактно расселены в Предкамье, Предволжье, Закамье, Приуралье, Междуречье Оки и Суры. К концу XVIII в. в Западной Сибири сформировались три большие группы сибирских татар — тоболо-иртышская, барабинская и томская. Прежде всего это потомки коренного населения Сибирского ханства, статус которых в 1822 г. был определен как «оседлые инородцы».

Если говорить об Уфимском уезде, то к началу XVIII в. здесь существовала целая сеть татарских новопереселенческих деревень из 282 населенных пунктов. В материалах I ревизии (1722—1723 гг.) численность переселенцев-татар на Осинской (100 деревень), Казанской (87 деревень),Ногайской (31 деревня),Сибирской (64 деревни) дорогах зафиксирована в 8 тыс. душ мужского пола. Чуть больше половины (51,1%) из них являлись ясачными татарами, 30,4% — служилыми мещеряками, 18,5% — служилыми татарами. В этом списке отсутствовали «уфимские татары» — служилые татары и мещеряки, подчинявшиеся уфимскому воеводе. В 40-х — начале 60-х гг. XVIII столетия сюда прибыло 8,2 тыс., а в 60—70-х гг. — около 6 тыс. татар мужского пола. Их основная часть заселилась на соседней с Казанской губернией территории Мензелинского, Бугульминского и Оренбургского уездов.

IV ревизия (1782 г.) зафиксировала в Уфимском наместничестве не менее 44 357 татар мужского пола, среди которых 28 068 тептярей и бобылей (63,3%), 268 новокрещен (0,6%), 12 166 ясачных татар (27,4%), 39 ясачных торговых татар (0,09%), 26 ясачных мещеряков (0,06%), 3 790 служилых татар и мурз (8,6%).

Во второй половине XVIII в. (с III по V ревизии, 1762—1795 гг.) приток татар в Приуралье не прекращался. В Мензелинском уезде доля татар выросла за эти годы с 27,9 до 30,6%, в Уфимском — с 0,7 до 22,1%, в Бугульминском — с 20,6 до 26%, в Белебеевском — с 9,2 до 13%, в Стерлитамакском — с 5,0 до 12,7%, в Бирском — с 0,5 до 17,6%. В Челябинском и Троицком уездах татар было мало. Причем происходило повторное переселение мигрантов на новые земли, что было особенно заметно в двух уездах: с 1762 по 1795 гг. в Оренбургском уезде удельный вес татар сократился с 24,6 до 7,1% (с 6 833 до 4 335 человек), а в Бугурусланском — с 22,6 до 16%, хотя абсолютная численность увеличилась с 5 139 до 12 228 человек.

Вследствие правительственной конъюнктуры и заинтересованности центральной власти в экономическом и политическом интегрировании Казахской степи и Средней Азии, во второй половине XVIII в. татары стали активно привлекаться имперской властью для налаживания и укрепления дипломатических контактов, посреднических и торгово-экономических отношений России с восточными мусульманскими народами и странами. В результате татары стали заметной частью населения Центральной Азии.

Огромное влияние на этнодемографические и социальные процессы оказывали особенности экономического развития регионов Европейской России. Это способствовало развитию в татарском обществе буржуазных отношений. Во второй половине XIX в. главными направлениями трудовой миграции и оседлости для татар Касимовского уезда Рязанской губернии, Сергачского уезда Нижегородской губернии и Симбирской губернии стали Санкт-Петербург и Москва.

Карта народонаселения Казанской губернии по племенам. Составитель А. Риттих. 1870 г.

В начале ХХ в. татары-переселенцы начали осваивать промышленные районы России и Сибирь. В этот период были зарегистрированы городские приходы в западных губерниях (Варшава, Киев, Лодзь, Минск, Харьков и др.), а также в Одессе, в центральных и северо-западных губернских центрах (Тверь, Вятка, Архангельск и др.), в промышленных городах (Иваново-Вознесенск, Ярославль и др.).



В XX в. произошли значительные изменения в размещении населения страны СССР, что быстро сказалось и на расселении представителей татарского этноса. В начале 1920-х гг. татары являлись самым многочисленным (после русских) народом Поволжья. Всероссийская перепись 1926 г. зафиксировала, что основная часть татар проживала в пределах образованной 27 мая 1920 г. Татарской АССР (1 164 тыс. человек, что составляло 44,8% населения республики). Значительное число татар проживало в Башкирской (461 тыс. человек) и Крымской АССР (179 тыс.). Большие группы татарского населения проживали в разных областях Поволжья (Самарской — 122,5 тыс., Саратовской — 115 тыс., Ульяновской — 39 тыс. и других), в Центрально-Промышленном районе (более 113 тыс.), на Урале (193 тыс.) и в Сибири (96 тыс.).

К концу 1930-х годов в ряде автономных образований на территории РСФСР татары сохраняли значительный удельный вес в составе населения. В Татарской АССР — 48,8%, Башкирской — 24,6%, Марийской — 4,7%, Мордовской — 4%, Удмуртской — 3,3%. В целом по РСФСР к концу 30-х годов XX века татары нарастили удельный вес до 3,6%. В связи с раскулачиванием и набиравшими обороты репрессиями в 1930-е годы заметно усилился миграционный поток в восточные районы страны — на Урал и Сибирь. Часть татарского населения в эти годы покидала Поволжье, направляясь во вновь возникающие на волне разворачивающейся индустриализации промышленные центры СССР. Массовая миграция населения сохранялась в военный (в связи с эвакуацией на восток страны) и послевоенный периоды (в связи с интенсивным промышленным развитием и освоением недр и запасов полезных ископаемых).

Несмотря на интенсивные перемещения населения в XX в. районом традиционного преимущественного проживания татар в послевоенный и последующие периоды оставался Волго-Уральский регион. В 50-е — 80-е гг. прошлого столетия здесь проживало более 80% татар РСФСР. Их численность в Волго-Уралье постоянно увеличивалась. Если перепись 1959 г. зафиксировала здесь 3 414 тыс. татар, то к 1970 г. их было уже 3 978 тыс., а к 1979 г. — 4 131 тыс. человек. Наиболее многочисленные группы проживали в Татарской (1 641 тыс.) и Башкирской АССР (940 тыс.), Челябинской (219,7 тыс.), Свердловской (179,3 тыс.), Пермской (157,7 тыс.), Оренбургской (151,4 тыс.), Ульяновской (134,7 тыс.), Самарской (103,6 тыс.) областях, Удмуртской АССР (99,1 тыс.), Пензенской (78,2 тыс.), Астраханской (70,7 тыс.), Горьковской (ныне — Нижегородской), (68,6 тыс.) областях. Всего в этих республиках и областях проживало более 90% татар региона и почти 77% татар РСФСР.

Вместе с тем к концу 1970-х гг. дисперсное проживание татарского народа становится все более очевидным. Только треть татар (33%) проживала в Татарской АССР (в 1989 г. — 32%), еще 18,8% — в Башкирской АССР. Остальные проживали в других регионах страны. Значительные по численности татарские группы, кроме Волго-Уральского региона, фиксировались в городе Москве и Московской области (132,4 и 52,1 тыс.), Тюменской (136,7 тыс.) и Кемеровской (64,8 тыс.) областях, Красноярском крае (49,9 тыс.), в Омской (46,7 тыс.) и Иркутской областях (41,5 тыс.), Ханты-Мансийском автономном округе (36,9 тыс.) и городе Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург), (39,4 тыс.). Существенное увеличение численности татар в областях Западной Сибири в 1950—1980-е гг. произошло по большей части за счет миграции в нефтедобывающие регионы — Тюменскую область, Ханты- Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

К концу 80-х гг. XX в. татары нарастили свою общую численность и удельный вес в Волго-Уральском регионе еще на 10%. Наиболее ощутимо их численность в последнее советское десятилетие прибавилась в Северо-Западном регионе (за счет Ленинграда и области) и в Западной Сибири. При этом, хотя численность татар в Сибирском регионе возросла более чем на 184 тысяч, доля татар России, проживающих на этой территории, снизилась с 9 до 5%.

После распада Советского Союза и формирования на его территории новых независимых государств претерпели изменения в динамике численности татар в различных районах его расселения. Обрушившиеся на население трудности, прежде всего социально-экономического характера, проблемы с выплатами зарплаты в 1990-е годы, существенное удорожание жизни в 2000-е, наряду с другими факторами, способствовали тому, что в России в целом прослеживалась общая тенденция депопуляции. И татары во многом следовали этому тренду.

На сегодняшний день более 4,4 млн (более 80%) татар компактно расселены в Волго-Уральском регионе. Основная их часть проживает в республиках Татарстан (2 млн; 53% населения) и Башкортостан (1 млн; 25% населения) — в общей сложности 57% всех российских татар.

В Республике Татарстан татары, как и все население, проживают преимущественно в двух крупных агломерациях Казани и Набережных Челнах. Если население городов более смешанное в этническом отношении, и татары здесь проживают совместно с русскими и представителями других национальностей, то сельское население более однородно. Больше половины сельских районов республики достаточно однородны в этническом отношении. Доля татар на уровне 90% жителей характерна для Актанышского, Арского, Сабинского, Сармановского, Муслюмовского, Азнакаевского, Апастовского, Атнинского, Ютазинского районов. Татары составляют более половины жителей Высокогорского, Кукморского, Мамадышского, Балтасинского, Дрожжановского, Буинского, Лениногорского, Черемшанского, Алькеевского, Рыбно-Слободского, Агрызского, Заинского, Кайбицкого, Тюлячинского, Бавлинского и Мензелинского районов.

Если в Татарстане численность татарского населения росла от переписи к переписи, то в соседнем Башкортостане ситуация не такая однозначная. По данным последней советской переписи 1989 г. татар в Башкортостане (1 120,7 тыс.) было больше, чем башкир (863,8 тыс.), но первая же постсоветская перепись в 2002 г. показала не только сокращение числа татар более чем на 100 тыс. человек, но и преобладание башкирского населения над татарским. Несмотря на рост численности татар в Башкортостане к 2010 г., такое соотношение осталось неизменным. Указанная ситуация связана с неточностями статистического учета этнической идентичности, общей ее неустойчивостью у части населения западных районов Башкортостана, а также с использованием административного ресурса при проведении переписей (так называемые «демографические игры» политиков). Последнее описывают в своих публикациях этнологи Башкортостана (И.М. Габдрафиков, Р.Р. Галлямов) и Москвы (В.В. Степанов и В.А. Тишков).

Остается весьма ощутимой доля татар и в других субъектах Волго-Уральского региона — Ульяновской (12%), Оренбургской (8%), Астраханской (7%), Пензенской (6%), Самарской (4%) областях и республиках — в Удмуртии (7%), Марий Эл (6%), Мордовии (5%), а также в Пермском крае (5%).

Основной прирост численности татар в Волго-Уральском регионе в постсоветский период приходится на Республику Татарстан (247,2 тыс. человек), Самарскую (10,8 тыс.) и Пензенскую (5,1 тыс.) области. Рост численности татар здесь шел вразрез с общей динамикой численности населения этих областей: общая численность жителей сокращалась, а число татар — росло. Исключение составили Татарстан и Башкортостан. В Татарстане численность татар возрастала вместе с ростом населения в целом, а в Башкортостане, наоборот, при росте численности населения на 24 тыс. человек численность татар снизилась на 111,4 тыс. человек. В остальных регионах Приволжского федерального округа численность татар сокращалась одновременно с сокращением общей численности населения.

Значительное увеличение численности татар в Волго-Уральском регионе в постсоветский период было обусловлено как значительным миграционным притоком татар из других регионов (в том числе из республик Средней Азии), так и более благоприятным естественным приростом у них.

Относительно благоприятную картину динамики численности татар в постсоветский период показали и центральные регионы страны. Более чем в половине субъектов число татар выросло. В Московской области прирост составил 5,1 тыс. человек, в Белгородской, Воронежской, Калужской областях — от 1,2 до 1,7 тыс. Центральный федеральный округ, имеющий выгодное экономико-географическое положение, является притягательным для мигрантов-татар из других регионов. Хотя число татар в Москве по данным последней переписи 2010 г. снизилось на 8,3 тыс. человек, но в условиях увеличения общей численности столичных жителей и роста числа москвичей, у которых в ходе переписи не была зафиксирована этническая принадлежность, скорее, можно говорить о ситуации этноязыковой ассимиляции или смены этнической идентичности, что характерно для населения мегаполисов.

В Северо-Западном федеральном округе за двадцать постсоветских лет численность татар сократилась на 37 тыс. человек. Аналогичная тенденция наблюдалась и в южных регионах России, включая Северный Кавказ. Это вызвано межрегиональной миграцией татар в более благоприятные для проживания районы.

Сибирь и Дальний Восток показали существенное сокращение как всего населения в целом, так и татар в частности. Их численность в Сибирском регионе уменьшилась на треть и более чем на половину — в Дальневосточном. В общей сложности восточные регионы России недосчитались почти 150 тыс. татар. Если в советский период были распространены массовые миграции татарского населения в Западную Сибирь и на Дальний Восток во время освоения нефтяных месторождений и возведения крупных промышленных объектов, то после распада Советского Союза начался обратный процесс, вызванный непростым состоянием экономики и поиском более комфортных мест для проживания и самореализации.