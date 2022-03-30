День в истории: годовщина локдауна в Татарстане, первое заседание Госсовета и продажа Аляски

Чем примечательна дата 30 марта?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 30 марта, Всемирный день прогулки по парку. В разные годы и столетия в этот день Иван Сусанин совершил свой подвиг, была открыта «Земля Уилкса», Россия и США подписали договор о продаже Аляски, мир впервые услышал о психоанализе, на советские экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни», Государственный музей Татарстана получил статус Национального музея, в республике ввели режим самоизоляции. Родились испанский художник Франсиско Гойя, русский художник Василий Тропинин, французский поэт Поль Верлен, голландский художник Винсент ван Гог, советский авиаконструктор Сергей Ильюшин. Умерли: русский философ, писатель Даниил Андреев, советская актриса Людмила Гурченко, российский актер Валерий Золотухин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первое заседание Госсовета Татарстана, республика на самоизоляции



30 марта 1995 года прошло первое заседание Государственного Совета Татарстана первого созыва. Его открыл Председатель Центральной избирательной комиссии республики Марат Сираев. С этого момента парламент республики работал на постоянной основе. В Совет первого созыва было избрано 130 депутатов от 130 одномандатных избирательных округов. Председателем Госсовета РТ был избран Василий Лихачев. Его заместителями стали Ренат Харисов и Зиля Валеева. В Татарстане появилась возможность оперативно рассматривать законопроекты, созданные рабочими группами по актуальным вопросам.

Фото: Роман Хасаев

30 марта 2001 года Государственный музей Татарстана получил статус Национального музея. Это один из самых старейших музеев России, он был основан как Казанский городской научно-промышленный музей в 1894 году. Он расположен в здании бывшего Гостиного двора — памятнике истории и культуры федерального значения. В музее есть разделы постоянной экспозиции «Древняя история Татарстана», «Казанская губерния в XVIII веке» и две особые кладовые: «Товарно-денежные отношения в средние века» и «Татарские ювелирные украшения». Современные фонды музея насчитывают свыше 960 тысяч единиц хранения, из них 580 085 — предметы основного фонда, охватывающие всю краеведческую тематику и представляющие ценность для изучения истории народов Поволжья и Приуралья.

30 марта 2020 года на территории Татарстана в связи с пандемией коронавируса ввели режим полной самоизоляции. Решение принял президент республики Рустам Минниханов. Тем, кто не работал на предприятиях непрерывного производства, выходить из дома можно было лишь до аптеки или продуктового магазина, предварительно отправив смс для получения кода, а полиция и Роспотребнадзор следили за порядком, проводя рейды. Локдаун вводили до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, а за нарушение гражданам выписывали административные штрафы от 100 до 500 рублей. К тому же не рекомендовалась выезжать за пределы региона, выделив Москву и Санкт-Петербург, как особо неблагоприятные, с точки зрения эпидситуации города. Дома татарстанцы, как и все россияне, просидели весь нерабочий апрель. С 12 мая 2020 года режим самоизоляции в республике носил уже рекомендательный характер.

Константин Маковский. Иван Сусанин. 1914. Фото wikipedia.org

Подвиг Сусанина и «Белое солнце пустыни» на экранах



30 марта 1613 года костромской крестьянин Иван Сусанин совершил свой знаменитый подвиг, спасая новоизбранного русского царя Михаила Романова от иностранных захватчиков. Он завел польских интервентов в болотистый лес и погиб «мученической смертью». Стоит отметить, что даже под пытками он не выдал местоположение монарха, который тем временем находился с матерью в Костроме. Иван Сусанин стал знаменательной фигурой, воспетый историками, поэтами и ставший центральной фигурой одного из известнейших музыкальных произведений периода русской классической музыки — оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». В настоящее время в Костроме стоит памятник Ивану Сусанину, воздвигнутый в 1967 году напротив спуска к Волге.

30 марта 1867 года был подписан договор между Россией и США о продаже Аляски. Америка купила Аляску и Алеутские острова за 7,2 млн долларов (по 2 цента за акр — 0,405 гектара). Остров был открыт русской экспедицией под руководством М.Гвоздева и И.Федорова в 1732 году, поэтому считался владением России в Северной Америке. Но уже позже стало понятно, что содержание отдаленной и уязвимой территории дорого и сложно для страны. Впервые идеи о продаже этой земли появились еще в начале 1850-х годов, но переговоры начались лишь в 1866 году. Уже 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор. Исследователи считают, что данный поступок был взаимовыгодным. Официально церемония передачи состоялась 18 октября 1867 года. Само название «Аляска» означает «Большая земля».

Фото wikipedia.org

30 марта 1970 года впервые на экранах был показан советский приключенческий фильм «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля. Это культовый советский «вестерн», который полюбили нескольких поколений зрителей. Фильм стал одним из самых популярных в истории советского кинематографа. Премьера состоялась 14 декабря 1969 года в ленинградском Доме кино, но она была только для создателей ленты и руководства Госкино. В прокат фильм выпустили большим тиражом — 1410 копий. И он быстро стал чемпионом по числу показов на ТВ. Действия фильма происходит в начале 1920-х годов на восточном берегу Каспийского моря. По сюжету главный герой — красноармеец Федор Сухов — воевал с басмачами, параллельно вспоминая родную деревню и мечтая о скором возвращении домой.

«Земля Уилкса» и зарождение панк-движения

30 марта 1840 года была открыта «Земля Уилкса». Путешествуя по Антарктиде, американский морской исследователь Чарльз Уилкс объявил ее часть территорией США. Позднее земля в Восточной Антарктиде была названа «Землей Уилкса», и только в 1959 году была признана международной зоной. Антарктида — южная полярная область Земли, внутри Южного полярного круга. Согласно Договору об Антарктике, подписанному 1 декабря 1959 года, территория не может принадлежать ни одному государству и может использоваться только в мирных целях. За соблюдением данного договора следит Секретариат договора по Антарктике, а членами соглашения являются 54 страны, часть из которых являются консультативными сторонами. Уже позже мадридский протокол от 1991 года запретил производственную деятельность и добычу полезных ископаемых в Антарктиде.

Зигмунд Фрейд в переднем ряду слева. Фото wikipedia.org

30 марта 1896 года мир впервые услышал о психоанализе — в Париже вышел четвертый том журнала «Revue Neurologique». В издании была опубликована статья «Наследственность и этиология неврозов» под авторством мало кому тогда известного венского психиатра Зигмунда Фрейда. В самых первых работах психоаналитика появлялись лишь контуры теории, именно они выступили базовыми постулатами. Поэтому в те времена Фрейд завоевал популярность, несмотря на категорическое неприятие психоанализа авторитетных медиков. Переломной датой стал сон психоаналитика, который произошел 24 июля 1895 года. После него Фрейд пришел к выводу о том, что сновидения, являющиеся символическими сообщениями из области бессознательного, имеют смысл и поддаются рациональному анализу и истолкованию. Эту идею игнорировали до 1910 года, пока ее не поддержал психиатр Карл Густав Юнг.

30 марта 1976 года в лондонском клубе «100» состоялось первое полноценное выступление группы Sex Pistols. Этот день считается началом зарождения мирового панк-движения. На том концерте было 50 слушателей, но вскоре музыканты собирали уже миллионные залы. Группы Ramones и Sex Pistols первыми играли музыку в стиле панк-рок. Сам жанр зародился еще в 1970-е годы. В основном панк-группы записывали короткие, динамичные песни с резкими мелодиями и грубым вокалом, минимальным набором аппаратуры. Исполнители предпочитали самостоятельно писать текст и музыку.

