Наши в Бельгии: отказы россиянам во въезде в страну, травля и увольнения с работы

Оскорбления в адрес русскоязычных жителей и митинги против русофобства

Мировая общественность по-разному воспринимает события на Украине, в разных странах сообщают о дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к «русским» за последние недели. Сегодня на вопросы ответили выходец из республики Ильнур Садыков, который часто бывает в Бельгии по работе, а также Аксана Позднякова, несколько лет проживающая в столице этой страны.

«Некоторых россиян в страну не пустили»



Аксана Позднякова уже несколько лет живет в Брюсселе. На время пандемии коронавируса вместе с семьей она уезжала в Тунис, но три недели назад вернулась в Бельгию. Перед возвращением переживала в том числе и из-за того, как будут относиться к русскоговорящим, поскольку некоторых россиян в страну не пустили:

— В целом ситуация для тех, кто здесь живет несколько лет, нормальная, все как обычно. Кто только приехал или планировал приехать, то случаев много, когда отказали в последний момент, — рассказала бывшая россиянка нашему изданию.

О недавнем митинге против русофобии, который проходил в Бельгии, Аксана Позднякова слышала, его обсуждали на русскоязычных форумах. Однако ни она сама, ни ее родственники или друзья с проявлением враждебности пока не сталкивались.



По наблюдениям Аксаны Поздняковой, сами бельгийцы не допускают проявлений русофобии. Толерантность здесь — один из главных принципов общества:

— Бельгия — это такая страна, в которой уживаются, мне кажется, национальности из всех стран. Раньше мы жили в районе, где было больше 120 национальностей. И это на 200 тысяч человек такое количество национальностей, и все нормально друг к другу относились. Несмотря на все происходящие события, такого напряжения в обществе здесь нет. Возможно, в Европе есть какие-то единичные случаи [плохого отношения к россиянам], но бельгийцы настолько толерантные люди, что оскорблять без повода не будут. Здесь так не принято вообще.

«Будем как-то готовиться к новому зимнему сезону»



Беженцам из Украины в Бельгии сочувствуют и стараются помочь. По наблюдениям Аксаны Поздняковой, с русскоговорящими в Брюсселе у украинцев конфликтов нет, напротив, россияне часто помогают в быту тем, кто не знает французского, немецкого или нидерландского.

— Здесь очень много беженцев из Украины. В русскоговорящих группах их поддерживают. Помогают и ориентироваться, и оформлять документы. По-моему, сейчас их в Бельгии уже несколько тысяч, ожидается вообще 200 тысяч человек. В классе моей дочки появился мальчик из Украины, она взяла над ним шефство, потому что он не говорит по-французски. Он очень счастлив, что есть русскоговорящие дети. Его мама очень благодарна, что помогают ее сыну.

Последствия санкций почувствовали все жители Бельгии. Как отмечает Аксана Позднякова, особенно заметна инфляция. Цены поднялись на многие товары, но самый высокий рост связан с отоплением. Уже сейчас бельгийцы переживают относительно предстоящего зимнего сезона.

— Есть инфляция, мы чувствуем абсолютно точно. Хорошо, что сейчас лето скоро. За зиму были высокие счета за отопление. Будем как-то готовиться к новому зимнему сезону. Уже сейчас продумываем некоторые варианты, потому что, видимо, это будет очень дорого. Возможно, государство будет давать какую-то субсидию. Бензин подорожал, продукты подорожали, заметно цены на хлеб поднялись, — посетовала Аксана.

Сейчас беженцев в Бельгии уже несколько тысяч, ожидается вообще 200 тысяч человек, говорит Аксана. Фото AP

Бельгийцы на границе с Германией более настроены против русских

Бывший татарстанец Ильнур Садыков живет в Нидерландах, но по роду деятельности часто бывает в соседней Бельгии, где у него есть и друзья, и коллеги по бизнесу.



Говоря о том, как бельгийцы теперь относятся к русскоговорящим, он заметил, что большинство жителей страны по своему отношению к миру, к происходящим событиям, схожи с голландцами. Но население той части страны, что ближе к германской границе, более националистично:

— Там есть националистическая партия, которая якобы продвигает свои культурные ценности. Вот там вполне могут быть какие-то антироссийские выпады, — рассказал Ильнур.

Жителям обоих государств предлагают поддержать украинских беженцев, рассказывает Садыков: «Когда, допустим, расплачиваешься в магазине, продавцы предлагают округлить сумму чека, к примеру с 10.50 до 11.00 евро, а разницу в 50 центов передать в помощь беженцам».

Против русофобии — мирный митинг

О случаях русофобии сообщают участники общины русских и русскоязычных жителей Бельгии, куда входит несколько тысяч человек. Некоторые говорят о том, что в их адрес поступает немало оскорблений и угроз.

В свою очередь директор независимой организации по борьбе с дискриминацией Unia Патрик Шарлье заявил:

— У нас есть информация от коллег, которые сами контактируют с русской или русскоязычной общиной и передают нам информацию о проблемах, но до нас жалобы пока не доходят.

По его мнению, причиной этого является то, что об Unia пока мало кто знает из бывших россиян.



Русские, белорусы, осетины и другие выходцы из России собрались на митинг перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе. Фото bfro.be

Между тем полсотни русскоязычных жителей вышли на днях на митинг против русофобии и притеснения людей в Бельгии и странах Евросоюза за использование русского языка. Русские, белорусы, осетины и другие выходцы из России собрались на митинг перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе. Вместе с ними в знак поддержки пришли их друзья и знакомые бельгийцы.

Организатор акции, гражданский активист Жан-Франсуа Девру заявил, что считает необходимым осудить все акты русофобии в Бельгии и в Европе.

— Права русскоязычного сообщества, живущего в Европе, нарушаются. Базовые документы Евросоюза не допускают преследования человека по признакам расы, вероисповедания, происхождения, языка и другим. Но мы видим, что сегодня эти принципы сплошь и рядом не соблюдаются в отношении русскоязычного населения. Я бельгиец, а моя супруга — из Белоруссии, но даже я за последний месяц столкнулся из-за этого с определенным давлением. Это касается детей, это касается студентов, это касается русской культуры. Русская культура — это одна из величайших культур человечества. Невозможно запретить людям слушать Чайковского, и это только один пример. Я считаю, что необходимо восстановить права русскоязычного сообщества, — заявил он журналистам.

Участники акции поделились своими личными историями о случаях увольнения с работы, что из-за травли им приходится менять школу и место жительства, что их угрожают избить, а полиция при этом отказывается принимать заявления. Эти факты дискриминации и многие другие заставили россиян-переселенцев объединяться в инициативные группы в соцсетях, где они обмениваются опытом, как защитить свои права.