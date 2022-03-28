Наши в Голландии: митинги в больших городах и антироссийская пропаганда в школах

Для голландцев, живущих скучной, однообразной жизнью, события на Украине лишь повод обсудить их в компании

Мировое сообщество по-разному реагирует на события на Украине, в ряде стран фиксируют случаи дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с татарстанцами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последние недели. Сегодня на вопросы ответил выходец из республики Ильнур Садыков, который сейчас проживает в Нидерландах.

«Голландцев больше интересуют пиво и футбол, а не политика»

Бывший татарстанец Ильнур Садыков переехал в Нидерланды вместе с родителями более 20 лет назад. В этой стране окончил школу, получил высшее образование, завел семью. Живет в Роттердаме. Рассказывая о том, как в стране изменилось отношение к россиянам, Ильнур отметил, что сейчас происходящие события на Украине для местного населения — просто повод пообсуждать их в компании или с коллегами:

— Точно также обсуждали новости из Сирии или Афганистана, другие мировые события — посидели, посплетничали и дальше продолжили жить своей обычной жизнью. Просто здесь все настолько однообразно, тихо и размеренно, что обсуждать просто нечего, а тут такой появился инфоповод. Да, в больших городах страны проходят митинги, но я бы не сказал, что это что-то глобальное, что они приносят какие-то потрясения — митинговать здесь любят. А вот по настроениям людей, или что к русским стали хуже относиться — этого я лично не видел, не сталкивался.

В школах, заметил Ильнур, высказав свое негативное к этому отношение, все же ведут пропаганду против России. Фото: cultofmac.com

Не жаловались ему на плохое к себе отношение и друзья, знакомые из России или пост-советских республик, которые переехали в Голландию. «Здесь другая культура, может, поэтому отношение к русским не поменялось. Даже с кем-то разговариваешь, обсуждают больше руководство страны, чем ее жителей», — предполагает мужчина.

Антироссийская пропаганда в школах

Но в школах, заметил Ильнур, высказав свое негативное к этому отношение, все же ведут пропаганду против России.

— Вы знаете, еще даже до начала российской спецоперации на Украине, где-то полгода назад, сын пришел из школы и рассказал, что учитель на уроке им говорил, что в России страной руководит военный криминал. То есть отношение к российскому правительству здесь давно такое. А с этими событиями, все говорят, «ой, какой Путин нехороший». Мне, честно говоря, смешно все это слышать. И для чего это делается? Я слышу много разговоров в магазинах, кафе, на улице, о чем говорят простые жители этих стран — по большому счету всех тут больше всего интересуют пиво и футбол, а не политика. Рядом с моим домом стоит русский магазин, и никто его не закрывает, не поджигает. Сюда спокойно ходят и русские, и сами голландцы, — рассказал Садыков.

Голландцы, по его словам, сами по себе народ толерантный. «Им без разницы, какой ты национальности, какой расы — черный или белый, мусульманин или иудей — ко всем одинаковое отношение. И в Голландии считают, что если по каким-то причинам, например, по национальным или религиозным признакам ты начинаешь относиться к кому-то негативно и как-то проявишь это, то на тебя будут смотреть как на человека, который не вписывается в это общество.

Голландцы, по его словам, сами по себе народ толерантный. Фото: Rotterdam Partners

В качестве примера Садыков привел случай, свидетелем которого ему довелось быть, когда в магазине местный житель неуважительно высказался в адрес марокканки в хиджабе, требуя, чтобы она сняла его. Услышав это, продавец магазина обратился к проходящим мимо полицейским, и те сразу же увели его в участок.

— Такие или какие-то подобные проявления национализма или расового неприятия здесь неприемлемы и сразу пресекаются, — сообщил он, — Я здесь живу больше 20 лет, знаю культуру этих людей. Когда шла война в Ираке, в Палестине, про иракцев говорили, что они или палестинцы — террористы. Но это вовсе не означало, что к жителям этих стран резко менялось отношение в негативную сторону. Здесь другая культура. Я с друзьями, другими русскими спокойно говорю на русском. Не вижу ни косых взглядов, ни какого-то русофобства, как пишут в СМИ. Чтобы ребенка кто-то избил — да быть не может, бред. Это на 100 процентов судебное дело — засудят и школу, которая это допустила. Во всей политике Голландии в основе лежит толерантность — это государственный столп.

Тарифы растут, посольство России собирает жалобы

Что касается экономики и влияния на нее антироссийских санкций, то, как считает Ильнур Садыков, цены пока особо не поднялись, хотя власти Голландии уже предупредили, что тарифы для населения на отопление и электричество повысятся.

— Но тарифы и без нынешней истории индексируются ежегодно. Правда, насколько в этот раз будет подорожание — пока никто не знает. А вот на топливо для машин цены уже выросли — примерно на 15—20%, но потом немного упали. Правительство Бельгии, чтобы финансово поддержать население, снизило величину акцизов и НДС. Да и на продукты и различные товары, я бы не сказал, что цены растут молниеносно, да, увеличились, но буквально на копейки — и этого никто особо не замечает. Все спокойно, никакой паники, никто не закупается впрок.

Посольство России в Нидерландах открыло горячую линию для приема жалоб на угрозы и насилие в адрес россиян. Фото: flickr.com

Между тем посольство России в Нидерландах открыло горячую линию для приема жалоб на угрозы и насилие в адрес россиян. По словам посла России Александра Шульгина, многие соотечественники пожаловались на притеснения:

— Теперь в стране русских обвиняют во всех смертных грехах и изображают агрессорами, притесняют на бытовом уровне: отказывают в найме жилья, где-то увольняют, отказываются обслуживать в парикмахерских. Есть и угрозы физических расправ.

