«Получилось не провально, но грустно для болельщиков «Салавата». Эксперты — о завершившемся плей-офф для Уфы

Леонид Вайсфельд, Дарья Миронова и Никита Щитов подводят итог Кубка Гагарина для Уфы

«Салават Юлаев» оказался, пожалуй, самым пострадавшим из всех клубов КХЛ, лишившись лучших легионеров в лиге. Однако удивил финский наставник команды Томи Лямся, решивший остаться. Он собрал боевитую команду из оставшихся хоккеистов и буквально заново влюбил в «Салават» хоккейную Россию. Вместе с хоккейными экспертами спортивная редакция подводит итоги завершающей серии уфимцев с «Трактором». Своим мнением с нами поделились Леонид Вайсфельд, Дарья Миронова, а также Никита Щитов.

Вайсфельд — о Панине и Бирюкове: «У вас что, институт благородных девиц, что вы так нервничаете?»

Эксперт «КХЛ ТВ» и бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд считает, что в проигрыше Уфы серии «Трактору» есть комплекс причин. Помимо потери ключевых иностранных хоккеистов, это еще и неосторожность на льду и лишня грубость.



— Во-первых, «Трактор» хорошо играл в обороне, во-вторых, здорово сыграл Роман Вилл, в-третьих, исполнительское мастерство. Не стоит забывать, что четыре лучших игрока «Салавата» (Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд, Филип Ларсен) отсутствовали. Понятно, что только за счет морально-волевых качеств невозможно выиграть, хоть команда и играла достойно.

— Можно ли сказать, что молодежь смогла хотя бы частично заменить легионеров? Кого из игроков можете отметить?

— Лучших игроков-легионеров невозможно заменить, но молодежь сыграла очень хорошо. У них появился великолепный шанс поиграть на таких ролях. Они бы и так играли, конечно, но не на таких ролях, как сейчас. Для роста, для прогресса, это хорошо, но, с другой стороны, как можно заменить легионеров? Это лучшие игроки лиги.

Кого могу отметить? А все сыграли хорошо, и Пименов, Алалыкин, Пустозеров, Башкиров. Мухамадуллин понятное дело, он уже играл. Я вам скажу по другому: никто не провалился.

— Отсутствие легионеров стало ключевым фактором проигрыша «Салавата» в серии с «Трактором?

— Не ключевой, но очень важный фактор. Не сказал бы что «Салават» сразу развалился, они все равно играли достойно. Возьмите любую команду, уберите лучших игроков, включая вратаря, как она сыграет? Понятно, аргумент серьезный.

— Легионеры «Трактора» остались, а легионеры Уфы покинули команду в сложный момент…

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обладать полной информацией. Мы не знаем, какие были причины, какие аргументы. Это вопрос к руководству клуба. С другой стороны, если взять, к примеру, Пулкинена и Хартикайнена, не думаю, что у одного были одни причины, у другого — другие. Руководство «Трактора» каким-то образом сумело решить этот вопрос, а в Уфе нет. Как это происходило, мы не знаем, но опять-таки, какие там были обстоятельства, мы этого не знаем.

— Что скажете об игре Александра Шарыченкова? Он не оправдал возложенных на него надежд?

— Шарыченков все время был вторым вратарем, и для такой форс-мажорной ситуации он сыграл достойно. Он не проваливал матч, не пропускал свои шайбы. Подвигов, конечно, не совершал, но, с другой стороны, хорошо, что он так сыграл. Человек в одночасье стал первым вратарем и по сути единственным. Я не думаю, что к нему есть большие претензии у руководства клуба.

— Почему так слабо сыграло первое звено «Салавата Юлаева»? В серии с «Сибирью» Александр Кадейкин был заметен, чего нельзя сказать о серии с «Трактором».

— Не сказал бы, что первое звено «Салавата» потерялось. В «Тракторе» опытный тренерский штаб, игроки. Они понимают, что эти игроки с опытом игры в плей-офф. К ним максимальное внимание, не просто так говорят, что плей-офф — это игра четвертых звеньев. Первое звено не провалилось, но подвигов мы от них тоже не увидели.

Отметила бы Пименова, Пустозерова, Мухамадуллина — ну он всегда в порядке. Тут вопрос в другом: почему молодежи так мало дается шансов по ходу сезона? фото: vk.com/hcsalavat

— Для меня переломными были два момента: удаление Григория Панина и Евгения Бирюкова. В моей голове не укладывается, как люди в таком возрасте могут совершать такие ошибки. Я не вижу аргументов, когда начинают говорить, что «не справились с нервами», возникает вопрос, у вас что, институт благородных девиц, что вы так нервничаете? Играете за большие деньги, вам уже за тридцать, и не имеете права совершать такие ошибки. Человек может ошибиться, промахнуть мимо ворот, не попасть по шайбе, но такие глупые удаления ставят команду на колени, не знаю… Для меня эти моменты ключевые.

Щитов: «Считаю, что уехавших финских легионеров не стоит брать в клубы КХЛ»

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов считает, что в игре с «Трактором» сказалось отсутствие голевых моментов. Также бывший хоккеист обрушился с критикой финских легионеров уфимской команды и призвал больше не приглашать их в клубы Континентальной лиги.

— «Салават Юлаев» не собирался сдаваться, они показали отличную игру, хотели выиграть, но сказалось отсутствие реализации моментов, которых было предостаточно. Отмечу и заряженность команды «Трактор», игроки пластом ложились под шайбу. Вратарь Роман Вилл показал просто фантастическую игру. Шайба много раз «ходила по ленточке», но Вилл делал все возможное и невозможное. «Трактор» выиграл заслуженно.

— Отсутствие легионеров стало ключевым фактором проигрыша «Салавата» в серии с «Трактором?

— Если бы легионеры «Салавата» остались, игра бы складывалась, конечно, по-другому. Они подвели свою команду. В селекции, в создании команды, в сохранении легионеров «Трактор» переиграл Уфу. В Челябинске отличный коллектив, и я знаю, что легионеры не хотели уезжать из команды, оставлять ребят в момент, когда идет плей-офф. Хотя и на них оказывалось давление в точности, как у «Салавата Юлаева», у них остался только главный тренер, честь ему и хвала. Легионеры «Трактора» остались и выполняют свою работу полностью, за это к ним уважение, как и к тренеру Томи Лямся.

фото vk.com/hcsalavat

Не знаю, вернутся ли уфимские легионеры или нет, но считаю, что их не стоит брать в клубы КХЛ. Пусть играют в своих европейских лигах, им там будет комфортнее. Свое отношение и характер они уже показали.

Нужен ли Хартикайнен? А что он сделал для Башкирии? Он долго играл в команде, да, много очков набирал, но за это ему и платили хорошие деньги, но Кубок Гагарина не завоевал. Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» нужно отзывать и вручать кому-то из своих воспитанников, неужели среди них нет достойных такой награды?

— Уфимцы показали очень слабую игру в большинстве. Чего не хватило для реализации?

— Не хватило мастерства. В основном ведь большинство разыгрывали иностранцы. В плей-офф играли другие ребята. В целом играли здорово, просто шайба не заходила. Борьба была горячая. Уфа и без иностранцев достойный соперник.

Команда не молодая, опытная, молодые играли только в четвертой тройке. Из молодежи могу отметить Пустозерова, Алалыкина, Кузьмина.

— Говоря о лидере «Салавата Юлаева», кого бы вы назвали? Если в серии с «Сибирью» им смело можно было назвать Александра Кадейкина, то почему первое звено «Салавата» было таким слабым в серии с «Трактором»?

— Только вчера они выделялись. У Кадейкина такая игра, возможно, из-за того, что сказывается Олимпиада, может быть, простой. Мне больше нравилось, когда на льду появлялись молодые ребята, они давали игре импульс и огонек, а все остальные играли в обычной манере. У первого звена не получалось тащить, тащили молодые ребята. На первый план вышли другие игроки. Так бывает.

— Что скажете об игре Александра Шарыченкова? Он не оправдал возложенных на него надежд?

— Шарыченков изначально был бэкапом. Первый номер-то уехал из Уфы, кому больше доверяли, подставил команду. Саша не разочаровал, он старался, хорошо играл, но до Романа Вилла ему далеко.

Миронова: «Молодежь у «Салавата Юлаева» есть, ее нужно наигрывать, давать шанс. Результат будет еще лучше»

Спортивная журналистка и ведущая на «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарья Миронова считает, что у «Трактора» по ходу плей-офф было преимущество, в отличие от «Салавата», который подошел ко второму раунду без своих ключевых игроков. Но куда важнее отметить положительные стороны. Она выделила большую группу молодых хоккеистов, которые получили много дополнительного времени на льду. А переломным моментом серии, как и ее коллега по «КХЛ ТВ», выделила удаление Григория Панина.

— Я бы больше смотрела на позитивную сторону. Мастерство есть и у игроков «Салавата Юлаева», и у «Трактора». Да, реализация у Уфы хромала, но «Трактор» славится тем, что классно играет в обороне. «Салават Юлаев», наоборот, заточен на атаку, хотя в этой серии они пытались и в обороне хорошо сыграть, но вышло так, как есть. Не нужно смотреть на игру «вот мастерство подкачало». Нет, «Трактор» в таком составе, режиме играл весь сезон, и в этом отношении у команды было большое преимущество.

— Отсутствие легионеров стало ключевым фактором проигрыша «Салавата» в серии с «Трактором?

— Конечно. Я бы сказала, что в этой серии именно этот фактор и сказался.

По первому раунду с «Сибирью» это как-то не было заметно, сейчас — да. «Трактор» провел ровно весь сезон, они знают своих игроков, систему, а «Салават» — команда, которая более креативная в атаке, по крайней мере, была до второго раунда. Поменялись игроки, пришлось все перестраивать, получилось не провально, но грустно для болельщиков «Салавата Юлаева».

— Кого можете выделить из молодых игроков «Салавата Юлаева»?

— Что касается молодежи уфимцев, они здорово сыграли. Не стоит говорить про сенсацию, наоборот. Отметила бы Пименова, Пустозерова, Мухамадуллина — ну он всегда в порядке. Тут вопрос в другом: почему молодежи так мало дается шансов по ходу сезона? Идет заточенность на легионеров, им уделялось большое внимание, на них рассчитывали, но мы не можем планировать все на свете. Еще раз подчерку, молодежь у «Салавата Юлаева» есть, ее нужно наигрывать, давать шанс. С опытом все придет, результат будет еще лучше.

— Почему так слабо сыграло первое звено «Салавата Юлаева»? В серии с «Сибирью» Александр Кадейкин был заметен, чего нельзя сказать о серии с «Трактором».

— На них давят, всегда чего-то ожидают, может быть, хватит ожидать от Кадейкина и принимать его как есть. Хорошо сыграл, на своем уровне, да. А от него что, все ожидали хет-трики каждый матч? Или что будет четыре передачи делать за матч?

— Кто был лидером «Салавата Юлаева» в серии с «Трактором»?

— Мне больше всего по этой серии запомнился Виктор Тихонов. Это человек, который не всегда набирает огромное количество очков, но он отрабатывает на каждом углу площадки, это человек, который живет хоккеем, и это видно. Он берет на себя шайбы, блокирует, создает острые моменты, может сыграть на партнера. Для меня лидером «Салавата» стал Виктор Тихонов.

фото: vk.com/hcsalavat

— Как вы считаете, какой матч или, может быть, момент был переломным?

— Это удаление Григория Панина, вряд ли я своим ответом кого-то удивлю. Совершенно не хочется давить на него, потому что уверена, Григорий сам переживает, но если смотреть по психологии, как дальше складывалась игра, то отмечу именно этот момент. С другой стороны, как говорится, нужно играть и за себя, и за партнера, но мы увидели, что какой-то стержень у «Салавата» сломался, команда стала более рассеянной, пропустила четыре шайбы.

— Что скажете об игре Александра Шарыченкова? Он не оправдал возложенных на него надежд?

— Нужно вернуться к тому факту, что весь сезон делалась ставка на одного человека (Юха Метсола), что потом ожидать от другого? Когда часть голов прилетела с пятака, разве только вратарь виноват, команда тоже должна была помогать. Если бы Метсола не уехал, мы же не знаем, доверили бы Александру это место или нет. Вратарям важно, чтобы в них верили, они должны знать свою позицию. Только он сам может судить о своей игре. Тут больше вопросов к менеджменту команды, почему, к примеру, тот же «Трактор» смог договориться со своими легионерами, а «Салават Юлаев» нет. Самих хоккеистов я бы не стала осуждать. В одних командах мы видим, что легионеры чувствуют себя прекрасно, борются за Кубок Гагарина, и видно, что им это нужно. Видимо, менеджмент смог помочь легионерам чувствовать себя по-другому.