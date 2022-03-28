Как проконтролировать монтаж пароизоляции и гидроветроизоляции

Семь советов по монтажу мембранных пленок для защиты от пара, влаги и пыли

В одной из предыдущих статей мы разговаривали о том, зачем нужна и какая бывает пароизоляция. Как и в истории с любым строительным материалом, половина успеха пароизоляции состоит в правильном монтаже. Поэтому важно знать, как это делать. Ведь даже если вы не крепите пароизоляционную пленку своими силами, будет не лишним проконтролировать работу вашей строительной бригады. Перед вами — семь базовых принципов, которые нельзя нарушать.

Строительные пленки (или мембраны), которые обеспечивают гидроветрозащиту и пароизоляцию, — обязательный элемент строительства. Они сопровождают теплоизоляционные материалы во всех конструкциях дома — и в стенах, и в кровле, и порой в фундаменте. Но если их неправильно смонтировать — на поверхностях будет выпадать конденсат, теплоизоляция намокнет и перестанет выполнять свою функцию, стены и кровля могут протекать, а деревянные конструкции (например, стропила) благополучно сгниют от переувлажнения.

Страшно? Тогда этот материал — для вас. Перед вами семь базовых советов по монтажу гидроизоляционной пленки (и немного — гидроветрозащиты).

Всегда укладывайте пароизоляцию изнутри, со стороны теплого помещения . Это нужно, чтобы пар, неизбежно образующийся в комнатах, не проникал в утеплительные конструкции. А вот гидроветрозащитные пленки всегда монтируются с холодной стороны — они защищают утеплитель от дождя, снега и прочей атмосферной влаги.

Пароизоляционная пленка всегда укладывается вплотную к утеплителю.

Фото: eco-kotly.ru Не забудьте про вентиляционный зазор в кровельном и стеновом пироге. Раньше пленки использовались абсолютно водонепроницаемые, не пропускавшие ни воду снаружи, ни пар изнутри. И при использовании таких пленок в теплоизоляционном «бутерброде» делали целых три вентзазора: между пароизоляцией и чистовой отделкой, между утеплителем и гидроветрозащитой, между гидроветрозащитой и кровлей. Но теперь появились диффузионные мембраны: они пропускают пар, но не пропускают воду. И конструкцию упростили.

Итак, если вы используете полупроницаемые диффузионные мембраны, то нужен будет только один вентзазор — между гидроизоляционной пленкой и кровлей (или стеной). Через этот зазор выветривается лишняя влага. Не перепутайте мембраны. У них разные задачи . Пароизоляция защищает утеплитель и каркас от пара. А гидроизоляция должна его беспрепятственно выпустить, чтобы выветрило конденсат.

Поэтому если изнутри на утеплитель уложить не пароизоляцию, а гидроизоляцию — она будет пропускать много пара внутрь утеплителя. Правда, если такую же мембрану положить и снаружи, то пар выйдет сквозь нее и постепенно выветрится через вентзазор. Но все равно это считается ошибкой, и внутреннюю мембрану нужно будет заменить на пароизоляционную.

А вот если изнутри уложить гидрозащиту, а снаружи — пароизоляцию, тогда пар будет пропитывать утеплитель, не уходя из него, и выпадать конденсатом на пленке. Мокрым будет все: и утеплитель, и стропила, и лаги, и чистовая отделка.

Фото: oboiman.ru Использовать паронепроницаемую мембрану с обеих сторон — тоже нельзя. Потому что некоторое количество пара все равно будет попадать внутрь утеплителя, а выветриться из него он не сможет. Результат — все такой же плачевный: плесень, влага, разводы влаги и прочая «красота».

Кстати, если речь идет об утеплении межэтажных перекрытий, где с обеих сторон «пирога» будут теплые помещения, пароизоляционная пленка тоже должна устанавливаться только с одной стороны от утеплителя — действовать надо точно так же, как и в мансардном пироге. Не перепутайте сторону, которой укладывается пароизоляционная мембрана. В инструкции по ее эксплуатации обязательно указано: шершавой стороной к помещению, гладкой — к утеплителю. Если мембрана фольгированная (для бань и саун) — ее кладут фольгой внутрь.

Это очень важный момент: если уложить пароизоляционную мембрану неправильной стороной, в ней будет не больше практического смысла, чем в обычном полиэтилене. Полупроницаемость работать не будет.

Фото: provagonky.ru Кстати, об обычном полиэтилене. Конечно, если в планах сэкономить максимальное количество средств, то можно не покупать брендированные мембраны. И пароизоляцию, и гидроветрозащиту можно обустроить, используя обыкновенные полиэтиленовые пленки . Ну, не совсем обыкновенные. Для этого используют первичный полиэтилен высокой плотности, желательно армированный. Поскольку такая пленка пропускать не будет вообще ничего, то нужно будет делать несколько вентзазоров — и над утеплителем, и перед финишным покрытием. Пароизоляция не будет работать, если стыки между полотнами пленки не герметичны. Куски пленки нужно обязательно уложить внахлест, все стыки и примыкания тщательно проклеить специальным скотчем. Строители используют строительный степлер, чтобы прикреплять изоляционные пленки к опорам — и эти места дополнительно проклеиваются.

Шершавую сторону пароизоляционных мембран сложно зафиксировать скотчем, но это необходимо. Поэтому, склеивая куски, нужно сильно прижать их друг к другу. А если работы идут при минусовых температурах, то адгезия клея резко падает (даже если использовать дорогие скотчи). Поэтому строители советуют держать клейкую ленту в теплом месте и подносить ее к месту работ только в самый ответственный момент.