В Татарстане подвели итоги реализации строительных госпрограмм и наметили задачи на 2024 год

Сегодня в Министерстве строительства Республики Татарстан состоялось заседание Общественного совета, на котором обсудили итоги реализации государственных программ за 2023 год и наметили планы на 2024-й. Заседание провел председатель Общественного совета Ринат Абдуллин.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ильнур Нурмухаметов рассказал о двух государственных программах, заказчиком-координатором которых выступает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

В 2023 году в рамках программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» было введено 3,437 млн квадратных метров жилья. 80 молодых семей получили жилье и улучшили жилищные условия. Жилье предоставили 762 детям-сиротам, а 25 многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечили жильем. Количество семей, улучшивших жилищные условия, составило 119,5 тысячи.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры снизился до 45,8%, а доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Республики Татарстан выросла до 89,6%.

Благодаря реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» в 2023 году увеличилась площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Республики Татарстан, до 4,487 квадратного метра. Также были реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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