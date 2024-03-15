Стоимость краткосрочной аренды квартир в Татарстане за год выросла на 22%

Как рассказал интернет-изданию «Реальное время» руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин, средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в Татарстане в феврале 2024 года составила 2,2 тыс. рублей, что на 22% больше в сравнении с годом ранее.

— В целом за последние два года в Татарстане мы наблюдаем положительную динамику предложения как в сегменте квартир, так и загородных объектов, что говорит об активном развитии рынка краткосрочной аренды в регионе, — сказал Кромочкин.

По его словам, наиболее дорогими стали квартиры с четырьмя и более комнатами с ценником почти в 4,7 тыс. рублей за сутки, а наиболее бюджетными — студии и «однушки» за 2 тыс. рублей в сутки.

Ранее «Реальное время» выяснило, что средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Казани составляет 39 096 рублей.

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