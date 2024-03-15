Суточная аренда загородного жилья в Татарстане за год подорожала на 14%

Как рассказал интернет-изданию «Реальное время» руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин, аренда загородного жилья на сутки в Татарстане подорожала на 14% год к году.

— В категории загородной недвижимости средняя стоимость посуточной аренды составила 8 000 рублей, что на 14% больше в сравнении с февралем 2023 года. Наиболее дорогим типом жилья стали коттеджи — 10 000 рублей в сутки, — рассказал Кромочкин.

Аренда дачи потребует в среднем 5 тыс. рублей в сутки, а дома — 7 тыс. рублей.

Годом ранее аренда дачи стоила так же, 5 тыс. рублей в сутки, стоимость дома за год повысилась на 1 тыс. руб., или 40%, коттеджа — на 2 тыс. руб., или 33%.

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