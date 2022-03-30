«Скучаю по подписчикам»: куда и как татарские селебрити и чиновники уходят из Instagram*

Часть инста*-блогеров не хотят покидать запрещенную соцсеть, другие мигрируют в мессенджер Павла Дурова

Фото: Ринат Назметдинов

Блокировка Instagram* в России вынудила многих пользователей этой популярной социальной сети, в том числе артистов, депутатов, бизнесменов Татарстана осваивать альтернативные площадки. Одни вернулись в соцсеть «ВКонтакте», другие создали новый канал в Telegram. «Реальное время» решило выяснить, в какие соцсети мигрировали селебрити республики, потеряли ли связь с подписчиками, и как звезды татарской эстрады осваивают новые аккаунты.

Президент ушел в Telegram, чиновники — вернулись в сеть «ВКонтакте»

Свыше 570 тысяч людей было подписано на президента Татарстана в Instagram*, где он вел аккаунт с 2013 года. Но с тех пор, как компанию Meta**, которой принадлежит эта соцсеть, в России признали экстремистской организацией, лидер республики одним из первых завел канал в Telegram.

О переходе в другой мессенджер президент предупредил своих подписчиков Инсты* еще 11 марта и пригласил присоединиться к нему в телеграм-канале. Теперь о событиях в жизни Татарстана Минниханов рассказывает на странице во «ВКонтакте», где его читают 213 тысяч человек, а также в мессенджере ТГ, где пока чуть более 38 тысяч подписчиков.

Чиновники республики последовали примеру и покинули Instagram*. Глава исполкома Нижнекамска Рамиль Муллин создал страничку в сети «ВКонтакте». Сюда же перебрались депутаты Госдумы от Татарстана — Илья Вольфсон, Альфия Когогина, Айдар Метшин и другие парламентарии и чиновники.

Звезды татарской эстрады не спешат уходить из Инсты*

Свыше полумиллиона подписчиков (573 тысячи) было и у активного пользователя Instagram* Элвина Грея. Звезда татаро-башкирской сцены не забросил аккаунт в Инсте* и продолжает публиковать здесь посты. Но при этом общается с поклонниками и в Telegram, и в сети «ВКонтакте».

В «телеге» у Грея пока лишь 16,7 тысячи подписчиков. Правда, и канал он завел только 2 марта. Здесь он публикует видеообращения, проводит опросы, делится композициями. В ВК, где его странице уже несколько лет, певца читают намного больше людей — 157 тысяч. Однако и формат общения с публикой иной — более официальный. Вполне вероятно, что эту страницу ведут смм-специалисты исполнителя.

Звезда мировой оперной сцены Аида Гарифуллина продолжает вести аккаунт в Instagram*, где у нее 1,3 млн подписчиков со всего мира. Но, несмотря на это, из уважения к почитателям таланта из России, оперная дива открыла 11 марта свой канал в «Телеграм». На данный момент на него подписаны почти 4,4 тысячи пользователей. С ними она делится анонсами концертов, которые пройдут в нашей стране, поскольку зарубежные оперные площадки стали отказывать в сотрудничестве с российской певицей. Аккаунт в ВК у Аиды заброшен — последняя публикация датирована 17 мая 2016 года.

Татарский поп-певец, активный пользователь Инсты*, который порой несколько раз на дню публиковал новые посты, Фирдус Тямаев и сегодня продолжает активно пользоваться мессенджером. Звезда рассказывает полумиллиону своих подписчиков о творческой жизни. Но параллельно ведет страницу в ВК, где у него отключены комментарии. Официального канала в Telegram у певца пока нет.

«В ВК я просто заблудился»

Рекордсменом по числу фолловеров в Instagram* была Гузель Уразова — за творчеством певицы в мессенджере следили 630 тысяч поклонников. Терять с ними связь, безусловно, тяжело. Поэтому звезда татарской сцены ведет свои страницы и в других соцсетях. Однако здесь не так много подписчиков: в ВК — чуть более 90 тысяч, в телеграм-канале — 17,6 тысячи. Певица старается поддерживать прежний формат общения со своими подписчиками — рассказывает о концертных выступлениях, делится моментами семейной жизни.

Участник музыкального шоу «Голос» на Первом канале, певец из Зеленодольска Данил Буранов общается с фолловерами на двух площадках. Больше всего на него подписано пользователей в Инсте*. В «Телеграме» Буранов делится любимыми треками, а также проводит мастер-классы для желающих «научиться петь за 7 дней».



— Мой Instagram* продолжает работать, к счастью. В ВК я просто заблудился. В Инсте* ты видишь только то, что действительно тебе интересно. А то, что подруга твоей тети лайкнула фото друга твоего друга, мягко говоря, знать ни к чему, — поделился мнением с «Реальным временем» певец.

У звезды татарской эстрады Данира Сабирова в Instagram* было 404 тысячи подписчиков, однако он уже 26 февраля завел канал в «Телеграм», где на него подписались почти 17 тысяч пользователей. Сабиров записывает ролики с историями из жизни, снимает детей. Сюда же он репостит новости из личного аккаунта ВК.



Между тем, судя по настроению татарских певцов, альтернатива Инсте* их пока не устраивает:

— В общем, и «ВКонтакте» ненормально, так себе что-то. Настроение испортилось у меня. Здесь вот сидишь, одна, записываешь видео — скучное это все дело. Напишите, что мне сюда больше заливать? Фотки сюда не очень. Видосы? Как я сама с собой разговариваю? — посетовала певица Рузиля Хаертдинова, которая выложила короткое видео с репликой в ВК.

«Эта связь утеряна в том качестве, которая была раньше»

Еще одна финалистка «Голоса» Эльмира Калимуллина создала свой телеграм-канал недавно, а площадкой ВК пользуется несколько лет. Правда, в «телеге» у нее пока лишь 275 подписчиков, но есть отметка, свидетельствующая, что канал верифицирован администрацией Telegram.

В своем первом посте певица отметила, что ведет канал лично и будет делиться с подписчиками «полезной информацией о музыке, песнях, выступлениях, голосе». Следом добавила посты из рубрики, которая у нее выходила в Instagram* под хештэгом #советыкудряша, а также пообещала, что формат общения не будет отличаться от того, что был в заблокированной соцсети, и она постарается «быть полезной» для своих поклонников.

В ВК на Калимуллину подписаны 30 тысяч пользователей этой сети. Формат общения не такой личный, как в Telegram, здесь в основном информация о творческой деятельности исполнительницы. На вопрос нашего издания, какая из соцсетей удобнее, Эльмира Калимуллина ответила:

— Здесь дело привычки. В Instagram* было удобно фиксировать фото, видео и мысли. Быстрая площадка для обмена информацией. Уже есть своя определенная целевая аудитория, с которой ты на короткой ноге... — как с сожалением отметила нашему изданию певица. — Но сейчас эта связь утеряна в том качестве, которая была раньше. «Телеграм» все-таки — это мессенджер, и у него свои законы. Я давно не была активна в ВК, теперь привыкаю снова. Но такой активности, как раньше, пока проявлять не могу. Может, это временно, не знаю. Но я очень скучаю по моим подписчикам и мне не хватает общения с ними.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.



**Meta** — компания, признанная в России экстремистской организацией.

