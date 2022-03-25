Треть вакансий — в производстве: на занятость и общественные работы в Татарстане направят 860 млн рублей

Помимо 10 тысяч безработных — в Татарстане уже появились дополнительно 8 тысяч человек, работающих в режиме «неполной занятости»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в марте появились 8 тысяч человек, работающих в режиме «неполной занятости», — дополнительно к 10 тысячам официальных безработных. Хотя пока ситуация по уровню безработицы и числу вакансий несравнимо лучше, чем была в прошлые кризисы — 2009, 2014 и 2020 годов. Тем не менее предприятия, отправляющие в такие отпуска своих работников или переводящие их на неполную занятость, ссылаясь на «коммерческую тайну» и «служебную информацию для внутреннего пользования», уже обратились в Минтруд Татарстана, чтобы там не сообщали конкретные цифры «отпускников». Подробнее — в материале «Реального времени».

Пока уровень безработицы на рынке труда Татарстана несравним с пиковыми показателями в прошлые кризисы



Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, что ее специалисты посмотрели пиковые значения показателей по безработице Татарстана в прошлые кризисы. И взяли конкретно соотношение числа вакансий к числу официально зарегистрированных безработных в кризис 2009, 2014 годов, в прошлый ковидный период, чтобы сравнить ее с сегодняшней ситуацией.

— И мы видим, что ситуация в настоящее время кардинально отличается. В прошлые кризисы у нас кратно отличалось число официально зарегистрированных безработных от числа вакансий, — заявила министр. — Число предложений в кризис 2008—2009 годов было минимальным, и, конечно, это создавало определенную напряженность, потому что люди высвобождались, но куда их в дальнейшем трудоустраивать — было серьезным вопросом. Сегодня же ситуация относительно стабильная, и численность официально зарегистрированных безработных даже меньше, чем по состоянию на 1 марта 2022 года.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что пока уровень безработицы на рынке труда несравним с пиковыми показателями в прошлые кризисы. Фото: скриншот трансляции

Действительно, после кризиса к апрелю 2010 года в Татарстане было 68 тысяч безработных — и всего 16,4 тысячи свободных вакансий на рынке труда. После кризиса 2014 года (тоже из-за санкций, как и сегодня) к 1 мая 2015 года на 17,8 тысячи безработных было уже 26,2 тысячи вакансий. Самых пиковых значений безработица достигала 1 сентября 2020 года — 79 тысяч безработных приходилось на 36,5 тысячи вакансий. В 2022 год Татарстан вошел уже с преобладающим числом вакансий (56,3 тысячи) над числом безработных (38,6 тысячи).

1 марта 2022 года с началом очередного серьезного экономического кризиса в России в Татарстане было 10 242 безработных, а вакансий в 3,8 раза больше — 38 тысяч. К 24 марта их число как будто даже снизилось, до 9 883 безработных, а число вакансий выросло — до 55 тысяч.

Впрочем, в глаза бросается сам выбор дат по пиковым значениям. Так, напомним, что общемировой финансовый кризис в Татарстан пришел осенью 2008 года — тогда президенту Владимиру Путину пришлось даже приезжать в Набережные Челны успокаивать мерами поддержки коллектив КАМАЗа. А первый санкционный кризис начался в декабре 2014 года после девальвации рубля. Поэтому те пиковые значения и образовались лишь спустя несколько месяцев, а то и пару лет. Сегодня невозможно предсказать, когда новый кризис закончится — и каких пиковых значений уровень безработицы в итоге достигнет. Современную ситуацию с началом кризиса скорее стоило бы сравнивать с ковидными показателями 1 сентября 2020 года — в разгар пандемии.

Предприятия попросили Минтруд скрыть отпускников

Но на конец марта ситуация на рынке труда, если верить подсчетам Минтруда, действительно относительно стабильная. Правда, в эти цифры не включена скрытая безработица, с учетом отправленных в длительные — оплачиваемые или нет — отпуска и режим «неполной занятости», как на том же КАМАЗе. И, вероятнее всего, еще несколько месяцев в официальных данных по числу безработных мы их и не увидим.

Тем не менее, уже известно, что в режиме неполной занятости сейчас находится 8 тысяч человек, на неполной ставке работает из них 4 тысячи человек. То есть, фактически число пострадавших уже не 10,2 тыс. человек (это те, кто официально зарегистрировался в центрах занятости как безработный), а почти в два раза больше. Среди них, очевидно, и работники закрывшихся компаний. Однако в ближайшее время мы не узнаем, какие это предприятия — как оказалось, они обратились в Минтруда Татарстана, чтобы там не сообщали названия предприятий и конкретное число таких «отпускников», ссылаясь на «коммерческую тайну» и «служебную информацию для внутреннего пользования». В ведомстве пошли им навстречу.

— Поэтому называть эти данные я не могу, могу лишь сказать, что на всех таких предприятиях зарплаты работникам, которые ушли в такие отпуска — выплачиваются, — заявила Эльмира Зарипова, отказавшись уточнить, к примеру, и цифры «отпускников» и работающих в режиме неполной занятости на заводах КАМАЗа.

Треть всех вакансий генерирует производство

Сегодня, к слову, есть обязанность работодателя с численностью работников более 25 человек, регистрироваться на едином цифровом портале «Работа в России», создавать там личные кабинеты и размещать там «актуальные вакансии». В результате, в самом министерстве должны иметь и актуальную информацию по числу вакансий сегодня в Татарстане — в круг мониторинга входит порядка 7 800 татарстанских предприятий. В итоге, оказалось, что на конец марта 36% всех вакансий приходится на производство, другими словами, промышленные предприятия в большинстве своем прямо сейчас испытывают кадровый голод — а вовсе не увольняют пачками работников.

Строительство предлагает каждую шестую вакансию (или 14% от всего предложения на рынке труда). Мало того, в Минтруда Татарстана ожидают продолжительного роста числа вакансий в строительных компаниях и сельскохозяйственных предприятиях из-за сезонности их работ. Доля вакансий транспортных предприятий — всего 6%. По 3000 свободных рабочих мест есть в сферах образования, здравоохранении, социальном обслуживании. Еще 2000 — в пищевой промышленности.

Сегодня есть обязанность работодателя с численностью работников более 25 человек, регистрироваться на едином цифровом портале «Работа в России» и размещать там «актуальные вакансии». Фото: Ринат Назметдинов

Резкий рост числа вакансий — почти на десять тысяч в начале марта, в Минтруда Татарстана объясняют тоже сезонностью, прежде всего, на строительном рынке.

Там также поделились списком самых востребованных предложений татарстанскими работодателями и среднем уровнем оплаты по определенным профессиям:



монтажник технологических трубопроводов: 1175 вакансий, зарплата — 38 тысяч рублей;

инженер: 1627 вакансий, зарплата — 36,3 тысячи;

газосварщик: 928 вакансий, зарплата — 35 тысяч;

врач: 960 свободных рабочих мест, зарплата — 31,8 тысячи;

водитель: 1857 рабочих мест, зарплата — 30,5 тысячи;

повар: 1000 вакансий, зарплата — чуть превышает 20 тысяч.

Тем не менее, Эльмира Зарипова обратила внимание, что даже такой предлагаемый уровень зарплат кратно выше пособия по безработицы — 12,7 тыс. рублей в первые три месяца, потом они опускаются до 1,5 тыс. рублей.

54,2 тысячи рублей на одного человека

Чтобы ситуация на рынке труда резко не ухудшилась в скором времени, правительство РФ расширило категорию лиц, которые могли бы воспользоваться услугами центров занятости. Это теперь не только безработные, или граждане, ищущие работу, но и те, кто сегодня работает — но находится под риском увольнения, переведены в режим неполного рабочего времени, направлены в отпуск без сохранения оплаты, работники предприятий, находящихся в стадии банкротства. Таким образом, вышеупомянутые 8 тысяч могут официально зарегистрироваться в Центре занятости — и тогда не его учете будут уже 18,2 тысячи человек.

Вторая мера — обеспечение временной занятости работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения, и общественных работ для уже безработных. На это федералы выделили Татарстану 654,5 млн рублей, еще 6,6 млн рублей выплатит сам Татарстан.

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения — выделят дополнительно еще 203,7 млн рублей, из них 2 млн рублей из республиканского бюджета. Это пока только первый транш — суммарно на обе меры направят 864,8 млн рублей. Конкретно суммы пойдут на частичную оплату труда таких работников на предприятиях в размере 54,2 тысячи рублей на одного человека. По 59,58 тысяч на каждого работника получат предприятия, решившие обучить (точнее переобучить) своих работников, находящихся под риском увольнения. Для этого опять же предприятию необходимо будет зарегистрироваться на платформе «Работа в России» и указать там конкретные рабочие места.

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения — выделят дополнительно еще 203,7 млн рублей. Фото: Максим Платонов

— Сделано это будет для, чтобы у предприятий была возможность перестроиться, если речь идет об импортозамещении, локализации деталей, поиске новых поставщиков, новых транспортных цепочек и выстраивания логистики. Чтобы сохранить имеющиеся кадры, а не просто высвободить их на свободный рынок труда, — рассказала Зарипова.





В-третьих, уже сам Татарстан продолжит оказывать помощь по развитию МСБ и открытию собственного дела — по 145 тысяч единой субсидии получат предприниматели, если их дело будет осуществляться не менее одного года (ранее — ИП должно было работать как минимум два года).

Кроме того, в-четвертых, будет расширен круг лиц, которым будут помогать переобучаться уже в рамках нацпроекта «Демография», заработавшего в прошлом году. В 2022 году в условиях «санкционного давления» в него войдут также работники под риском увольнения и молодежь в возрасте до 35 лет включительно.

— Общая квота для Татарстана — до 5 800 человек. Обучение будет проводиться тремя операторами: WorldSkills Russia, «Российская академия народного хозяйства и госслужбы», «Национальный исследовательский Томский государственный университет», — уточнила министр труда и занятости Татарстана.

Правда, если раньше в центрах занятости обучали по тем специальностям, по каким мог желать обучаться участник такой программы — то на этот раз обучение будет осуществляться «исходя из потребностей рынка».

Еще одна программа по переобучению и трудоустройству молодежи, но уже до 30 лет, стартует с участием Фонда социального страхования — она касается компенсаций работодателю, который решится на это нелегкое дело, в размере 13,9 тыс. рублей, увеличенный на сумму страховых взносов и число трудоустроенных. Выплачивать его будут трижды в течение года. Представитель регионального отделения ФСС Фердинанд Закиров рассказал, что в прошлом году по программе господдержки юрлиц и ИП при трудоустройстве безработных — татарстанский ФСС выплатил 141 работодателю 7,5 млн рублей. В 2022 году такие субсидии получат и те, кто будет трудоустраивать молодежь: выпускников колледжей, техникумов и вузов без опыта работы, инвалидов, детей-сирот. Правда, чтобы получить такую субсидию, предприятию придется соблюсти изрядное множество условий — отсутствие задолженности по уплате налогов, долгов по зарплате и иностранного участия в уставном капитале.

Для импортозамещения нужны химики, технологи, инженера — этого требует локализация производства

В заключении Эльмира Зарипова рассказала о том, какими ей видятся наиболее востребованные профессии в ближайшие 3-5 лет, на опыте последних 3-5 лет.

— Инженерные специальности остаются востребованные даже под санкциями — потому что открываются перспективы [импортозамещения] открываются у промпредприятий. Требуются работники в конструкторских бюро, технологи, химики. Все те, кто занят на производстве сырья, находит формулы, придумывает его химический состав. К сожалению, мы видим, что экономика была достаточно зависима от импорта, и какое-то сырье не производилось в нашей стране, — призналась министр труда и занятости Татарстана. — Наша задача — максимально заместить импортное сырье, локализовать его производство в РФ. Большие возможности открываются в фармацевтики, медицине, в производстве лекарственных препаратов — речь здесь тоже идет о локализации.

Напомним, вчера о том, что большая часть субстанций, действующих веществ, из которых и изготавливаются лекарственные препараты в России — импортируются, рассказала заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева. По ее словам, всего же российская фарма может произвести едва ли более половины всех «жизненно важных лекарств».