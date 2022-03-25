Стена с сюрпризом, или Как сэкономить 20% кирпича

Достоинства и недостатки колодцевой кладки

Чтобы сэкономить на строительстве и облегчить нагрузку на фундамент, специалисты прибегают к разнообразным строительным манипуляциям. Одна из них — так называемая колодцевая (или колодезная) кладка: когда стена состоит не сплошь из кирпича, а внутри нее остаются пустоты. Подсчеты показывают, что в среднем с помощью колодезной кладки можно сэкономить расход кирпича процентов на 15 — 20. А кроме того, воздушные полости снижают коэффициент теплопроводности стен, что в целом улучшает характеристики жилья. Сегодня в фокусе нашего рассмотрения — технология колодцевой кладки.

Из чего состоит «колодец»?

Слово «колодец» в названии этой технологии — даже не метафора. Из кирпича при таком строительстве выкладывается только внутренняя и наружная часть стены дома, а в середине остается свободное пространство. Это пространство «перерезается» кирпичными перемычками. Получается своеобразная система замкнутых «колодцев».

В образовавшиеся колодцы, как правило, закладывается теплоизолирующий материал: это могут быть, например, опилки, шлак, пенополистирол или минвата. Иногда колодцы засыпают керамзитом, а можно в них заливать и легкий бетон разных видов.

Перемычки между параллельными перегородками нужны для того, чтобы кладка была прочной и элементы стены образовывали единую конструкцию. Шириной их делают, как правило, на полкирпича, а расстояние между ними должно быть порядка 4 кирпичей. Через каждые пять — шесть рядов кладку перемычки нужно армировать сеткой.

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Плюсы колодезной кладки

Подобный способ возведения стен придуман не зря.

В первую очередь, он призван ощутимо сократить цену дома и экономию стройматериалов. Расчеты показывают, что закладка теплоизоляции в образовавшийся колодец обойдется дешевле, чем укладка кирпича на это место. 15 — 20% объема кирпича удается сэкономить, возводя не сплошную стену, а «колодец». Общая масса здания при таком способе строительства снижается, а значит, снижается и нагрузка на фундамент . И, к примеру, там, где справилась бы только сплошная бетонная плита, становится допустимо использование ленточного фундамента. Уменьшение объема кладки позволяет ускорить возведение стен . Улучшение теплотехнических характеристик : за счет воздушных полостей стены становятся более теплыми. Таким образом можно построить довольно изящные стены, но полностью соответствующие СНиПам по теплопроводности. Можно не утруждать себя использованием «теплых» кладочных растворов. Для лицевого слоя можно использовать керамоблоки, силикатные и клинкерные кирпичи. Можно сразу получить готовый красивый фасад здания , не требующий отдельных работ (а значит, и затрат).

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Минусы колодцевой кладки

Как и любая другая технология, эта имеет не только обширный список достоинств, но и очевидные недостатки.

Нужно, чтобы мастера знали технологию и не напортачили, потому что трудоемкость строительства здесь повыше, чем в случае обычной кладки. Если что-то пойдет не так и строители допустят ошибку в монтаже теплоизоляционного слоя, вы этого не сможете проконтролировать сразу (а потом будет поздно). В процессе эксплуатации здания очень сложно будет проверять состояние утеплителя : ну не разбирать же стены. Поскольку стена не сплошная, то ее надежность и, скажем так, капитальность серьезно снижаются . Через воздушные полости проходит усиленная инфильтрация воздуха — значит, зимой на стенах, скорее всего, будет образовываться конденсат .

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Можно ли как-то нивелировать недостатки?

Отвечая на вопрос о том, подходит ли такая технология для строительства жилых домов, мы скажем: каждый выбирает сам. В средней полосе России колодезной кладкой выложены очень многие дома, эту технику использовали уже давно, а утеплитель в стены закладывают с середины прошлого века. Поэтому для жилого домостроения этот метод как минимум не воспрещен. Другое дело — как учесть все «узкие места» (неремонтопригодность, опасность отсыревания утеплителя, непрочность стен из-за их немонолитности).

Быть уверенными в прочности стен можно, если грамотно рассчитать и выложить перемычки (их еще называют диафрагмами).

Защитить утеплитель от конденсата можно двумя принципиально разными путями. Первый — использовать только такой утеплитель, которому конденсат не страшен (например, тот же керамзит). Второй — устроить внутри колодцев пароизоляционный слой и оставить вентилируемый промежуток примерно в сантиметр.



Таким образом, две главных претензии к этому виду кладки снимаются. На выходе получается прочная стена из кирпича, с надежным (надеемся) внутренним утеплением, да еще и фасад уже готов и красив, его можно дополнительно не декорировать. На вопрос о том, можно ли строить дом таким образом, большинство специалистов отвечает так: если вы уверены в квалификации и абсолютной честности своей бригады — почему бы и нет?