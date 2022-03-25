Стена с сюрпризом, или Как сэкономить 20% кирпича
Достоинства и недостатки колодцевой кладки
Чтобы сэкономить на строительстве и облегчить нагрузку на фундамент, специалисты прибегают к разнообразным строительным манипуляциям. Одна из них — так называемая колодцевая (или колодезная) кладка: когда стена состоит не сплошь из кирпича, а внутри нее остаются пустоты. Подсчеты показывают, что в среднем с помощью колодезной кладки можно сэкономить расход кирпича процентов на 15 — 20. А кроме того, воздушные полости снижают коэффициент теплопроводности стен, что в целом улучшает характеристики жилья. Сегодня в фокусе нашего рассмотрения — технология колодцевой кладки.
Из чего состоит «колодец»?
Слово «колодец» в названии этой технологии — даже не метафора. Из кирпича при таком строительстве выкладывается только внутренняя и наружная часть стены дома, а в середине остается свободное пространство. Это пространство «перерезается» кирпичными перемычками. Получается своеобразная система замкнутых «колодцев».
В образовавшиеся колодцы, как правило, закладывается теплоизолирующий материал: это могут быть, например, опилки, шлак, пенополистирол или минвата. Иногда колодцы засыпают керамзитом, а можно в них заливать и легкий бетон разных видов.
Перемычки между параллельными перегородками нужны для того, чтобы кладка была прочной и элементы стены образовывали единую конструкцию. Шириной их делают, как правило, на полкирпича, а расстояние между ними должно быть порядка 4 кирпичей. Через каждые пять — шесть рядов кладку перемычки нужно армировать сеткой.
Плюсы колодезной кладки
Подобный способ возведения стен придуман не зря.
- В первую очередь, он призван ощутимо сократить цену дома и экономию стройматериалов. Расчеты показывают, что закладка теплоизоляции в образовавшийся колодец обойдется дешевле, чем укладка кирпича на это место. 15 — 20% объема кирпича удается сэкономить, возводя не сплошную стену, а «колодец».
- Общая масса здания при таком способе строительства снижается, а значит, снижается и нагрузка на фундамент. И, к примеру, там, где справилась бы только сплошная бетонная плита, становится допустимо использование ленточного фундамента.
- Уменьшение объема кладки позволяет ускорить возведение стен.
- Улучшение теплотехнических характеристик: за счет воздушных полостей стены становятся более теплыми. Таким образом можно построить довольно изящные стены, но полностью соответствующие СНиПам по теплопроводности.
- Можно не утруждать себя использованием «теплых» кладочных растворов.
- Для лицевого слоя можно использовать керамоблоки, силикатные и клинкерные кирпичи. Можно сразу получить готовый красивый фасад здания, не требующий отдельных работ (а значит, и затрат).
Минусы колодцевой кладки
Как и любая другая технология, эта имеет не только обширный список достоинств, но и очевидные недостатки.
- Нужно, чтобы мастера знали технологию и не напортачили, потому что трудоемкость строительства здесь повыше, чем в случае обычной кладки.
- Если что-то пойдет не так и строители допустят ошибку в монтаже теплоизоляционного слоя, вы этого не сможете проконтролировать сразу (а потом будет поздно).
- В процессе эксплуатации здания очень сложно будет проверять состояние утеплителя: ну не разбирать же стены.
- Поскольку стена не сплошная, то ее надежность и, скажем так, капитальность серьезно снижаются.
- Через воздушные полости проходит усиленная инфильтрация воздуха — значит, зимой на стенах, скорее всего, будет образовываться конденсат.
Можно ли как-то нивелировать недостатки?
Отвечая на вопрос о том, подходит ли такая технология для строительства жилых домов, мы скажем: каждый выбирает сам. В средней полосе России колодезной кладкой выложены очень многие дома, эту технику использовали уже давно, а утеплитель в стены закладывают с середины прошлого века. Поэтому для жилого домостроения этот метод как минимум не воспрещен. Другое дело — как учесть все «узкие места» (неремонтопригодность, опасность отсыревания утеплителя, непрочность стен из-за их немонолитности).
Быть уверенными в прочности стен можно, если грамотно рассчитать и выложить перемычки (их еще называют диафрагмами).
Защитить утеплитель от конденсата можно двумя принципиально разными путями. Первый — использовать только такой утеплитель, которому конденсат не страшен (например, тот же керамзит). Второй — устроить внутри колодцев пароизоляционный слой и оставить вентилируемый промежуток примерно в сантиметр.
Таким образом, две главных претензии к этому виду кладки снимаются. На выходе получается прочная стена из кирпича, с надежным (надеемся) внутренним утеплением, да еще и фасад уже готов и красив, его можно дополнительно не декорировать. На вопрос о том, можно ли строить дом таким образом, большинство специалистов отвечает так: если вы уверены в квалификации и абсолютной честности своей бригады — почему бы и нет?
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