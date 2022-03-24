Иванов об инвестициях в инфраструктуру береговых зон Татарстана: «Я думаю, что это бесконечное число»

Ростуризм объявил о старте федерального конкурса на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего туризма — на общую сумму в 3,5 миллиарда рублей. Напрямую участвовать в федеральном отборе предприниматели не смогут: победители безвозмездных грантов будут определены после прохождения двухступенчатой конкурсной системы, а право окончательного распределителя бюджетных субсидий отдано региону. Глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассчитывает выиграть свыше 200 млн рублей, а приоритетными станут проекты по обустройству пляжей и береговых зон в Татарстане. Подробнее — в материале «Реального времени».

На кону — 3,5 миллиарда рублей

Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов объявил сегодня о начале приема предварительных заявок предпринимателей, претендующих на получение грантов на реализацию проектов по развитию внутреннего туризма. Эти безвозмездные субсидии будут распределены по результатам федерального конкурса, организованного Ростуризмом. В рамках него определены три новые грантовые программы поддержки туристического бизнеса на общую сумму 3,5 миллиарда рублей.



Первая программа направлена на развитие туристической инфраструктуры — обустройство пляжей и новых маршрутов. По этому направлению будут разыграно 1,25 миллиарда рублей из общего фонда. Организаторы планируют поддержать в регионах не менее 150 проектов, включая 50 пляжей и 100 туристических маршрутов. Именно в этой категории предприниматель может выиграть максимальную сумму безвозмездного гранта — 10 миллионов рублей, сообщил Сергей Иванов. А грант на создание туристического маршрута составит 7,5 миллиона рублей. Но при конкурсном распределении грантов есть ограничения: один регион может получить не более 12% от общей сумму, т.е. 150 миллионов рублей. Глава Госкомитета Татарстана высказал намерение выиграть максимум по этому направлению грантовой поддержки.

Фото: tatarica.org

Вторая программа направлена на поддержку в создании модульных некапитальных средств размещения — кемпингов и автокемпингов. На этот тип грантов выделено 700 миллионов рублей, один регион сможет получить максимум 12% от этой суммы, т.е. 84 миллиона рублей. Предприниматель сможет получить грант 4,65 миллиона рублей.

Третья программа рассчитана на поддержку предпринимателей, которые развивают туристическую инфраструктуру в своих регионах. На этом направлении будет разыграно 1,55 миллиарда рублей. Ростуризм намерен не менее 500 проектов в регионах. В том числе планируется обустроить не менее 20 подогреваемых бассейнов и 480 туристических проектов. Здесь максимальная сумма гранта — 3 миллиона рублей.

Правда, обязательным условием получения гранта является софинансирование самим предпринимателем в пределах от 30 до 50%. Глава Госкомитета Татарстана считает, что при нынешнем уровне процентных ставок на конкурс выйдут те предприниматели, у кого есть собственный капитал.

Бюджетным распределителем станет сам регион

Главным отличием федерального конкурсного отбора станет то, что предприниматели будет участвовать в нем не напрямую, а опосредованно. Изначально общую конкурсную заявку будет подавать сам регион, ему же придется соперничать с другими субъектами. Но учитывая, что введены 12% -ные лимиты на выдачу бюджетных субсидий, средства должны получить максимальное количество регионов. Затем выигранные регионом деньги будут распределены среди местных претендентов.

— Сейчас наша задача — подготовить наиболее конкурентную заявку, чтобы мы были как можно ближе к финансовым параметрам по финансовым средствам. Никаких установок нет, приглашаем всех предпринимателей, — призывал к активности Сергей Иванов.

Фото: tatarstan.ru

Предпринимателей погонят на Волгу и Каму

Условия распределения федеральных субсидий на региональном конкурсе еще не определены, сообщил Сергей Иванов. Но приоритет будут отдаваться «прибрежным» проектам.

— У нас слабо развиты территории, прилегающие к водным пространствам, — объяснил он. — Вдоль берегов Волги и Камы и небольших озер не хватает инфраструктуры для загородного комфортного отдыха. Мы всегда хотим отдохнуть в тихом красивом месте. Надеюсь, что с помощью этого гранта инфраструктура будет развиваться. Президент поддерживает развитие загородного отдыха. В марте он посещал Best Glamp, это движение по созданию комфортных мест на природе. Мы видим большой спрос предпринимателей к этому, и большой спрос со стороны туристов. Мне кажется, что наибольшая перспектива в благоустройстве таких мест на территории.

Фото: realnoevremya.ru

При этом он затруднился назвать необходимый объем инвестиций в инфраструктуру береговых зон Татарстана.

— Я думаю, что это бесконечное число. Принцип такой — чем больше, чем лучше. Есть объекты хорошие, но их мало. Есть такие объекты в Камском Устье, Зеленодольском районе, Лаишево, Спасский район. Но их все равно мало. Их должно быть больше. Нам природа подарила Куйбышевское водохранилище. Километраж береговой линии — сотни километров, это бездонная бочка куда можно вкладывать и вкладывать. Хорошие — это места, где можно остановиться на ночлег, причем на разный кошелек, — пояснил он.

Федеральный конкурс проводится во второй раз. В 2020 году разыгрывалось 1,2 млрд рублей, победителями конкурса стали 18 проектов из Татарстана, которые получили субсидии на сумму в 46 млн рублей, сообщил Иванов.