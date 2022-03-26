Чему научит «Изобретательная влюбленная» и так ли хороши все средства для достижения цели
В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани продолжаются премьерные спектакли по пьесе Лопе де Веги в постановке Александра Туманова. Как это принято в театре, первые пять показов считаются премьерами, в это время зритель решает рублем и аплодисментами, насколько хороша постановка, а создатели видят работу уже со стороны — что доработать, изменить и на чем сделать акцент. Режиссер передает слова классика через столетия, размышления о вечном, которые будут актуальны еще «четыреста лет тому вперед», а то и больше.
Смех сквозь века
Пьеса была создана испанским драматургом Лопе де Вегой более 400 лет назад, однако тема любви, поднятая в ней, остается актуальной во все времена. Поэтому зрители так же живо реагировали на любовные перипетии хитроумных героев, смеялись над их выдумками, остроумными репликами и переживали за страдающих от ревности неразделенной любви.
Пьеса считается одной из лучших в творчестве драматурга. Во-первых, это смело переработанный под запросы своего времени один из рассказов «Декамерона». Во-вторых, главная героиня довольно прогрессивна для начала XVII века — она своевольно «гнет свою линию», не слушается маменьку и умудряется выйти сухой из воды.
В центре действия — Фениса (Полина Петухова), влюбившаяся в своего соседа Люсиндо (Михаил Урецкий). Однако сам юноша пока увлечен красоткой Герардой (Камилла Алескерова), которая держит его «на коротком поводке», заставляя бесконечно ревновать.
Тем временем к Фенисе сватается отец Люсиндо — пожилой неуклюжий капитан Бернардо (Юрий Германович), за которого не прочь выйти мать девушки Белиса (Екатерина Жукова). Клубок сплетается прочно, но драматург в финале позаботится о счастье каждого героя. Отдельного внимания заслуживает образ слуги юноши, Эрнандо (Искандер Нуризянов). Актеру приходится то переводить намеки Фенисы своему хозяину, то играть на импровизированных инструментах, то даже переодеваться в даму. Добавим сюда много юмора и музыки — и комедийный мюзикл заблестел.
Новое прочтение классики
Работа над постановкой началась с момента открытия арт-резиденции. Придя в новый театр, ставший пока единственной культурной точкой на карте Кировского района Казани, Александр Туманов сразу взялся за сложную классическую постановку.
— Первое, что я сделал, отправился в Ленинскую библиотеку в Москве, чтобы прочесть все об этой пьесе. Она ставилась не раз, однако, углубляясь в тему, мне нужно было максимально отстраниться от уже созданных спектаклей и фильмов. Мы должны были сделать что-то свое, новое. Начали с кастинга. В театре уже была небольшая труппа, однако кастинг позволил нам расширить коллектив. Так, из театрального училища мы взяли Полину Петухову на роль Фенисы, например. Сейчас отстраниться и посмотреть «снаружи» на самом деле не получается — продолжаются репетиции, идут вводы в спектакль. На четвертом показе мы, например, изменили начало — актеры веселой толпой комедиантов врываются в зал через вход для зрителей. Мы смотрим, какие нюансы работают, а что требуется подкорректировать. Кроме того, продолжаем набирать второй состав актеров, — рассказал Александр Туманов.
Серьезность комедии
Важно отметить, что Александр Туманов четко следовал в своей постановке за текстом и задумкой автора. Спектакль длится более двух часов, однако напряжение страстей в нем держит внимание зрителя довольно цепко. При комедийном характере постановки, это еще и «добрым молодцам урок».
— За весельем и развлечениями кроются серьезные темы. Любовь — это краеугольный камень христианства. Кроме того, мы слышим размышления Лопе де Веги о жизни и смерти — в том, почему старик вдруг потянулся к молодой девушке, о достоинстве рода и чести государства — как герои вступаются друг за друга, конфликте поколений, отцов и детей — воля старших и своеволие младших. При этом каждый и в любом возрасте хочет личного счастья, любви, — считает Александр Туманов.
К слову, всегда интересно додумать дальнейшую жизнь героев. Будут ли счастливы две пары, сложившиеся так непросто, каким будет «отложенный эффект» их поступков? Хочется верить, что возрастные герои будут счастливы, пусть и недолго. Они это заслужили: Белиса своим самоотречением, готовностью уступить свою любовь ради счастья дочери, а Бернардо — горячей отвагой, с которой он бросается то на защиту чести любимой, то вступаясь за непутевого сына. Что касается молодых, тут дело сложнее. Да, изобретательность и хитроумие — большое подспорье в жизни. Но, научившись лгать и постоянно выкручиваться, не станут ли эти качества прогрессировать и портить в итоге характер, как ржа, съедать личность? Люсиндо уже отверг Герарду, в которую был страстно влюблен, пока она была холодна к нему, не постигнет ли та же участь и Фенису, как только отзвучат свадебные колокола и дело для охотника за ее рукой будет «в шляпе»? Тогда девушке придется всю оставшуюся жизнь ухищряться, чтобы быть интересной мужу. Хорошо, если такая жизнь будет нравиться обоим. А если нет?
Плащи и шпаги
Отдельного внимания заслуживают декорации и исторические костюмы, над которыми работал заслуженный художник России Сергей Скоморохов. Четыре гигантские многофункциональные фигуры — две сеньориты и два кабальеро — присутствуют на сцене все действие, становясь по очереди его центром. Они превращаются то в балкон, с которого Фениса «благословляет» возлюбленного своей лентой, то в тайную беседку, где помимо свиданий происходит комичная потасовка двух соперниц. Художник изготовил их в цехах Камаловского театра, мелкие же детали сценографии — телега или лестница — были сделаны в мастерских арт-резиденции.
Украшением постановки стали бои на настоящих шпагах, которые изготавливались специально к постановке — оружие создавалось почти четыре месяца, а вес каждой шпаги составляет 2,5 кг. За драматургию пластики и практически хореографическую красоту сражений взялся заслуженный работник культуры Татарстана Владимир Аносов. В арт-резиденции даже проводились открытые уроки по фехтованию, поучаствовать в которых могли студенты театрального училища и журналисты. «Можно было бы выстроить весь рисунок боя «от и до», но все-таки я сторонник живой игры. Без импровизаций со стороны артистов не обойдется. Именно это придаст остроты и живости действию. Так что вниманию зрителя предстанут все же настоящие бои», — отметил тогда Владимир Аносов.
По словам режиссера, спектакль изначально создавался мобильным. В будущем его планируется показывать в районах Татарстана, в том числе по «Пушкинской карте». Пока же «Изобретательная влюбленная» «обкатывается» в Казани. Ближайшие показы в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» — 8 и 21 апреля.
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