Чему научит «Изобретательная влюбленная» и так ли хороши все средства для достижения цели

Фото: Максим Платонов

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани продолжаются премьерные спектакли по пьесе Лопе де Веги в постановке Александра Туманова. Как это принято в театре, первые пять показов считаются премьерами, в это время зритель решает рублем и аплодисментами, насколько хороша постановка, а создатели видят работу уже со стороны — что доработать, изменить и на чем сделать акцент. Режиссер передает слова классика через столетия, размышления о вечном, которые будут актуальны еще «четыреста лет тому вперед», а то и больше.

Смех сквозь века

Пьеса была создана испанским драматургом Лопе де Вегой более 400 лет назад, однако тема любви, поднятая в ней, остается актуальной во все времена. Поэтому зрители так же живо реагировали на любовные перипетии хитроумных героев, смеялись над их выдумками, остроумными репликами и переживали за страдающих от ревности неразделенной любви.

Пьеса считается одной из лучших в творчестве драматурга. Во-первых, это смело переработанный под запросы своего времени один из рассказов «Декамерона». Во-вторых, главная героиня довольно прогрессивна для начала XVII века — она своевольно «гнет свою линию», не слушается маменьку и умудряется выйти сухой из воды.

В центре действия — Фениса (Полина Петухова), влюбившаяся в своего соседа Люсиндо (Михаил Урецкий). Однако сам юноша пока увлечен красоткой Герардой (Камилла Алескерова), которая держит его «на коротком поводке», заставляя бесконечно ревновать.

Тем временем к Фенисе сватается отец Люсиндо — пожилой неуклюжий капитан Бернардо (Юрий Германович), за которого не прочь выйти мать девушки Белиса (Екатерина Жукова). Клубок сплетается прочно, но драматург в финале позаботится о счастье каждого героя. Отдельного внимания заслуживает образ слуги юноши, Эрнандо (Искандер Нуризянов). Актеру приходится то переводить намеки Фенисы своему хозяину, то играть на импровизированных инструментах, то даже переодеваться в даму. Добавим сюда много юмора и музыки — и комедийный мюзикл заблестел.

Новое прочтение классики

Работа над постановкой началась с момента открытия арт-резиденции. Придя в новый театр, ставший пока единственной культурной точкой на карте Кировского района Казани, Александр Туманов сразу взялся за сложную классическую постановку.

— Первое, что я сделал, отправился в Ленинскую библиотеку в Москве, чтобы прочесть все об этой пьесе. Она ставилась не раз, однако, углубляясь в тему, мне нужно было максимально отстраниться от уже созданных спектаклей и фильмов. Мы должны были сделать что-то свое, новое. Начали с кастинга. В театре уже была небольшая труппа, однако кастинг позволил нам расширить коллектив. Так, из театрального училища мы взяли Полину Петухову на роль Фенисы, например. Сейчас отстраниться и посмотреть «снаружи» на самом деле не получается — продолжаются репетиции, идут вводы в спектакль. На четвертом показе мы, например, изменили начало — актеры веселой толпой комедиантов врываются в зал через вход для зрителей. Мы смотрим, какие нюансы работают, а что требуется подкорректировать. Кроме того, продолжаем набирать второй состав актеров, — рассказал Александр Туманов.

Серьезность комедии

Важно отметить, что Александр Туманов четко следовал в своей постановке за текстом и задумкой автора. Спектакль длится более двух часов, однако напряжение страстей в нем держит внимание зрителя довольно цепко. При комедийном характере постановки, это еще и «добрым молодцам урок».

— За весельем и развлечениями кроются серьезные темы. Любовь — это краеугольный камень христианства. Кроме того, мы слышим размышления Лопе де Веги о жизни и смерти — в том, почему старик вдруг потянулся к молодой девушке, о достоинстве рода и чести государства — как герои вступаются друг за друга, конфликте поколений, отцов и детей — воля старших и своеволие младших. При этом каждый и в любом возрасте хочет личного счастья, любви, — считает Александр Туманов.

К слову, всегда интересно додумать дальнейшую жизнь героев. Будут ли счастливы две пары, сложившиеся так непросто, каким будет «отложенный эффект» их поступков? Хочется верить, что возрастные герои будут счастливы, пусть и недолго. Они это заслужили: Белиса своим самоотречением, готовностью уступить свою любовь ради счастья дочери, а Бернардо — горячей отвагой, с которой он бросается то на защиту чести любимой, то вступаясь за непутевого сына. Что касается молодых, тут дело сложнее. Да, изобретательность и хитроумие — большое подспорье в жизни. Но, научившись лгать и постоянно выкручиваться, не станут ли эти качества прогрессировать и портить в итоге характер, как ржа, съедать личность? Люсиндо уже отверг Герарду, в которую был страстно влюблен, пока она была холодна к нему, не постигнет ли та же участь и Фенису, как только отзвучат свадебные колокола и дело для охотника за ее рукой будет «в шляпе»? Тогда девушке придется всю оставшуюся жизнь ухищряться, чтобы быть интересной мужу. Хорошо, если такая жизнь будет нравиться обоим. А если нет?

Плащи и шпаги

Отдельного внимания заслуживают декорации и исторические костюмы, над которыми работал заслуженный художник России Сергей Скоморохов. Четыре гигантские многофункциональные фигуры — две сеньориты и два кабальеро — присутствуют на сцене все действие, становясь по очереди его центром. Они превращаются то в балкон, с которого Фениса «благословляет» возлюбленного своей лентой, то в тайную беседку, где помимо свиданий происходит комичная потасовка двух соперниц. Художник изготовил их в цехах Камаловского театра, мелкие же детали сценографии — телега или лестница — были сделаны в мастерских арт-резиденции.

Украшением постановки стали бои на настоящих шпагах, которые изготавливались специально к постановке — оружие создавалось почти четыре месяца, а вес каждой шпаги составляет 2,5 кг. За драматургию пластики и практически хореографическую красоту сражений взялся заслуженный работник культуры Татарстана Владимир Аносов. В арт-резиденции даже проводились открытые уроки по фехтованию, поучаствовать в которых могли студенты театрального училища и журналисты. «Можно было бы выстроить весь рисунок боя «от и до», но все-таки я сторонник живой игры. Без импровизаций со стороны артистов не обойдется. Именно это придаст остроты и живости действию. Так что вниманию зрителя предстанут все же настоящие бои», — отметил тогда Владимир Аносов.

По словам режиссера, спектакль изначально создавался мобильным. В будущем его планируется показывать в районах Татарстана, в том числе по «Пушкинской карте». Пока же «Изобретательная влюбленная» «обкатывается» в Казани. Ближайшие показы в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» — 8 и 21 апреля.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов