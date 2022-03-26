День в истории: Романовский мост, основание «Одноклассников» и акция «Час Земли»

Чем примечательна дата 26 марта?

Сегодня, 26 марта, международный праздник «Час Земли». В разные годы и столетия в этот день войска немецкого короля Фридриха I захватили Милан, русский князь Иван Калита получил ярлык от хана Узбека на «княжение Костромское», состоялся единственный концерт Франца Шуберта, в Америке установили первый в мире памятник мультипликационному герою — моряку Попайю, на Марсе нашли замерзшее море, на территории стран СНГ начала работу соцсеть «Одноклассники». Родились: русский живописец Александр Литовченко, американский поэт Роберт Фрост, советский военачальник Александр Лизюков, американский прозаик Теннесси Уильямс, российские актеры Алексей Петренко и Алексей Булдаков. Умерли: французский врач Жозеф Гильотен, немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, французская актриса Сара Бернар, советский государственный деятель Борис Шапошников, советский режиссер Михаил Калатозов, советская актриса Клара Лучко, российский актер Михаил Ульянов, советский певец Александр Барыкин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Крушение моста под Казанью и запрет на танго



26 марта 1911 года Николай II дал имя железнодорожному мосту, проходящему под Казанью через Волгу, «Романовский». Его назвали в честь императорской семьи и приурочили открытие к 300-летию с начала правления династии Романовых. Позволение на его постройку было выдано в 1902 году, однако возводить сооружение начали только через 9 лет, поскольку общество московско-казанской железной дороги получало хорошие деньги при перевозке груза и пассажиров через Волгу (стоимость переправы нужно было оплачивать отдельно). Тем не менее стройка шла стремительными темпами, сюда привлекали малоимущих крестьян, и вскоре на объекте произошла катастрофа. В 1911—1912 годах рано пришли морозы, а потом начались оттепели и вода в реке поднялась. Специалисты советовали приостановить работы, однако стройку продолжали. 22 ноября начался ледоход, в ходе которого были срезаны помосты. Люди с криками падали на лед и уходили под воду.

Несмотря на ЧП, объект удалось достроить и сдать. После революции мост переименовали в Красный, сейчас у него другое название — Зеленодольский железнодорожный мост.

Фото: wikipedia.org

26 марта 1914 года в казанских училищах запретили разучивать танго. В начале ХХ века в Европе начал приобретать популярность ритмичный аргентинский танец, но его сразу же запретили из-за вульгарности движений. Когда танго проникло в Россию, министр народного просвещения Российской империи выписал запрет на его распространение и обучение в учебных заведениях страны. Более того, если кто-то осмеливался продемонстрировать танго на собраниях или балах, то публике было предписано покинуть такое мероприятие.

Ярлык на «княжение Костромское», кредит МВФ и основание «Одноклассников»

26 марта 1328 года сын Александра Невского Иван Калита получил ярлык на «княжение Костромское», а также титул князя Новгородского от хана Узбека. Такой подарок от Золотой Орды был неслучайным. Русское войско приняло участие в подавлении восстания в Твери, выступая союзником армии Узбека. Иван Калита всегда находился в дружественных отношениях с золотоордынским предводителем, что давало его Московскому княжеству стабильное положение и гарантировало безопасность. Кроме того, через 4 года князь получил еще один ярлык на великое княжество Владимирское. Иван I за время своего правления расширил территорию Руси, издал первый свод законов «Судебник», а также заложил Московский Кремль и Успенский собор.

Источник: wikipedia.org

26 марта 1996 года Международный валютный фонд выдал России самый большой в истории МВФ кредит. Наша страна получила $10,1 млрд через механизм расширенного финансирования. Деньги нужно было использовать за 3 года, в первый — средства перечисляли ежемесячными траншами, далее — раз в квартал. Главным условием займа было то, что Россия должна была сократить дефицит государственной казны до 2% ВВП к 1998 году и снизить инфляцию до 6,9% в год. Кроме того, снизили таможенные пошлины на импорт, сняли ограничения на ввоз алкоголя, ликвидировали экспортные пошлины на газ и нефть. Россия использовала из всей суммы займа лишь $5,8 млрд. Эти деньги позволили прийти к соглашению с государствами-кредиторами в рамках Парижского и Лондонского клубов. Страны договорились о досрочном реструктурировании внешнего долга бывшего СССР.

26 марта 2006 года была представлена новая российская социальная сеть «Одноклассники». Изначально проект был нацелен на поиск одноклассников, однокурсников, но позже аудитория социальной сети изменилась и расширилась. Основатель сервиса веб-программист Андрей Попков сначала работал в западных компаниях (наиболее известные: Canon, Simon&Schuster). В 2006 году он стал работать над новым проектом «Одноклассники», и поначалу Попков рассматривал его как хобби. Пользователей становилось все больше. Уже в ноябре того года в социальной сети было зарегистрировано около 1,5 млн человек. Позднее Попков запустил еще один проект — сервис «Сравни.ру».

Густав Климт. Шуберт за клавиром. 1899. Источник: wikipedia.org

Последний концерт Шуберта, памятник герою мультика и замерзшее море на Марсе

26 марта 1828 года австрийский композитор Франц Шуберт дал свой первый и последний концерт. Ф. Шуберт является одним из основоположников романтизма в музыке, за 32 года жизни он успел написать более тысячи произведений, в том числе музыкальные композиции на слова поэтов Шиллера и Гете и другие. Самыми известными произведениями композитора являются вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» и сборник «Лебединая песня». Однако жизнь Шуберта была небогатой, а гонорар, полученный за первое, но последнее в его жизни выступление, был потрачен на покупку рояля. Смерть настигла Франца Шуберта после заражения тифом.

26 марта 1937 года в США в штате Техас был установлен первый в мире памятник мультипликационному герою — моряку Попайю. В ХХ веке в Америке особой популярностью пользовались комиксы. В 1929 году на страницах журнала New York Journal появился новый герой комиксов Попай — неунывающий и находчивый моряк. У него всегда была трубка во рту, татуировки на руках и атлетическое телосложение. Герой так полюбился читателям и зрителям, что в магазинах спрос на консервированный шпинат (который ел Попай, чтобы стать сильнее) вырос на 30%, а мультики, вышедшие с его участием, смотрело несколько поколений детей. Примечательно, что средства, на которые был установлен памятник, были собраны фермерами, выращивающими шпинат.

Фото: texastribune.org

26 марта 2003 года на Марсе обнаружили замерзшее море. Это свидетельствует о том, что Красная планета, так же как и Земля, пережила ледниковый период. Полученные снимки Марса доказывают, что на планете было много воды — площадью 800—900 км, а затем она замерзла. Однако вода в жидком состоянии не может существовать на поверхности планеты из-за низкого атмосферного давления, в то время Марс обладал более плотной атмосферой и более высокой температурой. Сейчас Красная планета превратилась в безжизненную, наполненную замерзшими морями, которые усыпаны красными магнитными песчинками.

Сегодня, в последнюю субботу марта, проходит массовая экологическая акция на планете — «Час Земли». Событие ежегодно проводится Всемирным фондом дикой природы, который призывает всех людей выключить свет и другие электроприборы на один час, с целью привлечения внимания людей к проблеме глобального потепления, светового загрязнения и другим экологическим проблемам. В России в 2021 году в связи с пандемией акция проходила в онлайн-формате (пользователи социальных сетей «выключали свет» на страницах социальных сетей в своих «историях») в 20:30 по московскому времени. Кроме того, в России отключают подсветку зданий, проводят мероприятия при свечах или при альтернативных источниках света, не требующих потребления электроэнергии. Добровольная акция позволяет понять людям, что экономия электричества позволит уменьшить вредные выбросы в атмосферу, а также поможет каждому почувствовать свою причастность к природе.