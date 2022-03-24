«Погасить» Европу, не развязав термоядерную войну, у Вашингтона не очень получается»

Фото: скриншот видео YouTube

Тема реальности ядерной войны активно обсуждается в мировом, да и нашем общественном пространстве. Тем не менее, несмотря на кратно возросшую вероятность такого сценария в связи с различными беспрецедентными заявлениями и действиями сторон, необходимо пытаться понять цели сторон, чтобы оценить реальные риски такого неприятного сценария, считает китаевед, автор книг о Китае Николай Вавилов.

«Еще пара месяцев энергетической блокады, и власть в Европе возьмут новые суверенные силы»

Задача США — лишить Европу, говоря китайским термином, «стратегической автономности». То есть не допустить в первую очередь переориентации Европы (Германия, Италия, Восточная Европа) на российско-китайский вектор (энергетика и появление альтернативной доллару торгово-финансовой системы юань — евро — рубль — швейцарский франк), а также не дать ЕС усилить свою роль финансового центра мира (и Пекина вместе с ним) при кризисных явлениях в США.

Задача эта не выполняется при тотальной термоядерной войне, в которой ракеты летят и на Вашингтон. «Погасить» Европу, не развязав такую войну, у Вашингтона тоже не очень получается — еще пара месяцев энергетической блокады, и власть в Европе возьмут новые суверенные силы на волне протестов населения. Эти новые силы быстро договорятся с КНР и Россией, а СДПГ Олафа Шольца в Германии начнет противостоять мнению США куда более решительно на общем фоне европейского недовольства.

Фото: ru.wikipedia.org

В патовой ситуации Вашингтон воздействует на ситуацию только в информационном поле — угрожать, но не начинать ядерную войну.

«В какой-то момент противостояние достигнет предела и придется предъявить более весомые акты»

Как и в случае с ковидом, информационная составляющая «ядерного ковида» гораздо больше по силе воздействия, чем его реальная составляющая — угрозой ядерной войны достигается отток капитала из ЕС, общая дестабилизация у противника, оказывается воздействие на попытки ЕС добиться прорыва в отношениях с КНР (Инвестиционное соглашение).

Тем не менее для осуществления такого сценария нельзя обойтись только заголовками газет, заявлениями и пусками ракет без боеголовок — в какой-то момент противостояние достигнет предела и придется предъявить более весомые акты.

Например, использование тактического ядерного оружия в Западной Украине, что крайне разрушительно с точки зрения локального и временного воздействия на цепочки поставок, сельское хозяйство, настроения в обществе, фактически по уровню изоляции сопоставимо с ковидными ограничениями первой половины 2020 года, но не предполагает ответного удара по США и использования стратегического ядерного оружия, то есть перерастания конфликта в тотальную ядерную войну.

Николай Вавилов