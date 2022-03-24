Миллиарды Собянина, ларьки Беглова, парковки Метшина: что Казань, Москва и Питер придумали против кризиса

Фото: Олег Тихонов

Бремя антироссийских санкций, вводимых Западом в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине, экономике на пользу не идет. Сказывается это не только на национальной, в частности региональной, экономике, но и на глобальной. Это не отрицают ни президент России Владимир Путин, ни западные чиновники, которые и штампуют пакеты санкций. Российские власти все же сохраняют оптимизм в новой экономической реальности. О том, как три столицы страны — Москва, Санкт-Петербург и Казань — планируют обеспечивать устойчивость экономического развития — в материале «Реального времени».

Москва продолжит строиться в упрощенном порядке

Российская столица, пожалуй, одной из первых отреагировала на вызовы перед российской экономикой, брошенные санкционной политикой Запада. О первоочередном плане поддержки москвичей и бизнеса мэр Москвы Сергей Собянин объявил еще 10 марта.

Так, на содействие столичным предприятиям в их желании поучаствовать в федеральных программах по субсидированию процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнению оборотных средств и выплате зарплат сотрудникам из городского бюджета выделили 7 миллиардов рубелей.



Всем комплексам городского хозяйства Собянин поручил заключить «долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд». А для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под строительство новых производств будут предоставлять всего за 1 рубль в год.

Сидеть и ждать возращения «Макдоналдса» в Москве не намерены. Собянин пообещал помочь грантами столичным предпринимателям в открытии точек питания с доступными ценами. А для малого и среднего бизнеса он анонсировал софинансирование расходов на реализацию инновационных проектов в сфере науки, промышленности и информационных технологий.



Чтобы не останавливалась «вечная» стройка Москвы, столичные власти упростили процедуры разработки и согласования градостроительной и строительной документации. В лайт-режиме будут предоставлять земельные участки, находящиеся в собственности государства.

Фото: Максим Платонов

Помимо этого, в Москве на год сохранятся текущие ставки арендной платы за земельные участки, предоставленные для строительства. Застройщики получат по ним беспроцентную отсрочку на 6 месяцев по арендным платежам. Она также распространяется на плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка за второй квартал текущего года.

Также властями Москвы снижена плата за рассрочку по внесению земельных платежей — с 20—23% до 9,5%. Как отметил в своем блоге Сергей Собянин, многие застройщики ею пользуются.



Для упрощения привлечения новых поставщиков на фоне дефицита импортных товаров Москомэкспертизе поручено максимально оперативно согласовывать изменения проектной документации, связанные с применением альтернативных материалов и технических решений.

Фото: realnoevremya.ru

Не намерены столичные власти допускать роста безработицы, которая сейчас находится на минимальном уровне — 0,4% экономически активного населения. Для этого открыли специальный кадровый центр, который взаимодействует как с иностранными, так и отечественными компаниями-работодателями.



Чтобы повысить надежность логистических цепочек, власти Москвы решили упростить порядок и сократить сроки выдачи пропусков на въезд и передвижение грузового транспорта по городу. Разовый пропуск теперь действителен не на пять, а десять суток, а оформляться он будет за десять, а не за четырнадцать дней.

Также в Москве введен мораторий на повышение в этом году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в муниципальной собственности. Арендаторы объектов получат отсрочку по уплате платежей за второй квартал до 31 декабря 2022-го.

Фото: kremlin.ru

Несмотря на кризисную экономическую ситуацию, развитие Москвы останавливать не планируется. Собянин заверил, что строительство метрополитена, дорог и прочей инфраструктуры продолжится. Это, по его словам, также поможет в борьбе с безработицей, так как в этих проектах задействованы тысячи человек.

Санкт-Петербург перестает бороться с торговыми ларьками

Пакет мер поддержки экономики в условиях санкций подготовили и власти Санкт-Петербурга. Впрочем, у Северной столицы России он во многом похож на московский план.

— Принято решение о докапитализации Фонда развития промышленности на два миллиарда рублей для предоставления льготных займов промышленным предприятиям. Принято также решение о докапитализации Фонда содействия кредитованию малого бизнеса на 1 миллиард рублей, — рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Деньгами питерские власти помогут и тем, кто остался без зарубежных материалов и пытается найти им замену.

Фото: realnoevremya.ru

Проводят власти Санкт-Петербурга и мониторинг работы системообразующих предприятий, которых в городе насчитывается 355, и компаний, подпадающих под санкции. Их финансово-экономическое состояние оценивается как стабильное, сообщается на официальном сайте администрации города.

Лояльнее в Северной столице решили относиться к самовольно установленным нестационарным торговым объектам. Если они не создают угрозы безопасности, отсутствуют значимые нарушения законодательства, арендатор действует добросовестно, а суд не выносил решения об их сносе, сносить такой объект не будут. Следит за этим специально созданная рабочая группа.



Фото: Максим Платонов

Для обрабатывающих производств и для IT-компаний снизили ставки по упрощенной системе налогообложения — на доходы она составит 1%, а на доходы, уменьшенные на величину расходов, — 5%. Правило будет действовать в 2022 году для производств и до конца 2024-го для сферы информационных технологий.



Власти также направили в правительство России предложения, касающиеся работы морских портов «Большой порт Санкт‑Петербург», «Пассажирский порт Санкт‑Петербург» и аэропорта «Пулково». Что именно планируется предпринять, не уточняется. Но предлагаемые меры должны помочь «оперативно реагировать на внешние вызовы в сфере международного транспортного сообщения».

На фоне ажиотажного спроса на лекарства питерские власти еженедельно мониторят наличие медицинских товаров и препаратов в аптеках. Запас, как они заверяют, достаточный.

Казань «вооружилась» ярмарками

Мэр Казани, третьей столицы России, Ильсур Метшин еще 14 марта заявил, что «предстоит затянуть пояса и стать не просто сильнее, но и конкурентнее». Власти города уже объявили ряд мер по поддержке местного бизнеса и горожан, а сегодня опубликовали план основных мероприятий по обеспечению устойчивости экономического развития.

В документе закреплены уже озвученные ранее меры поддержки, которые, впрочем, вводятся не только на городском уровне, но и по всему Татарстану. Так, например, об оперативном мониторинге потребительских цен, проводимом ежедневно, стало известно еще 8 марта — в Татарстане создали две комиссии, одна из которых курирует продовольственные товары, а другая — непродовольственные. До этого мониторинг велся реже — всего раз в месяц, однако рост цен вынудил пересмотреть эти сроки.

Фото: Ринат Назметдинов

То же самое можно сказать о сельскохозяйственных ярмарках, проводимых в Казани каждую субботу. Организуют их еженедельно по всему Татарстану. Проходят они, согласно постановлению Кабмина республики, для сдерживания роста цен.



Для обеспечения товарами первой необходимости и поддержки населения казанские власти, помимо оперативного мониторинга потребительских цен и проведения сельскохозяйственных ярмарок, планируют мониторить наличие товаров первой необходимости в торговых организациях. Речь идет о продуктах питания, детских товарах, лекарствах, медицинских изделиях, средствах дезинфекции и индивидуальной защиты. Оценку достаточности запасов продукции в Казани планируется проводить каждый месяц.

На постоянной основе казанские власти намерены реализовывать меры активной поддержки населения, проводить оценку потенциального риска сокращения работников предприятий и возможности их трудоустройства на вновь создаваемые рабочие места, а также организовывать переобучение и повышение квалификации сотрудников, находящихся под риском увольнения.

Фото: Роман Хасаев

Мониторинг ситуации на рынке труда планируется вести еженедельно. К слову, в начале прошлой недели власти столицы Татарстана анонсировали создание центра специального кадрового переобучения, где планируется обучать новым специальностям, перенаправляя специалистов с одних предприятий на другие.

При необходимости власти Казани готовы на балансовых комиссиях рассматривать причины значительного роста цен на товары, а также согласовывать эти вопросы с торговыми сетями и обрабатывающими предприятиями. В последнем случае речь может идти и о субсидиях производителям отдельных продуктов питания.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, для поддержки населения Казани местные власти уже объявили о приостановке создания новых парковочных зон вдоль улично-дорожной сети города. По их задумке, это поможет избежать дополнительной финансовой нагрузки на казанцев. Вместе с этим продолжает действовать льготный режим работы муниципальных парковок.



Что касается поддержки отраслей, оказавшихся в зоне риска, то власти Казани намерены еженедельно мониторить финансово-экономическое состояние системообразующих предприятий, в том числе по реализации инвестиционных проектов, доступности материалов и сырья. При необходимости они готовы подготовить предложения по поддержке как отдельных предприятий, так и конкретных отраслей в целом.

В сложившейся экономической ситуации власти Казани намерены постоянно держать связь с представителями малого и среднего бизнеса. Регуляторно планируется реализовывать меры их поддержки. При необходимости казанские власти готовы предоставить предложения по поддержке субъектов МСП.

Фото: Анна Сейтумерова

Вместе со всем этим чиновники будут постоянно анализировать принимаемые ими меры поддержки, с учетом текущей обстановки разрабатывать предложения по их корректировке. Регулярно планируется оценивать угрозы и риски выпадающих доходов бюджета Казани, а при необходимости формировать предложения по оптимизации бюджетных расходов.

При необходимости в столице Татарстана подготовят предложения о приостановке отдельных муниципальных программ и проектов, реализацию которых можно отложить, и о перераспределении средств на наиболее приоритетные проекты и программы, следует из документации мэрии Казани.

