В Казани может появиться центр специального кадрового переобучения

В Казани планируют создать центр специального кадрового переобучения, где будут обучать новым специальностям, перенаправляя специалистов с одних предприятий на другие. Об этом было сказано на «деловом понедельнике» в мэрии города.

В столице Татарстана до сих пор не хватает специалистов в городской отрасли хозяйства — водителей трамваев, троллейбусов, коммунальных служб и других. Также город нуждается в учителях, врачах, узких специалистах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас на рынке труда критического роста безработицы нет, сообщил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин. Доля безработных, уволившихся по собственному желанию, составляет 70%, уволенных в связи с высвобождением — 7%. По состоянию на 10 марта число зарегистрированных безработных в Казани составило 3 885 человек, уровень безработицы — 0,6% от численности рабочей силы.

— Наибольшую потребность в кадрах испытывают такие отрасли, как строительство, транспорт, производство, торговля, образование, гостиничный и ресторанный бизнес, здравоохранение, — приводятся слова Муллина на сайте мэрии Казани.

На прошлой неделе Минтруд Татарстана сообщил, что в республике насчитывается 10 160 официально зарегистрированных безработных граждан, что составляет 0,50% от численности рабочей силы. Всего в Татарстане остаются свободными 42 685 рабочих мест.



Татьяна Леухина