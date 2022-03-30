Андрей Коннов: «Мы смеялись над родителями из-за Кашпировского, а сами платим инфомошенникам»

Эксперт по борьбе с интернет-мошенничеством предупреждает об активизации аферистов в Сети

«Инфоцыгане взывают не к критическому мышлению, а стараются давить на эмоциональные вещи», — предупреждает руководитель рабочей группы Национальной ассоциации цифровой экономики (НАЦЭ) по борьбе с интернет-мошенничеством Андрей Коннов. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт указывает на основные признаки сетевых аферистов, которые в последнее время активизировались, и называет сферы, в которых они чувствуют себя наиболее вольготно. Специалист дает советы, как поступить, если вы все же стали жертвой инфоцыган, а также прогнозирует, где теперь они будут сосредоточены после блокировки «Инстаграм».

«Инфоцыгане учат тому, чего не умеют сами»

В первую очередь важно отделить зерна от плевел и понимать, что подразумевается под инфоцыганством. Инфоцыгане — это люди, которые учат чему-то, чего не умеют сами. При этом они отдают себе отчет в том, что их деятельность не принесет заявленной пользы. Но они все равно занимаются этим для извлечения коммерческой выгоды.

Человек, который умеет не очень хорошо играть на гитаре, но при этом начинает преподавать — это не инфоцыган. Но люди, которые обещают вам научить мыслить как миллионер, строить бизнес, не имея бизнеса, — вот это инфоцыгане.

В России существует целая индустрия по извлечению такой инфоцыганской прибыли. Один из примеров — Елена Блиновская. Более того, есть основания полагать, что она использует техники, которые вводят людей в заблуждение. Одну из них можно увидеть в недавнем интервью Ксении Собчак в моменте, когда ее «внезапно» в лесу встретила девушка, выпускница ее программ, которой она «помогла» забеременеть.

Сейчас в инфоцыганстве остались в основном самые большие и матерые столпы, которые держались на плаву долгие годы. Потому что клиент «мамонт» стал дороже. Мы смеялись над родителями, которые воду от Кашпировского заряжали, а сами идем и отдаем деньги инфомошенникам.

Безусловно, развитие критического мышления помогает защититься от этой заразы, но большинство людей как верили в чудо, так и будут верить. И чем хуже времена, а сейчас в связи с событиями на Украине такие времена наступают, тем больше люди будут надеяться, что сейчас придет человек, который откроет им дверь, и они из этого фигового мира вылезут в счастье, здоровье, богатство и благополучие. Для инфоцыган чем хуже времена, тем им лучше. При этом люди, которые попадаются на их удочку, часто тратят не свои деньги, а рискуют кредитными средствами, еще больше ухудшая свое положение.

В последнее время инфоцыган поприжали, потому что стали говорить о них на самом высоком уровне в самых высоких кабинетах. Мы в НАЦЭ были одними из первых, кто собрали в Госдуме рабочую группу по этому вопросу еще года четыре назад. Инфоцыганам стало хуже и на законодательном уровне, потому что раньше можно было работать вчерную, им клиенты на карту просто кидали деньги, а сейчас приходится обеляться и регистрироваться как ИП или самозанятым. Сейчас традиционные схемы инфомошенников известны и на них мало кто ведется. Но схемы обмана постоянно усовершенствуются, чтобы «надувать» как можно больше новых людей.

В России существует целая индустрия по извлечению такой инфоцыганской прибыли. Один из примеров — Елена Блиновская. Кадр: Youtube-канал «Осторожно: Собчак»

Основные признаки и техники инфоцыган

Есть целая совокупность факторов, которая помогает понять, является ли человек инфоцыганом, который хочет выкачать из вас деньги:

Инфоцыгане, как правило, декларируют гарантированный результат: «Заработай со мной или подай на себя в суд».

Инфоцыгане часто бахвалятся громкими регалиями, заявляя, что они — номер один, лучшие в чем-то. При этом утверждая, что они лучшие вообще, а не, предположим, по версии какого-то журнала. Их логика состоит в том, что раз первое место в этой сфере за собой никто не застолбил, то можно назвать лучшим себя.

Инфоцыгане используют постоянные прогревы аудитории и известные техники. Как правило, это демонстрация, что если у меня получилось, то и у других людей обязательно получится. Часто легенда гласит, что коуч начинал с самых низов и всего достиг сам. Но в этом случае иногда бывает полезно посмотреть, кто его родители или супруг, и многое становится понятным.

Неизменно используются подсадные утки во время занятий или в чатах. Это люди, которые рассказывают о своей успешной практике и стимулируют учеников к следующим покупкам. Например, эта «утка» может утверждать, что проходит уже третий марафон, а до этого было два интенсива, за которые жизнь кардинально поменялась. Эти люди призваны постоянно стимулировать новых клиентов покупать различные курсы, марафоны. Задача инфоцыган — чтобы жизненный обучающий цикл клиента заканчивался только с его физической смертью или в ситуации, если он остался совсем нищим.

Инфоцыгане создают у клиента иллюзию знаний, хотя на самом деле не собираются его ничему учить.

Отсутствие профильного высшего образования и бэкграунда — характерный признак инфоцыган.

Важны и косвенные признаки, например, отсутствие собственного офиса. Перед покупкой курса, важно пробить в интернете хотя бы юрлицо и убедиться, что судебных тяжб до этого не было. Важно также изучать отзывы в интернете и убедиться в отсутствии групп типа «Вся правда о бизнесмене…» или «Развод от такого то…».

Инфоцыгане очень быстро «переобуваются» в зависимости от злободневности темы. Если сегодня модно заниматься бизнесом — они будут экспертами по бизнесу и бизнес-мышлению. Если пришла криптовалюта, — они станут ребятами, которые будут заниматься криптовалютой. Сейчас в связи с последними событиями на Украине и ориентацией на восточную экономику, думаю, появится очень много экспертов по Китаю. Если вы гуглите человека и видите, что в разное время он занимался абсолютно диаметральными темами — это должно насторожить.

Нарочито богатый, яркий образ жизни, который сложно позволить себе обычному человеку, — еще одно проявление инфоцыганства. Дорогие машины, одежда, элитный отдых, чеки в ресторане и демонстрация всего этого на публику — так обычно действуют инфоцыгане.

Перед покупкой курса, важно пробить в интернете хотя бы юрлицо и убедиться, что судебных тяжб до этого не было. Фото: Максим Платонов

«Вы сможете родить своего дедушку, который недавно умер»

Как я уже писал выше, чем хуже времена, тем больше люди склонны верить в чудо, в то, что есть какой-то простой способ, который может решить все проблемы. Пользуясь этим, инфоцыгане взывают не к критическому мышлению, а пытаются давить на эмоциональные, чувственные вещи. Если вы просто пообещаете человеку научить его анализировать эффективность рекламы — это чисто прикладная вещь. Но если вы скажете, что научите его анализировать эффективность рекламы и он сможет на этом заработать миллионы долларов — это уже намного интересное. Или фраза: «Узнать, как с помощью интернет-рекламы купить «Бентли» на 3 недели», — вот это цепляет. Это пример из сферы бизнеса. А в связи с последними событиями на Украине популярность набирают инфоцыгане в эзотерике. Люди используют абсолютно бесчеловечные вещи, обещая научить разговаривать с умершими родственниками или родить своего дедушку, который недавно умер.

Инфоцыганство в интернете держится на пяти китах.

Первый — как заработать много денег. Например — как быстро заработать деньги на обучение в вузе, как заработать на квартиру без пап и мам или как купить престижную иномарку за 3 недели — все это про успешный успех. Второе популярное направление — фитнес: как похудеть, накачаться, набрать массу и так далее. Третья ниша — эзотерика, начиная от менее вредной нумерологии и заканчивая жестью — от разговора с духами до «роди себе дедушку». Четвертое направление — пикап, как найти себе парня мечты и успешно выйти замуж. И пятое — психология.

Именно на эти пять направлений неизменно бешеный спрос в Сети. Но клиенты в этих сферах становятся дороже и требовательнее. Однако тут как с кафе: если вы продаете кофе, то в любом случае будете в плюсе, потому что люди пьют кофе. И люди, работающие в этих сферах, в любом случае будут в плюсе. Но вы можете быть дипломированным психологом и приносить людям реальную пользу, а можете быть шарлатаном, чья цель просто извлечь деньги. Еще 2 года назад в этих направлениях можно было, условно говоря, воткнуть вилы и прорастет дерево. Сейчас с этим несколько посложнее.

В последние годы именно в Татарстане возникло много финансовых пирамид, которые прогремели на всю страну. Фото: finikoru.com

«В Татарстане есть люди с большими деньгами»

Тренд идет из столицы в регионы. Инфоцыгане учатся в столицах и потом в регионах начинают собирать деньги с соседей. В столице больше конкуренция, выше цена за клик, подписчика, чем в регионах. К тому же в столице больше людей, которые обожглись, и инфоцыгане могут легко нарваться на хейт. Психология такова, что когда ты живешь в небольшом городе, тебе больше верят — вроде как свой человек, который по определению обмануть не может.

Если говорить о Казани, Татарстане, то это очень привлекательный регион. Здесь много промышленных предприятий, производств, развит туризм, есть близость к Москве. Это не депрессивный регион, и люди здесь есть с большими деньгами.

Другой вопрос, что в последние годы именно в Татарстане возникло много финансовых пирамид, которые прогремели на всю страну — начиная с Finiko и заканчивая Гафаровым и партнерами.

В онлайн начали обещать лютые вещи: амулеты в виде заговоренных трусов

Всплеск офлайн-инфоцыганства приходился на 2015—2017 годы. Потом инфоцыгане поняли, что можно сократить издержки и уйти в онлайн и стали открывать свои курсы, марафоны, привлекая звезд, мутить коллаборации. Апогей горе-онлайн обучения пришелся на 2020—2021 годы, время пандемии.

Если до пандемии многие хотели стать бизнесменами, именно эта история качала и имела хоть какую-то пользу — на курсах хоть тяп-ляп, но чему-то учили, то когда все ушло в онлайн-марафоны, тогда инфоцыгане поняли, что в основном все продается через «Инстаграм», а там по большей части сидят девушки, и они доверчивы к эзотерике, магии, судьбе…

В итоге начали обещать лютые вещи, начиная от амулетов на удачу в виде заговоренных трусов (на мужа, красивого любовника, ресурсного папика) и заканчивая историями с разговорами с умершими. И вся польза, которая могла быть, не то что сводилась к нулю, а наносила не только финансовый, но и моральный вред. Потому что люди не получали того, что хотели, испытывали депрессию, а время было упущено.

Самое ужасное — когда инфоцыгане паразитируют на теме медицины, и человек с тяжелым диагнозом вместо того, чтобы обратиться к врачу, пытается восстановить отношения с родителями в надежде, что если он помирится с условным братом, у него пройдет онкология. А время уже было упущено.

Telegram — соцсеть, не столь успешно адаптированная для видео и фото, как «Инстаграм». А продается именно красивая картинка, лакшери жизнь. Фото: Максим Платонов

Куда подадутся инфоцыгане после блокировки «Инстаграм»?

К сожалению, даже с блокировкой «Инстаграм» инфоцыганство никуда не рассосется. Раньше такими вещами, теми же бизнес-курсами, занимались люди не совсем состоятельные. Они были первопроходцами и наткнулись на золотую жилу. А сейчас многие люди, которые занимаются инфомошенничеством, уже очень состоятельные, из богатых семей и имеют определенную защиту. Это позволяет им оставаться безнаказанными во многих ситуациях. А если они имеют готовую аудиторию, которая им верит, очень сложно отказаться от легкого заработка.

Сейчас идут массовые эксперименты с поиском новых интернет-площадок для инфоцыганства. Многие после блокировки «Инстаграм» пооткрывали свои телеграм-каналы. Но если в «Инстаграм» вы можете подписываться сколько угодно и на кого угодно, то в Telegram есть ограничение по количеству каналов, на которые вы можете быть подписаны — это первая проблема для мошенников. Еще одна проблема — как только девушка из «Инстаграм» переходит в Telegram и подписывается там на всех своих кумиров, у нее начинает бесконечно трезвонить телефон с уведомлениями. Или она выключает звук, или ее все бесит и она со временем отписывается от каналов. К тому же, Telegram — соцсеть, не столь успешно адаптированная для видео и фото, как «Инстаграм». А продает именно красивая картинка, лакшери жизнь. В Telegram все же всегда была более думающая аудитория, которая была приучена читать. На этой площадке важно уметь писать лаконично и вкусно. И когда сюда приходит человек, который привык фоткать свою пятую точку, а писать не умеет, то он выдает шаблонные тексты про успешный успех, которые уже не катят.

Есть еще одна перспективная площадка — «ВКонтакте», с которой многие инфоцыгане как раз начинали. Кстати, именно «ВКонтакте» и «Одноклассники» в регионах пользуются большой популярностью, к ним доверие довольно высокое. Так что инфоцыгане ищут для себя новые возможности и площадки. Не исключаю, что они пойдут в YouTube, но здесь более требовательная аудитория к качеству контента, и это сложно делать просто на коленке.

Я лично думаю, что из «Инстаграма» инфоцыгане тоже никуда не уйдут. Будут заходить через VPN и выкладывать свой контент. Они будут устраивать конкурсы, чтобы люди подписались на их Telegram или «ВКонтакте» и использовать все источники траффика. Кто-то пойдет в «Яндекс.Дзен», но там тоже надо уметь писать и давать полезность.

Во многих чатах пострадавшие пишут, что женский коуч Денис Байгужин выплачивал деньги. Фото: «ВКонтакте»

Как можно наказать инфоцыган?

Когда человека обманули, ему сложно признать себя дураком. Ему кажется — ну сам дурак, раз попался. Но это не так. Да, инфомошенников сложно привлечь к ответственности, и они не будут просто так возвращать вам деньги. Они попытаются запугать вас и несогласных, чтобы вы не написали заявление в полицию или плохой отзыв. Они этим начинают заниматься на самих тренингах, говоря, что нельзя негативить, потому что это притягивает к себе плохие эмоции и вибрации. Безобидным выражением, что все зависит от нас самих и мы сами ответственны за свою судьбу, они снимают с себя всякую ответственность.

У нас не развита культура отказа — если вас обманули или вам не понравился курс, нужно обязательно оставить отзыв. И обязательно идти в полицию, написать заявление, если какой-то курс вы приобрели, а его не провели. Если происходят массовые жалобы и полицию ими буквально заваливают, это очень сильно активизирует процесс.

Если люди, обманутые мошенником, начинают массово жаловаться на страничку инфоцыгана в соцсетях, она блокируется или удаляется. Иногда мошенники возвращают деньги тем, кто подал иск. Во многих чатах пострадавшие пишут, что женский коуч Денис Байгужин выплачивал деньги. Но они начинают это делать, когда уже пахнет жареным.

Но если инфоцыган находится за рубежом, никто, конечно, не будет ничего выплачивать пострадавшим. Безусловно, инфоцыгане уже чувствуют себя менее вольготно, чем раньше. На многих в России заведены уголовные дела, и некоторые были вынуждены уехать из страны. На многих пишутся депутатские запросы с просьбой обратить особое внимание правоохранительных органов на деятельность таких людей.

Что делать пострадавшим от инфоцыган:

Четко обозначить свою позицию, чем и почему вы недовольны и потребовать вернуть вам деньги.

Если вы будете заблокированы, нужно попытаться найти людей, которые были обмануты и написать коллективный иск. Либо можно самому подать заявление в полицию и максимально освещать эту историю в СМИ. А негативные отзывы нужно оставлять буквально на всех доступных площадках.

Каждое ваше действие будет подрывать их доверие. Массовые заявления и огласка в СМИ позволяют сдвинуть дело с мертвой точки. Каждый раз, когда человек проходит мимо мошенничества, он убеждает подонков в своей безнаказанности.

Андрей Коннов