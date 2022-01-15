Гафаров ответил на обвинения Алистарова

Фото: скриншот видео youtube.com

Предприниматель из Набережных Челнов Эрик Гафаров ответил на обвинения блогера Андрея Алистарова. Последний выложил на своем YouTube-канале «Железная ставка» видео с показаниями Гафарова турецкой полиции и кадры, на которых Гафаров сидит вместе с террористами и предлагает им деньги за заказное убийство бывшего партнера Равиля Миннехузина.



Гафаров считает, что Андрей Алистаров не имеет права обвинять его, поскольку работает на Миннехузина: «Когда у нас начались проблемы, когда Равиль Миннехузин сфабриковал против нас уголовное дело, Андрей Алистаров работал тупо на него. <…> Грубо говоря, он работает по указке. Что Равиль ему скажет, то он и говорит».

Гафаров заявил, что видео, выложенное Алистаровым, было записано под давлением: «За этой камерой стояло в районе 23-25 террористов с оружием. Это видео было записано после пыток. <…> это не по собственной воле было записано», — рассказал он «Казанским ведомостям».

Гафарова объявили в международный розыск в январе 2021 года. Тогда же беглый челнинский бизнесмен пообещал вернуть деньги вкладчикам. В конце июля прошлого года Гафарова и его партнера заочно арестовали в Татарстане. Уголовное дело в отношении предпринимателя приостановили «в связи с розыском» самих «партнеров».



В сентябре прошлого года Алистаров провел еще одно расследование в отношении Гафарова. Он выяснил, что тот намеревался создать и запустить новую финансовую пирамиду. Об этом блогер узнал из переписки бизнесмена с его партнером Владимиром Сухоплюевым.

Маргарита Головатенко