Новости происшествий

12:59 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Гафаров ответил на обвинения Алистарова

11:26, 15.01.2022 2
Гафаров ответил на обвинения Алистарова
Фото: скриншот видео youtube.com

Предприниматель из Набережных Челнов Эрик Гафаров ответил на обвинения блогера Андрея Алистарова. Последний выложил на своем YouTube-канале «Железная ставка» видео с показаниями Гафарова турецкой полиции и кадры, на которых Гафаров сидит вместе с террористами и предлагает им деньги за заказное убийство бывшего партнера Равиля Миннехузина.

Гафаров считает, что Андрей Алистаров не имеет права обвинять его, поскольку работает на Миннехузина: «Когда у нас начались проблемы, когда Равиль Миннехузин сфабриковал против нас уголовное дело, Андрей Алистаров работал тупо на него. <…> Грубо говоря, он работает по указке. Что Равиль ему скажет, то он и говорит».

Гафаров заявил, что видео, выложенное Алистаровым, было записано под давлением: «За этой камерой стояло в районе 23-25 террористов с оружием. Это видео было записано после пыток. <…> это не по собственной воле было записано», — рассказал он «Казанским ведомостям».

Гафарова объявили в международный розыск в январе 2021 года. Тогда же беглый челнинский бизнесмен пообещал вернуть деньги вкладчикам. В конце июля прошлого года Гафарова и его партнера заочно арестовали в Татарстане. Уголовное дело в отношении предпринимателя приостановили «в связи с розыском» самих «партнеров».

В сентябре прошлого года Алистаров провел еще одно расследование в отношении Гафарова. Он выяснил, что тот намеревался создать и запустить новую финансовую пирамиду. Об этом блогер узнал из переписки бизнесмена с его партнером Владимиром Сухоплюевым.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияБизнесОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:29
    Бред какой)) Как он после пыток мог выглядеть как огурчик? Там есть и другое видео, где он в другой одежде и щетина, когда он изначально пришёл к ним на переговоры) это потом его уже размотали на деньги.
    Ответить
  • Анонимно 12:13
    Теперь понятно кто финансирует Андрю Алистарова. Со слов Эрика это Равиль Миннехуизн а.к.а. кукуруза )
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также