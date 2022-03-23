В Старо-Татарской слободе Казани появится «рабочее общежитие» в национальном стиле

Эксперты предполагают, что это эвфемизм — девелопер строит в историческом центре Казани гостиницу

Фото: эскизный проект

В Казани в Старо-Татарской слободе, на первой линии улицы Парижской Коммуны, воссоздадут утраченный в 2016 году особняк второй половины XIX века. В модернизированном здании, как выяснило «Реальное время» у девелопера, разместится общежитие «для рабочих и служащих». Фишка объекта — все, включая интерьеры, будет выполнено в татарском национальном стиле. Инвестпроект на градостроительном совете накануне утвердил президент Рустам Минниханов. Подробности — в материале «Реального времени».

Попытка №2

Воссоздать утраченный исторический особняк рядом с домом купца Вафы Бигаева, где разместился музей чак-чака, известный девелопер — владелец компании «Белый медведь» Дамир Исмагилов пообещал еще в 2018 году. Тогда во время традиционной пешеходной прогулки по историческому центру Рустам Минниханов осмотрел пустырь, обнесенный металлическим забором на ул. Парижской Коммуны, 16, ознакомился с проектом и одобрил его. Накануне же проект был утвержден президентом Татарстана уже на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

Ранее на этом месте располагался жилой дом с торговыми лавками. Он был построен во второй половине XIX века и представлял из себя двухэтажный особняк с аттиком, выполненном в стиле эклектики с элементами классической архитектуры. Здание простояло до 2016 года, после чего было демонтировано.

Ранее на этом месте располагался жилой дом с торговыми лавками второй половины XIX века. Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Застройщик объявил, что воссоздаст объект по архивным документам и приспособит его под современные нужды. Правда, здание из двухэтажного стало четырехэтажным. Ранее сообщалось, что здесь будут офисы общей площадью 478 кв. м, а также предусматривалась парковка на несколько машиномест. Однако стройка так и не началась.

На первом в этом году заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях компания «Белый медведь» на этом же земельном участке представила обновленный проект под кодовым названием «Общежитие».

— Объект на первой линии улицы Парижской Коммуны уже рассматривался на комиссии, получил положительное заключение. Он полностью воссоздан по историческим документам. Сейчас мы говорим о двух дворовых объектах, которые предполагаются на этом месте. По всем регламентам — все учтено, все проверено. Нашу комиссию объект прошел, — сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

«Для рабочих и служащих»

В компании «Белый медведь» Дамира Исмагилова «Реальному времени» пояснили, чем вызвано повторное рассмотрение проекта. Во-первых, у здания увеличилась площадь подземной парковки, во-вторых, «предусматривается устройство двух дворовых объемов в глубине домовладения».

Девелопер заверил наше издание, что у него нет планов строить офисное здание, а есть намерение возвести общежитие, которое предполагается использовать «для размещения рабочих и служащих».

— Ранее проект застройки рассматривался на межведомственной комиссии при президенте Республики Татарстан 01.07.2019, тогда комиссия также одобрила строительство 4-этажного здания общежития. На планируемом к застройке земельном участке нет и никогда не было объектов культурного наследия. Однако, поскольку участок проектирования расположен на территории исторического поселения города Казани, в историческом районе Старо-Татарской слободы, то проектирование ведется с соблюдением режима регенерации исторической среды, — пояснили в руководстве компании.

В рамках режима регенерации принято проектное решение восстановить облик главного фасада здания по архивному проекту 1874 года, имеющемуся для участка проектирования в архивном фонде Казанской городской управы, Казанской губернской строительной и дорожной комиссии, добавили в фирме.

1 / 10



















Говорим «общежитие», подразумеваем «гостиница»

Советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Николай Васильев рассказал «Реальному времени», что презентованный на градсовете объект находится во дворе главного здания и представляет собой два флигеля Г-образной формы с подземной парковкой. Проект выполнен в национальном стиле, включая и обустройство внутреннего двора, и световое решение.

— Фасадный литер давно уже обсуждался, он остался, а во дворе запланированы к постройке еще два литера. Там Аскарова (архитектор проекта, — прим. ред.) предлагала общежитие с интересным национальным колоритом, вплоть до меблировки интерьеров в традиционном татарском стиле. Проект показался мне довольно интересным, поскольку гигантомании там нет, и вписан он интересно. Таких объектов у нас не очень много. В центре, наверное, так и надо делать, учитывая среду, — оценил предложение Васильев.

Нужно добавить, что градсовет одобрил эти архитектурные решения.

Завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич пояснил «Реальному времени», что под термином «общежитие» может подразумеваться небольшая гостиница.

— Какая-то организация, которой нужно что-то типа небольшой гостиницы, вполне может приспособить под нее историческое здание — ничего особенного в этом нет, обычная практика. Назвали ее общежитием, чтобы классность была пониже.

Загвоздка — в культурном слое

Застройщик участка рассказал нашему изданию, что, несмотря на нынешние сложные времена, замораживать стройку не собирается:

— В настоящее время проект переходит в этап рабочего проектирования и экспертизы документации. Строительство планируем начинать после завершения этого этапа и получения разрешения на строительство.

Однако реализация проекта усложняется тем, что земельный участок, на котором будет вестись строительство, является объектом археологического наследия регионального значения — достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.». Здесь действует особый порядок при проведении земляных и хозяйственных работ, что должно сказаться на стоимости и скорости ввода объекта в эксплуатацию. В частности, требуется предусмотреть такие виды работ, как археологические раскопки и археологические наблюдения.

Если во время строительства и прокладки коммуникаций будут обнаружены уникальные или особо ценные объекты культурного наследия, то придется копать ручным способом с обязательной фотофиксацией и привязкой к местности, обеспечить доступ археологов на объект с выделением им помещения, обеспечением условиями для работы и прочими тонкостями.

Судя по тому, что при предыдущих раскопах в Старо-Татарской слободе были выделены культурные напластования и объекты XIX—XX веков, найдены различные артефакты, то не исключено, что и улица Парижской Коммуны хранит тайны прежних столетий.

Компания, которая осваивает участок на Парижской Коммуны, — известный на рынке Татарстана застройщик, работающий с историческими объектами. На счету «Белого медведя» — восстановление дома торговца мануфактурой и галантерейным товаром Сафы Бахтеева на улице Тукая, дома №20 на улице Пушкина, приспособленного под современный торговый центр, и другие памятники. Компания принадлежит выходцу из Сабинского района Дамиру Исмагилову, который в 2010—2012 годах занимал пост полномочного представителя Татарстана в Казахстане.