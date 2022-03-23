В Старо-Татарской слободе Казани появится «рабочее общежитие» в национальном стиле
Эксперты предполагают, что это эвфемизм — девелопер строит в историческом центре Казани гостиницу
В Казани в Старо-Татарской слободе, на первой линии улицы Парижской Коммуны, воссоздадут утраченный в 2016 году особняк второй половины XIX века. В модернизированном здании, как выяснило «Реальное время» у девелопера, разместится общежитие «для рабочих и служащих». Фишка объекта — все, включая интерьеры, будет выполнено в татарском национальном стиле. Инвестпроект на градостроительном совете накануне утвердил президент Рустам Минниханов. Подробности — в материале «Реального времени».
Попытка №2
Воссоздать утраченный исторический особняк рядом с домом купца Вафы Бигаева, где разместился музей чак-чака, известный девелопер — владелец компании «Белый медведь» Дамир Исмагилов пообещал еще в 2018 году. Тогда во время традиционной пешеходной прогулки по историческому центру Рустам Минниханов осмотрел пустырь, обнесенный металлическим забором на ул. Парижской Коммуны, 16, ознакомился с проектом и одобрил его. Накануне же проект был утвержден президентом Татарстана уже на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.
Ранее на этом месте располагался жилой дом с торговыми лавками. Он был построен во второй половине XIX века и представлял из себя двухэтажный особняк с аттиком, выполненном в стиле эклектики с элементами классической архитектуры. Здание простояло до 2016 года, после чего было демонтировано.
Застройщик объявил, что воссоздаст объект по архивным документам и приспособит его под современные нужды. Правда, здание из двухэтажного стало четырехэтажным. Ранее сообщалось, что здесь будут офисы общей площадью 478 кв. м, а также предусматривалась парковка на несколько машиномест. Однако стройка так и не началась.
На первом в этом году заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях компания «Белый медведь» на этом же земельном участке представила обновленный проект под кодовым названием «Общежитие».
«Для рабочих и служащих»
В компании «Белый медведь» Дамира Исмагилова «Реальному времени» пояснили, чем вызвано повторное рассмотрение проекта. Во-первых, у здания увеличилась площадь подземной парковки, во-вторых, «предусматривается устройство двух дворовых объемов в глубине домовладения».
Девелопер заверил наше издание, что у него нет планов строить офисное здание, а есть намерение возвести общежитие, которое предполагается использовать «для размещения рабочих и служащих».
— Ранее проект застройки рассматривался на межведомственной комиссии при президенте Республики Татарстан 01.07.2019, тогда комиссия также одобрила строительство 4-этажного здания общежития. На планируемом к застройке земельном участке нет и никогда не было объектов культурного наследия. Однако, поскольку участок проектирования расположен на территории исторического поселения города Казани, в историческом районе Старо-Татарской слободы, то проектирование ведется с соблюдением режима регенерации исторической среды, — пояснили в руководстве компании.
В рамках режима регенерации принято проектное решение восстановить облик главного фасада здания по архивному проекту 1874 года, имеющемуся для участка проектирования в архивном фонде Казанской городской управы, Казанской губернской строительной и дорожной комиссии, добавили в фирме.
Говорим «общежитие», подразумеваем «гостиница»
Советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Николай Васильев рассказал «Реальному времени», что презентованный на градсовете объект находится во дворе главного здания и представляет собой два флигеля Г-образной формы с подземной парковкой. Проект выполнен в национальном стиле, включая и обустройство внутреннего двора, и световое решение.
Нужно добавить, что градсовет одобрил эти архитектурные решения.
Завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич пояснил «Реальному времени», что под термином «общежитие» может подразумеваться небольшая гостиница.
Загвоздка — в культурном слое
Застройщик участка рассказал нашему изданию, что, несмотря на нынешние сложные времена, замораживать стройку не собирается:
— В настоящее время проект переходит в этап рабочего проектирования и экспертизы документации. Строительство планируем начинать после завершения этого этапа и получения разрешения на строительство.
Однако реализация проекта усложняется тем, что земельный участок, на котором будет вестись строительство, является объектом археологического наследия регионального значения — достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.». Здесь действует особый порядок при проведении земляных и хозяйственных работ, что должно сказаться на стоимости и скорости ввода объекта в эксплуатацию. В частности, требуется предусмотреть такие виды работ, как археологические раскопки и археологические наблюдения.
Если во время строительства и прокладки коммуникаций будут обнаружены уникальные или особо ценные объекты культурного наследия, то придется копать ручным способом с обязательной фотофиксацией и привязкой к местности, обеспечить доступ археологов на объект с выделением им помещения, обеспечением условиями для работы и прочими тонкостями.
Судя по тому, что при предыдущих раскопах в Старо-Татарской слободе были выделены культурные напластования и объекты XIX—XX веков, найдены различные артефакты, то не исключено, что и улица Парижской Коммуны хранит тайны прежних столетий.
Компания, которая осваивает участок на Парижской Коммуны, — известный на рынке Татарстана застройщик, работающий с историческими объектами. На счету «Белого медведя» — восстановление дома торговца мануфактурой и галантерейным товаром Сафы Бахтеева на улице Тукая, дома №20 на улице Пушкина, приспособленного под современный торговый центр, и другие памятники. Компания принадлежит выходцу из Сабинского района Дамиру Исмагилову, который в 2010—2012 годах занимал пост полномочного представителя Татарстана в Казахстане.
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