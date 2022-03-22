«Четвертое измерение» Виталия Скобеева: каким будет переходный возраст человечества

Фото: Ринат Назметдинов

В галерее «Дом-Арт» открылась экспозиция философских картин казанского живописца Виталия Скобеева. Творчество заслуженного деятеля искусств Татарстана всегда отличал особо пристальный интерес к мифологии, библейским сюжетам и религиям разных народов. Работая в стиле символизма, он стремится объединить все лучшее, созданное в самых разных областях человеческой жизни. Выводит на первый план философские вопросы, которыми в определенный период жизни задается каждый человек. Об этом говорят и названия его картин — «Создание человека», «Рождение души», «Древо жизни». Подробнее — в материале «Реального времени».

Подсказки из прошлого и будущее не для всех

Виталий Скобеев объединил в настоящей экспозиции работы из разных серий — «Благовест», «Мифология», «Учители» и «Скрижали Космоса», добавив к уже известным, выставлявшимся картинам и новые, которые, собственно, и подводят к теме выставки — «Четвертое измерение».

— Смысл названия в том, что трехмерное, вне зависимости от нашей воли и желания, постепенно уходит. По сути, войти в будущее смогут только те, кто расширит, изменит свое создание, и события последних лет тому подтверждение. Давно я планировал сделать выставку, но, как и у многих, пандемия ломала наши планы. Видимо, теперь время пришло, — рассказал Виталий Скобеев.

По мнению эзотериков, сейчас развитие человечества подошло к той точке, где нужно сделать выбор: старый мир или новая эра. Мы как бы завершаем свою жизнь в третьем измерении, то есть в мире материальном, для того, чтобы перейти в пятое, истинно духовное, с иными ценностями и устремлениями. Почему не в четвертое? Потому, что сделать такой скачок одним прыжком невозможно, требуется переходный период, то есть постепенное изменение. Таким образом, тему выставки можно трактовать и как «переходный возраст человечества», и как подсказки в пути от мудрецов прошлого, и будущая духовная красота, которая откроется человеку, если он будет в состоянии сделать этот шаг. Рассуждения, конечно, сложные, но пока идеи художника можно просто прочувствовать, придя, помолчать возле его картин.

Отцы и дети

Виталий Скобеев родился в семье известного художника-соцреалиста Валерия Николаевича Скобеева, выпускника Казанского художественного училища имени Николая Фешина и Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Молодой живописец учился в традициях академической художественной системы, но не остался в рамках реалистического направления, предпочтя собственный индивидуальный стиль и авторскую художественную манеру. В один момент в семье назрел конфликт отцов и детей, однако видя, как современники оценивают работы сына, Валерий Николаевич отступился и даже начал помогать ему.

— Отец всегда говорил мне, что основа всего — гармония, в ней красота, через которую и можно воздействовать на людей. Посмотрите, гармония есть везде — в музыке и архитектуре, даже математики ценят красивую формулу или теорию. Если говорить о моем искусстве, то оно находится на стыке эзотерики, религии и науки. Да и посмотрите — сейчас все эти сферы как бы объединяются, возвращаясь к своим истокам. Ученые-физики, например, делают открытия, о которых когда-то уже было написано в Ведах, — размышляет художник.

Все — в нужный момент

Виталию Скобееву трудно сказать, сколько времени уходит на создание одной работы. Бывает, картины пишутся быстро, порой приходится откладывать работу, потому что итоговый замысел не «выкристаллизовывается», нужно взять паузу «на подумать»:

— Сначала ко мне приходит общий замысел, потом, приступая к работе, я начинаю наполнять его деталями. Посмотрите на картину «Древо жизни» — я собрал изображение этого символа у всех народностей разных времен и верований. Они — как кирпичики общего древа, похожего за замок или крепость. Корнями оно уходит в бесконечность, а вверх стремится к небу, высшему разуму, чистейшей энергии. Художник в широком смысле слова, как и великий ученый, часто связан с чем-то мистическим. Это объединяет нас. Вспомните, Бетховен говорил, что музыка ему приходит в готовом виде, он только записывает ее, Менделееву его таблица вообще приснилась. Возможно, мы проводники, к этому, во всяком случае, надо стремиться. Высшие силы все видят и дают нам что-то только в нужный момент. Как говорят, «учитель приходит тогда, когда ученик готов».

Отложенное путешествие и Учителя

Интересно, что самому художнику пока не удалось съездить в паломничество в Непал или пожить в ашраме в Индии — все откладывал, а теперь и вовсе планировать сложно. Да и о хлебе насущном думать приходится постоянно. «Я вижу особый смысл в самоограничении, наслаждение нахожу в определенном максимализме. Как и все, нахожу компромисс между материальным и духовным. Просите и дано вам будет, как говорится в Библии», — признался Виталий Скобеев.

В своем знании и творчестве Виталий Скобеев опирается и на великих учителей, которые часто выступают героями его картин. Пифагор и Диоген, Павел Флоренский и Елена Блаватская, Рерихи и Шри Ауробиндо — их учения незримо скользят через весь вернисаж, им посвящен, в частности, цикл «Учители». Связь Высшего мира и мира земного, по мнению художника, осуществляется через Посланников, которые, в соответствии с замыслом Вселенной, посылаются людям на протяжение всей истории человечества, чтобы передать сакральные знания о Вечности. В серию входят работы, посвященные Платону, Диогену, Конфуцию, Будде, ветхозаветному пророку Моисею, Леонардо да Винчи и другим.

Мифы и космос

Цикл «Мифология» включает произведения на мифологические сюжеты различных народов и мировых культур: Древней Греции, Египта, Индии, мифов и легенд Средневековья. По мнению автора, мифы всех времен и народов имеют общее происхождение и являются ключом к знаниям о жизни. Картины цикла, например, «Адам и Ева», «Орфей и Эвридика», «Гибель Атлантиды», «Лебедь и Леда» затрагивают вопросы сотворения мира и происхождения человечества, темы, которые являются лейтмотивом всего творчества Виталия Скобеева.

Цикл «Скрижали Космоса» заключает в себе метафорическое понимание тех законов и постулатов, которые посылались и посылаются человечеству в разных формах и видах, законов, по которым устроено все космическое пространство и по которым должно жить и развиваться человечество. Картины этого цикла имеют единое композиционное решение — в верхней части холста изображены космогонические проекты, творчество Космоса, а внизу — ход земной эволюции, этапы развития человечества, воплощение «Глобального замысла» о нем.

Обновление к Пасхе

В пятнице на выставке провели реэкспозицию, и весь первый этаж занял цикл «Благовест». Сделано это специально к празднованию православной Пасхи. Традиционно, словом «благовест» называется звон большого церковного колокола, извещающий о начале богослужения. Тема уходящего быта, народных обычаев и патриархального порядка напомнит зрителю о вечных духовных ценностях, накопленных нашими предками, ценностях, сохраняя которые, человек способен воспитать в себе чистоту и духовность. Работы этого цикла — «Житие-бытие», «Весеннее равноденствие», «Яблочный спас», «Весна священная» погружают зрителя в самобытный мир народной жизни, традиционный ее уклад.

Выставка продлится до 3 мая.

1 / 38 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов