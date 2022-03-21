Нижнекамская ТЭЦ-1: 55 лет вместе с городом

Фото: Роман Хасаев

Съемочная группа интернет-газеты «Реальное время» и шоумен Александр Митрофанов отправляются в промышленный центр Республики Татарстан — в город Нижнекамск. Цель поездки — познакомить вас с энергетическим гигантом Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), которая в этом году отмечает свое 55-летие. Мы заглянем в самое сердце станции, куда простому человеку обычно вход запрещен. Узнаем о жизни и о работе энергетиков такие подробности, о которых многие и не догадываются. Будет ярко, позитивно, а самое главное — интересно.

Роль станции в истории города

Знакомство со станцией мы решили начать с самого Нижнекамска. ТЭЦ не только питает теплом и светом дома горожан, но и является одним из первых промышленных объектов, введенных в эксплуатацию в промзоне Нижнекамска. В числе первых новый город обживали именно энергетики, которые приезжали сюда со всех уголков страны. Но обо всем по порядку.

История Нижнекамска началась сравнительно недавно — 55 лет назад: в 1958 году было принято решение построить крупнейший в Европе нефтехимический комбинат. В 1961-м заложили его строительство и параллельно основали поселок для заводчан. Земли здесь были густо заселены, процветало сельское хозяйство. По экономическим показателям — перспективная локация для строительства заводов и крупного современного города.

В Нижнекамске использовали четкое зонирование территорий. Промзону разместили в нескольких километрах от городских микрорайонов. Фото: Роман Хасаев

Название новому поселению дали вполне объяснимое: город зародился в низовьях реки Кама. Поселок разрастался стремительно, и уже через 5 лет ему присвоили статус города. Работы по строительству велись комплексно. Днем и ночью. Вместе с заводскими корпусами росли жилые дома. В городе использовали четкое зонирование территорий. Промзону разместили в нескольких километрах от городских микрорайонов.

Строительство шло в самых современных архитектурно-планировочных тенденциях 60-х годов. Дома возводили не улицами и кварталами, а многоэтажными микрорайонами, где была сразу запроектирована социальная инфраструктура.

История одного дома

Жилые дома в те годы возводились специально для сотрудников определенных предприятий, строили их и для энергетиков. К примеру, самый первый дом был построен для них в 1966 году. Всего таких домов по городу было сдано больше двадцати. Около одного из них, по адресу улица Вокзальная, 2а, мы встретились с заместителем председателя ветеранского объединения Нижнекамской ТЭЦ-1 Леонтием Константиновичем Алексеевым. Он рассказал нам, как обживали город энергетики:

— Строилось новое предприятие, люди приезжали со всей страны, в основном молодежь, — надо было их обеспечивать жильем, что активно и делалось. Первый дом для энергетиков сдали еще до пуска станции. А этот дом был построен в 1969 году и выделен нашим работникам. В первую очередь квартиры получали люди, которые приехали по вызову с семьями и честно, добросовестно работали. Некоторые ветераны-энергетики, участники пуска первого турбогенератора Нижнекамской ТЭЦ-1, и сегодня проживают в этом доме.

В августе 2016 года на пересечении улиц Вокзальной и Корабельной был установлен памятник первому трамваю Нижнекамска. Фото: Ринат Назметдинов

Памятник первому трамваю

Мы приехали в Нижнекамск рано утром, когда люди отправляются на работу. И что первое бросилось в глаза при въезде в город — это армия белых автобусов, принадлежащих предприятиям, которые доставляют горожан к месту работы в промзону. Она находится в 6 километрах к западу от Нижнекамска. И вопрос транспортировки рабочих встал практически сразу после начала строительства города.

В 1967 году в Нижнекамске запустили первый трамвай. Тогда трамвайные пути соединили городские кварталы и Нижнекамскую ТЭЦ-1. На дворе стоял февраль, была метель, до станции трамвай ехал долго, приходилось останавливаться и очищать пути от снега.

Вагон, который доставлял первых энергетиков на работу, сохранился до сих пор. Сейчас он украшает город. В августе 2016 года на пересечении улиц Вокзальной и Корабельной был установлен памятник первому трамваю Нижнекамска.

В 9 утра мы уже были на проходной Нижнекамской ТЭЦ-1. Фото: Ринат Назметдинов

Пункт назначения — Нижнекамская ТЭЦ-1

Проехавшись по проспекту Химиков, заглянув в парк Габдуллы Тукая, посмотрев Соборную мечеть и Храм Воскресения Христова, мы отправились на станцию.

В 9 утра мы уже были на проходной Нижнекамской ТЭЦ-1 — нам важно охватить целый день работы станции, полностью погрузиться в ее атмосферу.

Нижнекамская ТЭЦ-1 — одна из крупнейших теплоэлектроцентралей страны. По составу оборудования, количеству и параметрам отпускаемого технологического пара она является уникальным объектом российской энергетики. В чем ее уникальность, узнаем уже в следующем выпуске. Не пропустите!