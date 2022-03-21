Есть ли жизнь для УНИКСа без Евролиги?

Что делать казанскому клубу, и как найти мотивацию для себя и болельщиков?

Этот сезон для УНИКСа стал, пожалуй, одним из самых противоречивых и неоднозначных за всю историю клуба. Первая половина сезона выдалась очень богатой на краски: назначение нового главного тренера Велимира Перасовича после ухода Прифтиса, подписание ряда классных и именитых баскетболистов и, конечно, яркие победы над самыми топовыми клубами Евролиги. УНИКС даже получил статус команды-открытия от Евролиги. Однако вторая половина сезона оказалась полярной: сначала вспышка коронавируса в команде, а потом произошли украинские события, стоившие казанскому клубу участия в Евролиге. УНИКС не только оставался за бортом главного европейского турнира, но и лишился ключевых игроков, которые решили покинуть команду. Спортивная редакция «Реального времени» анализирует сезон и размышляет, как существовать УНИКСу в условиях европейского спортивного локдауна и не потерять мотивацию побеждать дальше.

Для УНИКСа была очень важна Евролига

Евролига — турнир для казанского клуба долгожданный. Последний раз УНИКС принимал участие в элитном европейском турнире в далеком сезоне 2016-2017, где оставил весьма грустное впечатление и занял лишь 15 место, набрав всего восемь побед из тридцати возможных. Тот сезон стал последним для Евгения Пашутина в должности главного тренера. После этого команду возглавил греческий наставник, подающий надежды Димитрис Прифтис.

Четырехлетка под руководством греческого специалиста развивалась по нарастающей для УНИКСа. Хоть команда и не выступала в Евролиге, но при этом наводила шума в Еврокубке. Сначала четвертьфинал в дебютном сезоне, потом полуфинал в сезоне 2018-2019 и вот, наконец, прошлогодний финал против «Монако», где в равной борьбе казанцы все-таки уступили «монегаскам» по итогам двух встреч.

Уверенная игра УНИКСа в прошлом сезоне оставляла надежды на достойное выступление в будущем сезоне Евролиги, тем более что для Прифтиса она бы стала первой в карьере, но летом греческий тренер неожиданно изъявил желание покинуть стан УНИКСа и перебраться поближе к дому, в «Панатинаикос». Казанцы остались без тренера буквально за месяц до начала сезона, но при руководство оперативно нашло замену в лице Велимира Перасовича. До УНИКСа хорватский специалист возглавлял «Басконию», с которой хоть и не показал какого-то выдающегося выступления (заняв 13 место в Евролиге), при этом продемонстрировал свое умение строить команду под себя.

Придя в УНИКС, Перасович сразу взял управление в свои руки. Позвал земляка Хезоню из «Панатинаикоса» (который отыграл пять сезонов в НБА), усилил команду нигерийским коренастым центровым Тони Джекири, техничным экс-игроком «Фенербахче» Лоренцо Брауном, О Джеем Мэйо (тоже в свое время провел ряд хороших сезонов в НБА), трехкратным чемпионом Евролиги в составе ЦСКА Андреем Воронцевичем и другими, включая Марко Списсу, Джарелла Брэнтли и Вячеслава Зайцева.

Придя в УНИКС, Перасович сразу взял управление в свои руки

По итогу, УНИКС вкатывался в сезон Евролиги, имея у себя в составе действительно качественных и классных игроков, способных вместе оказывать сопротивление практически любому клубу Евролиги. У многих были опасения, как продемонстрируют себя новички команды на фоне ухода таких ключевых игроков как Джордан Теодор, Джамар Смит (капитан команды в сезоне 2020-2021) или Окаро Уайт — главная ударная сила нападения УНИКСа прошлого сезона. Однако все опасения были развеяны, так как новички оказались более чем готовы к Евролиге. Но не сразу.

Евролига дала новую жизнь УНИКСу и сама же ее забрала

Еврокубковая осень в исполнении УНИКСа стала полной неожиданностью для всех. До недавнего времени казалось, что лишь ЦСКА по-настоящему может удивлять в Евролиге, однако УНИКС в этом сезоне развеял стереотип в пух и прах. Подопечные Велимира Перасовича играли дерзко и смело в еврокубке, что у себя дома, в стенах «Баскет-Холла», что на выезде. Команда неоднократно выдавала серии побед из 3-4 матчей, а если и проигрывала кому-то, то в равной и упорной борьбе. УНИКС даже на время затмил ЦСКА. Не забывали казанцы и о успешном выступлении в Единой Лиге ВТБ, в которой сейчас они являются лидерами с активом в четырнадцать побед против двух поражений.

В своей истории УНИКС не доходил в Евролиге выше четвертьфинала (в сезоне 2011-2012 казанцы проиграли «Барселоне»), а в минувшем году уже на групповом этапе было предчувствие, что для команды нет ничего невозможного. А опытный и прожженный американским баскетболом О Джей Мэйо в недавнем интервью «Реальному времени» признавался, что «все в клубе мечтают о победе в Евролиге».



Главные лидеры казанцев: Марио Хезоня и Лоренцо Браун тащили команду почти в каждом матче. У хорвата в этом сезоне Евролиги такая статистика в среднем: 14,2 очка, 1,8 передач, 6,2 подборов за игру. У Лоренцо: 13,8 очков, 6,1 передача, 3,6 подборов.

УНИКС по ходу сезона Евролиги по разу побеждал всех главных претендентов на кубок: мадридский «Реал» (65:58), «Барселону» (70:64), «Олимпию» (97:71), ЦСКА (88:67), причем делал это спокойно, что, называется, на воле и характере.

УНИКС по ходу сезона Евролиги по разу побеждал всех главных претендентов на кубок

Да, начало января немного подкосило казанцев в плане состояния здоровья отдельных игроков команды (выбыли из строя на определенный срок из-за заболевания коронавирусом Джекири, Мэйо). В течение января-февраля Перасовичу не раз приходилось ротировать состав, преодолевать трудности разных обстоятельств (возможно, поэтому УНИКС проиграл в начале февраля матчи не самым грозным соперникам — «Альбе» и «Црвене Звезде»). Но даже, когда УНИКС проигрывал, было очевидно, что ничего страшного не произошло и команда находится в более чем нормальном состоянии.

Однако 28 февраля стало известно, что совет баскетбольной Евролиги приостановил участие российских команд в турнире на неопределенный срок из-за спецоперации на Украине. Политика окончательно вторглась в спорт и торпедировала знаменитый слоган «Спорт вне политика». УНИКС вместе с «Зенитом» и ЦСКА оказались в подвешенном состоянии и до конца не было понятно, когда закончится этот «дрейф», каков будет вердикт в адрес российских команд.

«Совет Евролиги приостановил участие российских команд в турнире на неопределенный срок. Евролига вернется к этому вопросу, когда, вызванная конфликтом России и Украины ситуация в мире улучшится».

К большому сожалению, вердикт этот ничем хорошим не завершился для казанского клуба. Евролига — будучи всегда лояльной к различным проблемам, включая эпидемии коронавируса в командах, частый перенос матчей и сдвиг календаря, оказалась под массовым давлением не готова предоставить возможность российским клубам участвовать в Евролиге. А ведь Евролига была последней, кто не отказался от участия россиян под своей эгидой, пытаясь переждать момент.

УНИКС бесславно были вынужден покинуть Евролигу вместе с ЦСКА и «Зенитом». Команда лишилась главного турнира сезона, и на поверхность стали всплывать вопросы касательно будущего легионеров, которым разрешалось в связи со сложной политической ситуацией между Россией и Украиной покинуть команду.

Команда лишилась главного турнира сезона, и на поверхность стали всплывать вопросы касательно будущего легионеров

Брэнтли, Кэннан, Брауны, Списсу уже покинули УНИКС. Как теперь подписывать легионеров?

Главный вопрос, который волнует болельщиков сейчас: что будет с составом УНИКСа в следующем сезоне? Ведь теперь будет затруднительно подписывать зарубежных игроков (в первую очередь американцев) в связи со сложившейся обстановкой.

Как только консульство штатов порекомендовало всем американцам покинуть Россию, сразу ряд игроков УНИКСа покинули клуб. Сначала Брэнтли, потом Кэннан, а чуть позже и оба Брауна (Джон III и Лоренцо) собрали свои чемоданы и покинули Россию. Не остался в стороне и итальянец Марко Списсу. Удивительно, но О Джей Мэйо (по паспорту также американец) решил остаться в Казани, несмотря на политическую обстановку. Видимо, действительно запала ему в душу Казань, как он и говорил в недавнем интервью нам. Продолжает доигрывать этот сезон и Марио Хезоня, изъявивший также желание остаться в клубе и доиграть сезон. Что называется — не прогнулись.

Несомненно, сейчас концентрация УНИКСа полностью на Единой Лиге ВТБ, желании поквитаться с ЦСКА за прошлогоднее поражение в финале плей-офф. Но что будет в следующем сезоне? Пойдут с охотой иностранцы дальнего зарубежья в стан российских клубов? Положение отечественных команд вряд ли можно назвать благоприятным. Наиболее вероятно, что и следующий сезон УНИКС проведет без Еврокубков. А ведь Евролига — тот турнир, ради которого многие игроки и переходят в европейский чемпионат, желая посоревноваться против лучших игроков Старого света.

Пока однозначно неясно, что будет в ситуации у УНИКСа с легионерами. Останется ли тот же Хезоня на следующий сезоне? Какими аргументами будет завлекать иностранцев казанская команда? Вопросов больше, чем ответов. Но можно точно заявлять, что уровень Единой Лиги ВТБ однозначно пойдет на спад, учитывая, что ведущие клубы России покидают ключевые легионеры.

Удивительно, но О Джей Мэйо (по паспорту также американец) решил остаться в Казани, несмотря на политическую обстановку

Единая Лига ВТБ, ваш выход. Все внимание российскому баскетболу

Есть ли жизнь для УНИКСа без Евролиги? Ответ для многих покажется неочевидным, но да! Игроки казанской команды просто обязаны и дальше радовать своего болельщика, выступая в родном чемпионате. Да, пока нет перспектив играть в еврокубках (в том числе и Евролиге), зато есть, что доказать в Единой Лиге ВТБ, которая продолжает проводить сезон несмотря на то, что эстонский «Калев» и польская «Зеленая Гура» покинули чемпионат.

УНИКС никогда не выигрывал плей-офф отечественного чемпионата, не становился чемпионом. В связи с этим цели на этот сезон, думается, более чем понятны. Казанцы имеют реальный шанс в этом сезоне стать победителями. Перасович уверенным катком проходится практически по всем соперникам и умеет найти необходимые ключи к кольцам соперников. Противостояние с ЦСКА в этом сезоне Единой Лиги ВТБ грядет быть особенно жарким, учитывая даже кадровые проблемы обоих клубов.

Пока Единая Лига ВТБ не делает каких-то официальных сообщений о потенциальном расширении чемпионата, привлечении иных клубов в лигу. Слухов, в целом, пока очень много самых разнообразных. Даже есть сведения о том, что могут привлечься в отечественный чемпионат клубы из Китая, и таким образом, Единая Лига ВТБ станет примерным аналогом футбольной «Суперлиги». Но повторимся, что это пока сплетни не более.

УНИКС должен закончить этот сезон на самой мажорной ноте, стать чемпионом, невзирая на любые трудности. Команда Перасовича — по праву открытие этого сезона. Клуб уже влюбил в себя многих казанских и российских болельщиков своей острой игрой и желанием.