День в истории: фонд «Возрождение», первая денежная реформа и праздник Земли

Чем примечательна дата 20 марта

Сегодня, 20 марта, Международный день Земли, день весеннего равноденствия Навруз, а в России поздравляют с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. В разные годы и столетия в этот день в России провели первую централизованную денежную реформу, впервые вручили орден Святого апостола Андрея Первозванного, национальная Ассамблея Франции одобрила применение гильотины, был основан Московский авиационный институт (МАИ), начались испытания самой большой в мире радиовещательной станции имени Коминтерна, установили звание Героя Российской Федерации и учредили медаль «Золотая звезда». Родились норвежский драматург Генрик Ибсен, советская писательница Вера Панова, российский пианист Святослав Рихтер, искусствовед Ирина Антонова. Умерли русский поэт Аполлон Майков, художник Иван Шишкин, русская театральная актриса Александра Яблочкина, норвежский химик и геолог Виктор Гольдшмидт, американский банкир и финансист Дэвид Рокфеллер, советский футболист Лев Яшин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День рождения Шишкина, восстановление Болгара и Свияжска



20 марта 1898 года в Петербурге скончался русский художник Иван Шишкин. Уроженец Елабуги появился на свет 25 января 1832 года в небогатой купеческой семье. В 20 лет поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Увлекался пейзажами, именно эти работы художника удостаивались премий, благодаря им он ездил в Европу: в Мюнхен, Цюрих, Женеву и Дюссельдорф. После пяти лет учебы заграницей живописец получил звание академика на родине. В России Шишкин продолжил свое дело и стал лучшим пейзажистом и гравером своего времени, позже стал профессором Академии художеств в Санкт-Петербурге. В родном городе Елабуге талантливому пейзажисту установили памятник. С 1962 года здесь действует мемориальный Дом-музей И.И. Шишкина, рядом с которым расположены Шишкинские пруды.

И.Н. Крамской. Портрет И. И. Шишкина. 1873. Источник: wikipedia.org

20 марта 2002 года в Казани на доме №46 по улице Восстания открыли мемориальную доску в память о генерал-майоре Фатыхе Булатове, участнике Великой Отечественной войны — по случаю 100-летия со дня его рождения. Родился Булатов в Азнакаевском районе республики, окончил Объединенную татаро-башкирскую военную школу им. ЦИК Татарстана. В 40-е годы был назначен командиром дивизии, успешно выполнял военные операции, также участвовал в освобождении населенных пунктов в Ленинградской области. Стал подполковником, а в 1942 году — заместителем командира дивизии. За время войны был упомянут шесть раз в благодарственных приказах Верховного главнокомандующего. За время службы получил два ордена Ленина, четыре ордена Красного знамени, орден Суворова, орден Отечественной войны и орден «Знак почета». Похоронен Булатов на Татарском кладбище в Казани.

20 марта 2010 года в КРК «Пирамида» состоялась торжественная презентация Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры. За десять последующих лет на привлеченные средства фонда были восстановлены древние города Болгар и Свияжск. Остров-град был основан в XVI веке Иваном Грозным, считался неприступной крепостью наравне с Новгородской, Псковской и Московской. Сегодня на его территории сохранились древние монастыри и храмы, в рамках проекта «Возрождение» в Свияжске были восстановлены собор и монастырь Успения Пресвятой Богородицы, собор Всех Скорбящих радости, церковь во имя Николы Чудотворца XVI—XVIII вв., Троицкая церковь и другие объекты. Город Болгар входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце XVIII века город называли Спасском, в советские годы — Куйбышевым и только после распада СССР Болгару вернули его изначальное название. Сейчас на территории Великого Болгара находится Белая мечеть, восстановлены Памятный знак принятия Ислама, Черная палата, Восточный мавзолей, Ханский дворец и другие памятники.

Фото: Илья Репин

Денежная реформа, орден Андрея Первозванного и радиостанция Коминтерна

20 марта 1535 года в России под руководством княгини Елены Глинской (мать Ивана Грозного) была проведена первая централизованная денежная реформа, в результате которой была создана единая система денежного обращения в российском государстве, после чего московский рубль стал основной денежной единицей для всей страны. Новые монеты чеканились из серебра на государственном монетном дворе. Кроме того, денежная реформа имела большое значение для начала торговли с европейскими странами.

20 марта 1699 года Петр I учредил орден Святого апостола Андрея Первозванного, он был высшей наградой Российской империи. Первым орден за особые заслуги перед государством получил соратник Петра Великого Федор Головин. Сегодня орденом Святого апостола Андрея Первозванного награждают государственных и общественных деятелей, военачальников, выдающихся представителей науки и культуры за заслуги, способствующие развитию России.

Мачты радиостанции имени Коминтерна около города Электросталь. Фото: Dmitry Makeev / wikipedia.org

20 марта 1933 года была запущена самая мощная на тот момент в мире и совершенная радиостанция XX века имени Коминтерна («Радиоцентр №9"). Группа специалистов под руководством А.Л. Минца в городе Электросталь разработала радиостанцию с мощностью в 500 кВт (крупнейшая станция в Европе обладала 120 кВт мощности, а в США — 50 кВт). В военные годы радиостанция Коминтерна прекратила вещание, а передатчик был увезен в Уфу, после Великой Отечественной войны она проработала до 2004 года, затем была закрыта.

Введение гильотины, роман «Хижина дяди Тома», День Земли

20 марта 1792 года национальная Ассамблея Франции одобрила смертную казнь с помощью гильотины. Обезглавливание происходило в публичном месте и являлось распространенной формой казни, целью которой было быстрое и безболезненное наказание за проступки и преступления. Первым обезглавленным на гильотине оказался обыкновенный вор, казнь произошла в апреле этого же года. Публичные казни во Франции прекратились в июне 1939 года из-за скандалов толпы, затем они продолжались, но уже в тюрьмах.

Источник: wikipedia.org

20 марта 1852 года был опубликован знаменитый роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Он был написан во времена борьбы с рабовладением, поэтому приобрел высокую популярность среди читателей. Работа автора оказала сильное влияние на отношение общественности к рабству афроамериканцев. Однако жители Южной Америки негативно отзывались о романе писательницы, ее обвиняли в клевете, угрожали, один раз отправили посылку с отрезанным ухом афроамериканца. В ответ на обвинения Бичер-Стоу выпустила новую книгу: «Ключ к хижине дяди Тома», в которой автор привела доказательства того, что события, описываемые в первом романе, являются правдой. Роман впервые напечатали на русском языке в 1857 году в журнале «Современник».

Сегодня во всем мире празднуют Международный день Земли. Праздник был учрежден по инициативе ООН, причем в календаре таких два — еще один День Земли отмечают 22 апреля. Первый — имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй — экологическую. Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году, поскольку на это время выпадает день весеннего равноденствия. «День Земли — это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга», — отметили в ООН.