Ополовинивание страхвзносов, увеличение суммы льготной ипотеки: Татарстан озвучил антикризисные предложения
На встрече с полпредом президента Алексей Песошин сообщил, какие антикризисные предложения республика направила в федеральный центр
В Казани члены Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО присягнули на верность Путину, одобрили проводимую на Украине специальную военную операцию и предложили комплекс мер по стабилизации ситуации в условиях санкций в отношении России. Одна из них — межрегиональная кооперация, которая пока слабо развита. Предлагается создать центры импортозамещения и единую базу данных продукции, требующей импортозамещения. При этом весьма любопытные предложения есть у Татарстана, на первый взгляд — они выглядят адекватнее того, что делает сейчас федеральный центр. Подробности — в материале «Реального времени».
«Безусловная поддержка действиям президента»
Повестка LXIII заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, проходившего в Казанской ратуше, была экстренно скорректирована. Раньше главной заявленной темой было инициированное Татарстаном обсуждение хода реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Но в нынешних условиях руководители региональных парламентов посчитали необходимым первым делом рассмотреть вопрос противодействия введенным масштабным санкциям, а также выразить поддержку решению президента РФ о проведении спецоперации на территории Украины.
— Хочу отметить, что все члены Ассоциации единогласно, инициативно и обязательно настояли на том, чтобы в нашем решении была отражена безусловная поддержка действиям президента, правительства и проведения специальной операции, и мерам, которые сегодня принимаются. Они действительно беспрецедентные, эти меры, — подчеркнул во время пресс-подхода координатор Ассоциации, председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Порыв законодателей оценил по ВКС полпред ПФО Игорь Комаров, подчеркнув, что «важна вовлеченность всех, кто болеет за нашу страну».
Что касается непосредственно мер стабилизации социально-экономической ситуации, то опытом республики поделился премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он отметил, что создан специальный штаб, утвержден план мероприятий, введен режим экономии, когда финансируются только первоочередные расходы.
— В приоритете — обеспечение населения товарами первой необходимости, сохранение занятости, организация бесперебойной работы системообразующих организаций, адаптация малого и среднего предпринимательства к новым условиям, поддержка сельхозпроизводителей. В республике организован контроль цен на основные социально значимые товары и наличие их запасов. На потребительском рынке ситуация в настоящее время стабильная, имеются достаточные запасы в распределительных центрах для удовлетворения спроса. С 19 марта в городах возобновляются сельхозярмарки, которые позволят обеспечить население товарами по приемлемым ценам, — обрисовал план антисанкционного давления Песошин.
Глава правительства РТ признал, что имеется угроза возникновения напряженности на предприятиях, где используются иностранные комплектующие. Но пока компании с участием зарубежного капитала не сокращают персонал, а приостанавливают работу с сохранением зарплаты работникам. В будущем Песошин призвал разработать меры по поддержке занятости населения: это могут быть общественные работы для стоящих на бирже труда, временная занятость для работников, находящихся под риском увольнения, и переобучение.
Инициативы Татарстана
Песошин отметил, что государство будет опираться на системообразующие предприятия и, соответственно, финансово поддерживать их, для чего необходимо ускорить запуск программ льготного кредитования, импортозамещения, разработать новые транспортно-логистические схемы.
— Важна и межрегиональная кооперация. Пока такие связи между регионами развиты слабо: мы не всегда знаем о возможностях соседних регионов. Здесь целесообразно создать соответствующую рабочую группу на уровне округа. Я уверен, что здесь может быть полезен опыт действующего в республике регионального маркетингового центра, в котором реализованы инструменты поиска поставщиков по всей стране. Я предлагаю подключиться всем регионам ПФО, — призвал Песошин.
Он добавил, что сейчас Университет Иннополис совместно с Минпромторгом России создает программное обеспечение, которое поможет найти необходимую продукцию в каталоге государственной информсистемы промышленности.
Спикер подчеркнул, что для поддержки спроса на промышленную продукцию и сохранения занятости важно продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов, а также сохранить механизмы и лимиты инфраструктурных бюджетных кредитов, в рамках которых сейчас реализуются ключевые транспортные проекты.
Не забыт и малый и средний бизнес. Республика разработала ряд законодательных инициатив, требующих одобрения на федеральном уровне. Это, к примеру, предложение установить размер страховых взносов на уровне 15% для всех выплат, включая те, которые не превышают МРОТ, увеличить верхний порог доходов самозанятых с 2,4 до 3,2 млн рублей и освободить их от маркировки продукции.
Премьер-министр заявил, что отдельного внимания требует вопрос привлечения инвестиций в текущие инвестпроекты. Здесь необходимо учитывать потребности и мнение регионов. Татарстан предлагает предусмотреть возможность реализации проектов по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти, расширить перечень налогов, за счет которых можно будет возмещать затраты на создание объектов инфраструктуры и учесть акцизы.
Чтобы стимулировать строительную отрасль, которая является драйвером экономики, и обеспечить стабильный спрос на жилье, предлагается сохранить льготную ипотеку, поднять сумму выделяемого гражданам кредита с 3 до 6 млн рублей, сдерживать цены на стройматериалы, или организовать централизованные закупки по госконтрактам (по аналогии с закупкой минеральных удобрений), авансировать до 80% стоимости заключенных контрактов, пересмотреть требование о необходимости банковских гарантий по госконтрактам, субсидировать строительным, дорожным и коммунальным организациям часть затрат на оплату первоначального взноса по лизингу отечественной спецтехники.
Еще одно предложение — увеличить финансовую поддержку производителей спецтехники для их технологической модернизации. «Это позволит отечественным компаниям конкурировать с мировыми брендами и нарастить технологический суверенитет», — заявил Песошин.
А для ресурсоснабжающих организаций республиканский штаб видит целесообразным субсидировать процентную ставку по кредитам на финансирование инвестиционных программ. Это позволит сдержать рост тарифов для населения и предприятий.
Импортозамещение — на новый уровень
Координатор Ассоциации законодательных органов Евгений Люлин добавил, что правительство РФ подготовило два пакета мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса в условиях внешних санкций. Но в каждом регионе разрабатываются и местные программы. Нижегородская область, например, направила порядка 120 своих предложений в профильную правительственную комиссию и порядка 40 мер планируется реализовать в регионе. Люлин поддержал Песошина в том, что необходима общая база данных продукции, требующей импортозамещения.
— Обмен такими базами позволит регионам и предприятиям в кратчайшие сроки понять текущую потребность и целенаправленно подходить к вопросу организации производств как на действующих предприятиях, так и по запуску новых предприятий, — подчеркнул спикер.
В Нижегородской области сформирован перечень такой продукции, куда входит более 2 тыс. позиций, и создан центр импортозамещения, который объединяет представителей порядка 60 предприятий. Задачей центра является поиск необходимых компонентов в российских регионах и странах-партнерах.
Также, по мнению Люлина, необходим реестр иностранного программного обеспечения, не имеющего российских аналогов, и предоставление целевого финансирования на поддержку разработки отечественного ПО и увеличение госзаказа на него.
Меры по повышению устойчивости региональных экономик
Члены Ассоциации единогласно приняли проект решения, в котором рекомендовали законодательным органам государственной власти регионов ПФО изучить и использовать положительный опыт субъектов округа по внедрению мер, направленных на повышение устойчивости региональной экономики и поддержку граждан в условиях санкций.
Кроме того, рекомендуется проработать вопрос создания специальных кадровых центров, которые бы взаимодействовали с крупными работодателями напрямую. Цель такой работы — сохранение трудовых коллективов предприятий, оказавшихся под санкциями.
Вместе с этим органам государственной власти регионов ПФО рекомендуется:
- Включить своих представителей в состав региональных штабов и иных консультативных органов при руководителях субъектов РФ по поддержке экономической стабильности.
- Обеспечить оперативное принятие документов, направленных на повышение устойчивости региональной экономики и поддержке граждан в условиях санкций.
- Вместе с исполнительными органами госвласти проработать механизм оперативного взаимодействия региональных центров импортозамещения с целью ускоренного обеспечения кооперации предприятий ПФО.
- Совместно с исполнительными органами госвласти, ОМС обеспечить информирование населения, в том числе через соцсети, о текущей политической и экономической ситуации и о существующих в регионах ПФО мерах господдержки граждан и бизнеса.
- Совместно с исполнительными органами госвласти определить порядок взаимодействия между всеми уровнями представительной и исполнительной ветвей власти, ОМС по выработке солидарной позиции в формировании системы межрегиональной кооперации для обеспечения бесперебойного функционирования крупнейших работодателей, компаний с высоким уровнем задолженности, организаций с иностранным участием, экспортоориентированных предприятий и компаний, зависящих от импорта комплектующих.
Кроме этого, законодатели рассмотрели вопросы совершенствования законодательного регулирования сопровождающего проживание лиц, нуждающихся в нем в силу инвалидности и иных особенностей здоровья, а также правовые аспекты реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.
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