Ополовинивание страхвзносов, увеличение суммы льготной ипотеки: Татарстан озвучил антикризисные предложения

На встрече с полпредом президента Алексей Песошин сообщил, какие антикризисные предложения республика направила в федеральный центр

Фото: Максим Платонов

В Казани члены Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО присягнули на верность Путину, одобрили проводимую на Украине специальную военную операцию и предложили комплекс мер по стабилизации ситуации в условиях санкций в отношении России. Одна из них — межрегиональная кооперация, которая пока слабо развита. Предлагается создать центры импортозамещения и единую базу данных продукции, требующей импортозамещения. При этом весьма любопытные предложения есть у Татарстана, на первый взгляд — они выглядят адекватнее того, что делает сейчас федеральный центр. Подробности — в материале «Реального времени».

«Безусловная поддержка действиям президента»

Повестка LXIII заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, проходившего в Казанской ратуше, была экстренно скорректирована. Раньше главной заявленной темой было инициированное Татарстаном обсуждение хода реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Но в нынешних условиях руководители региональных парламентов посчитали необходимым первым делом рассмотреть вопрос противодействия введенным масштабным санкциям, а также выразить поддержку решению президента РФ о проведении спецоперации на территории Украины.

— Хочу отметить, что все члены Ассоциации единогласно, инициативно и обязательно настояли на том, чтобы в нашем решении была отражена безусловная поддержка действиям президента, правительства и проведения специальной операции, и мерам, которые сегодня принимаются. Они действительно беспрецедентные, эти меры, — подчеркнул во время пресс-подхода координатор Ассоциации, председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Порыв законодателей оценил по ВКС полпред ПФО Игорь Комаров, подчеркнув, что «важна вовлеченность всех, кто болеет за нашу страну».

Фото: Максим Платонов

Что касается непосредственно мер стабилизации социально-экономической ситуации, то опытом республики поделился премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он отметил, что создан специальный штаб, утвержден план мероприятий, введен режим экономии, когда финансируются только первоочередные расходы.

— В приоритете — обеспечение населения товарами первой необходимости, сохранение занятости, организация бесперебойной работы системообразующих организаций, адаптация малого и среднего предпринимательства к новым условиям, поддержка сельхозпроизводителей. В республике организован контроль цен на основные социально значимые товары и наличие их запасов. На потребительском рынке ситуация в настоящее время стабильная, имеются достаточные запасы в распределительных центрах для удовлетворения спроса. С 19 марта в городах возобновляются сельхозярмарки, которые позволят обеспечить население товарами по приемлемым ценам, — обрисовал план антисанкционного давления Песошин.

Глава правительства РТ признал, что имеется угроза возникновения напряженности на предприятиях, где используются иностранные комплектующие. Но пока компании с участием зарубежного капитала не сокращают персонал, а приостанавливают работу с сохранением зарплаты работникам. В будущем Песошин призвал разработать меры по поддержке занятости населения: это могут быть общественные работы для стоящих на бирже труда, временная занятость для работников, находящихся под риском увольнения, и переобучение.

Инициативы Татарстана

Песошин отметил, что государство будет опираться на системообразующие предприятия и, соответственно, финансово поддерживать их, для чего необходимо ускорить запуск программ льготного кредитования, импортозамещения, разработать новые транспортно-логистические схемы.

— Важна и межрегиональная кооперация. Пока такие связи между регионами развиты слабо: мы не всегда знаем о возможностях соседних регионов. Здесь целесообразно создать соответствующую рабочую группу на уровне округа. Я уверен, что здесь может быть полезен опыт действующего в республике регионального маркетингового центра, в котором реализованы инструменты поиска поставщиков по всей стране. Я предлагаю подключиться всем регионам ПФО, — призвал Песошин.

Он добавил, что сейчас Университет Иннополис совместно с Минпромторгом России создает программное обеспечение, которое поможет найти необходимую продукцию в каталоге государственной информсистемы промышленности.

Спикер подчеркнул, что для поддержки спроса на промышленную продукцию и сохранения занятости важно продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов, а также сохранить механизмы и лимиты инфраструктурных бюджетных кредитов, в рамках которых сейчас реализуются ключевые транспортные проекты.

Не забыт и малый и средний бизнес. Республика разработала ряд законодательных инициатив, требующих одобрения на федеральном уровне. Это, к примеру, предложение установить размер страховых взносов на уровне 15% для всех выплат, включая те, которые не превышают МРОТ, увеличить верхний порог доходов самозанятых с 2,4 до 3,2 млн рублей и освободить их от маркировки продукции.

Премьер-министр заявил, что отдельного внимания требует вопрос привлечения инвестиций в текущие инвестпроекты. Здесь необходимо учитывать потребности и мнение регионов. Татарстан предлагает предусмотреть возможность реализации проектов по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти, расширить перечень налогов, за счет которых можно будет возмещать затраты на создание объектов инфраструктуры и учесть акцизы.

Фото: Максим Платонов

Чтобы стимулировать строительную отрасль, которая является драйвером экономики, и обеспечить стабильный спрос на жилье, предлагается сохранить льготную ипотеку, поднять сумму выделяемого гражданам кредита с 3 до 6 млн рублей, сдерживать цены на стройматериалы, или организовать централизованные закупки по госконтрактам (по аналогии с закупкой минеральных удобрений), авансировать до 80% стоимости заключенных контрактов, пересмотреть требование о необходимости банковских гарантий по госконтрактам, субсидировать строительным, дорожным и коммунальным организациям часть затрат на оплату первоначального взноса по лизингу отечественной спецтехники.

Еще одно предложение — увеличить финансовую поддержку производителей спецтехники для их технологической модернизации. «Это позволит отечественным компаниям конкурировать с мировыми брендами и нарастить технологический суверенитет», — заявил Песошин.

Фото: Максим Платонов

А для ресурсоснабжающих организаций республиканский штаб видит целесообразным субсидировать процентную ставку по кредитам на финансирование инвестиционных программ. Это позволит сдержать рост тарифов для населения и предприятий.



Импортозамещение — на новый уровень

Координатор Ассоциации законодательных органов Евгений Люлин добавил, что правительство РФ подготовило два пакета мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса в условиях внешних санкций. Но в каждом регионе разрабатываются и местные программы. Нижегородская область, например, направила порядка 120 своих предложений в профильную правительственную комиссию и порядка 40 мер планируется реализовать в регионе. Люлин поддержал Песошина в том, что необходима общая база данных продукции, требующей импортозамещения.

— Обмен такими базами позволит регионам и предприятиям в кратчайшие сроки понять текущую потребность и целенаправленно подходить к вопросу организации производств как на действующих предприятиях, так и по запуску новых предприятий, — подчеркнул спикер.

В Нижегородской области сформирован перечень такой продукции, куда входит более 2 тыс. позиций, и создан центр импортозамещения, который объединяет представителей порядка 60 предприятий. Задачей центра является поиск необходимых компонентов в российских регионах и странах-партнерах.

Фото: Максим Платонов

Также, по мнению Люлина, необходим реестр иностранного программного обеспечения, не имеющего российских аналогов, и предоставление целевого финансирования на поддержку разработки отечественного ПО и увеличение госзаказа на него.

Меры по повышению устойчивости региональных экономик

Члены Ассоциации единогласно приняли проект решения, в котором рекомендовали законодательным органам государственной власти регионов ПФО изучить и использовать положительный опыт субъектов округа по внедрению мер, направленных на повышение устойчивости региональной экономики и поддержку граждан в условиях санкций.

Кроме того, рекомендуется проработать вопрос создания специальных кадровых центров, которые бы взаимодействовали с крупными работодателями напрямую. Цель такой работы — сохранение трудовых коллективов предприятий, оказавшихся под санкциями.

Вместе с этим органам государственной власти регионов ПФО рекомендуется:

Включить своих представителей в состав региональных штабов и иных консультативных органов при руководителях субъектов РФ по поддержке экономической стабильности.

Обеспечить оперативное принятие документов, направленных на повышение устойчивости региональной экономики и поддержке граждан в условиях санкций.

Вместе с исполнительными органами госвласти проработать механизм оперативного взаимодействия региональных центров импортозамещения с целью ускоренного обеспечения кооперации предприятий ПФО.

Совместно с исполнительными органами госвласти, ОМС обеспечить информирование населения, в том числе через соцсети, о текущей политической и экономической ситуации и о существующих в регионах ПФО мерах господдержки граждан и бизнеса.

Совместно с исполнительными органами госвласти определить порядок взаимодействия между всеми уровнями представительной и исполнительной ветвей власти, ОМС по выработке солидарной позиции в формировании системы межрегиональной кооперации для обеспечения бесперебойного функционирования крупнейших работодателей, компаний с высоким уровнем задолженности, организаций с иностранным участием, экспортоориентированных предприятий и компаний, зависящих от импорта комплектующих.

Фото: Максим Платонов

Кроме этого, законодатели рассмотрели вопросы совершенствования законодательного регулирования сопровождающего проживание лиц, нуждающихся в нем в силу инвалидности и иных особенностей здоровья, а также правовые аспекты реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.