Наши в Чехии: «личные санкции» профессоров, двойные стандарты европейской толерантности

История экс-жительницы Казани, проживающей в Чехии

На фоне масштабной антироссийской кампании Запада в ряде стран зафиксировали случаи дискриминации наших соотечественников. «Реальное время» пообщалось с некоторыми татарстанцами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последние недели? Сегодня на вопросы ответила семья Журавлевых, проживающая в Чехии.

«Негатив чувствуется, но лично нас не коснулся»

Уроженка Казани Мария Журавлева четыре года живет в Чехии. В интервью «Реальному времени» она рассказала, как в стране изменилось отношение к русским за последние недели.

— В целом чувствуется определенный негатив по отношению к гражданам России, но лично нас это пока сильно не коснулось, в основном все узнаем из новостей, — рассказала Мария.

При этом на бытовом уровне таких изменений почти нет: «В магазинах все как обычно — никакой дискриминации в сфере обслуживания не ощущаем. Но мы особо никуда и не ходим — последние два года пандемии приучили нас практически никуда не ходить. Работаем из дома, свободное время проводим тоже преимущественно в семье».

В Чехии многие приезжие из бывших советских республик держатся вместе. У Журавлевых круг общения в основном ограничивается русскоговорящим сообществом, куда входит порядка 30 выходцев из России, Украины, Молдавии.

— Мы все как общались, так и общаемся. Конечно, есть кадры, которые начинают ругаться по политическим мотивам. Но наш ближайший круг общения это не затронуло. Все и без того понимают, что мы давно уехали из России, — здраво рассуждает она.

Собеседница издания также отмечает значительный рост цен на бензин в Чехии. Фото: praga-praha.ru

Цены на бензин: полуторакратный рост

Резкое падение курса рубля, конечно, создало определенные трудности для русских, кто живет за границей. Если раньше заработки из России были подспорьем, то сейчас на те же деньги можно пару раз в магазин сходить. Российские деньги в целом стало труднее вывести в Чехии. Местный филиал Сбербанка закрыли, но все деньги вкладчикам вернули, а самих клиентов перенаправили в другой, чешский банк.

Собеседница издания также отмечает значительный рост цен на бензин в Чехии — как и по всему миру, топливо резко подорожало. Стоимость литра популярной марки выросла примерно в полтора раза — с 35 до 50 крон.

— Цены повысились, но в основном на бензин. Его стоимость взлетела в полтора раза. Все же в Чехии зарплаты не западноевропейские, а значительно ниже. И в Германии литр бензина стоит 2 евро, и у нас. Но для нас эти 2 евро более чувствительны с нашей средней зарплатой. Правда, в последние несколько дней бензин немного подешевел — до 46 крон, — рассказывает она.

При этом изменений в стоимости продуктов питания она пока не заметила. Хотя скорое подорожание энергоресурсов власти уже анонсировали.

Чехия перестанет выдавать россиянам визы и временный вид на жительство, ранее сообщал премьер-министр республики Петр Фиала. Фото: pfiala.cz

«Мы в подвешенном состоянии»

По словам Марии, сейчас многие русские в стране переживают по поводу продления виз. Чехия в ЕС часто выступает инициатором санкций против россиян — например, предлагает не выдавать им визы.

— В Чехии запустили некое сканирование виз. И ВНЖ, и ПМЖ могут аннулировать, если им что-то не понравится. Но конкретно нас это еще не коснулось. Все друзья, которые подали документы, пока ждут. Одним уже удалось получить. Ситуаций, когда кому-то отказали в продлении визы, пока не было, — говорит Журавлева.

Чехия перестанет выдавать россиянам визы и временный вид на жительство, ранее сообщал премьер-министр республики Петр Фиала. Исключение составят только те случаи, когда визы и виды на жительство необходимы по гуманитарным соображениям. Фиала также сообщил, что поручил провести ревизию уже выданных россиянам виз и пересмотреть полученные ими виды на жительство. Это нужно, чтобы убедиться, что россияне, которые проживают в Чехии, «не представляют опасности», пояснял глава МВД Вит Ракушан.



Дополнительно ситуацию осложняет тот факт, что Чехия закрыла российские консульства в Брно и Карловых Варах. Осталось лишь одно консульство в Праге.

— Мы сейчас в подвешенном состоянии. Подавали документы в декабре, у нас заканчиваются паспорта. В консульстве не знают, что делать с людьми, которые оформлялись через два закрытых посольства. Это же огромное количество народу. В других странах не закрываются консульства.

Чехия закрыла российские консульства в Брно и Карловых Варах. Осталось лишь одно консульство в Праге. Фото: wikipedia.org

Сейчас в оформлении виз всем россиянам отказывают — тем, кто недавно подал документы, рассказала Мария. Было еще несколько примеров дискриминации «русских», но, к счастью, все это единичные случаи и их быстро пресекли. В пример она привела несколько ситуаций, описанных в местных СМИ, когда два профессора в чешских вузах включили «свои личные санкции» и попросили российских студентов покинуть аудитории. Они заявили, что не будут вести занятия при русских, но руководство университетов быстро приструнило этих преподавателей, и инцидент был исчерпан.

— Конечно, это вызвало скандал. Все пытаются противостоять дискриминации русских в Чехии. Глава МИДа выступает в прессе с призывами пресекать такие случаи, — рассказала собеседница издания.

Кроме того, одна крупная частная строительная компания выпустила локальный документ, запрещающий русским покупать у нее недвижимость. Если же россиянин все-таки хочет купить квартиру у этой фирмы, ему необходимо подписать документ, что он не поддерживает политику российских властей.

— В этом есть своего рода двойные стандарты европейской толерантности, — говорит Мария.

Однако все это, по ее словам, скорее исключение из правил. В целом в Чехии по-прежнему достаточно спокойно и доброжелательно относятся к россиянам. Многие даже, наоборот, стараются помочь, предлагают поддержку.