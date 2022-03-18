Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 54 недель работы

Ровно год назад, в начале марта 2021 года, колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы вложили на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня, несмотря на все сложности, эксперт предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта 2021 по 14 марта 2022 года.

Перетряхнуть портфель с учетом новых индустрий-лидеров

Готовя свой предыдущий обзор модельного портфеля зарубежных акций по состоянию на 18 февраля 2022 года, не подозревал, что следующий обзор будет в столь экстремальных условиях. По сути, мы заканчивали наш эксперимент, начатый 1 марта 2021 года, с гипотетическим вложением суммы в размере 500 тыс. рублей сроком на 1 год.

Учитывая текущую ситуацию, всем тем, кто вложился в акции зарубежных компаний и не вышел в рубли до настоящего момента, жалеть не о чем — данный шаг послужил спасительной подушкой в некой мере. Теперь самое главное не потерять эти самые акции. Как правило, в России брокеры (банки и брокерские компании) давали доступ к торговле иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже. Некоторые провайдеры брокерских услуг попали под действие санкций (крупные государственные банки), и бумаги там «зависли». Биржа Санкт-Петербурга открыла торги иностранными акциями на прошлой неделе — до этого были ограничения на проведение торгов вообще, а потом действовали короткие промежутки, совпадающие со временем торгов на американских биржах. Отдельной статьей будет рассмотрена ситуация с брокерами и ситуацией с «зависшими» акциями и прочими насущными вопросами.

Давайте посмотрим на то, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 01.03.21 по 14.03.22. Если говорить сугубо о долларовых котировках эмитентов в нашем портфеле — естественным образом они находятся под давлением текущей экономической и геополитической турбулентности, несмотря на хорошие квартальные отчеты, наметившийся рост экономики после спада пандемии. Стоит ли мир накануне мощной глобальной рецессии? Это мы поймем в ближайшие два месяца.

В целом, исходя из текущей ситуации, я бы не стал выходить из сформированного портфеля. Возможно, его стоит перетряхнуть с учетом новых индустрий-лидеров этого времени, как нефть и прочие.

Как поживает портфель?

+ AMD: на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 102,25 доллара за акцию (примерно 11 937 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 17,74 доллара на акцию (+21%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 5 569 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 59 685 рублей. Плюс 27 845 рублей, или 87,4% .

на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 102,25 доллара за акцию (примерно 11 937 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 17,74 доллара на акцию (+21%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 5 569 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет . + NVIDIA : на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 213,30 доллара за акцию (примерно 24 903 рубля по курсу 116,75). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 853,2 доллара (примерно 99 611 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 304,62 доллара на пакет (+55,5%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 58 276 рублей с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 99 611 рублей. Плюс 58 276 рублей, или 141% .

на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 213,30 доллара за акцию (примерно 24 903 рубля по курсу 116,75). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 853,2 доллара (примерно 99 611 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 304,62 доллара на пакет (+55,5%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 58 276 рублей с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . — Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 495,10 доллара за акцию (примерно 57 803 рубля по курсу 116,75). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 38,36 доллара на акцию (-7,2%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 17 607 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 57 803 рубля. Плюс 17 607 рублей, или 43,8% .

на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 495,10 доллара за акцию (примерно 57 803 рубля по курсу 116,75). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 38,36 доллара на акцию (-7,2%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 17 607 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет . + Tesla : на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 766,37 доллара за акцию (примерно 89 473 рубля по курсу 116,75). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 90,87 доллара на акцию (+13,45%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 38 574 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 89 473 рубля. Плюс 38 574 рубля, или 75,8% .

на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 766,37 доллара за акцию (примерно 89 473 рубля по курсу 116,75). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 90,87 доллара на акцию (+13,45%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 38 574 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 2 519 долларов за акцию (примерно 294 093 рубля по курсу 116,75). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 497,09 доллара на акцию (+24,6%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 141 743 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 294 093 рубля. Плюс 141 743 рубля, или 93% .

на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 2 519 долларов за акцию (примерно 294 093 рубля по курсу 116,75). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 497,09 доллара на акцию (+24,6%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 141 743 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . + EOG Resources : на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 115,80 доллара за акцию (примерно 13 519 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 41,88 доллара на акцию (+57%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 8 012 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 243 342 рубля. Плюс 144 216 рублей, или 145,5% .

на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 115,80 доллара за акцию (примерно 13 519 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 41,88 доллара на акцию (+57%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 8 012 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет . — Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 176,29 доллара за акцию (примерно 20 581 рубль по курсу 116,75). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 60,45 доллара на акцию (-25,53 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 157 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 20 581 рубль. Плюс 3 157 рублей, или 18,1% .

на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 176,29 доллара за акцию (примерно 20 581 рубль по курсу 116,75). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 60,45 доллара на акцию (-25,53 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 157 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет . — Lattice Semiconductor Corporation ( LSCC ): на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 51,01 доллара за акцию (примерно 5 955 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 10,86 доллара на акцию (-17,55%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 401,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 17 865 рублей. Плюс 4 204 рубля, или 30,77% .

на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 51,01 доллара за акцию (примерно 5 955 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 10,86 доллара на акцию (-17,55%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 401,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет . — L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 21,03 доллара за акцию (примерно 2 455 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 3,84 доллара на акцию (15,4 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 624,57 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 17 185 рублей. Плюс 4 372 рубля, или 34,1% .

на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 21,03 доллара за акцию (примерно 2 455 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 3,84 доллара на акцию (15,4 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 624,57 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет . — Monolithic Power Systems Inc ( MPWR ): на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 385 долларов за акцию (примерно 44 948 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 103,33 доллара на акцию (-21,15%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 9 007 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 44 948 рублей. Плюс 9 007 рублей, или 25% .

на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 385 долларов за акцию (примерно 44 948 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 103,33 доллара на акцию (-21,15%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 9 007 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет . + ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 53,87 доллара за акцию (примерно 6 289 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 9,51 доллара на акцию (+21,44%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 024,1 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 44 023 рублей. Плюс 21 168,7 рубль или 92,7 % .

на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 53,87 доллара за акцию (примерно 6 289 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 9,51 доллара на акцию (+21,44%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 024,1 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет . — NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 14.03.2022 торговались по 171,71 доллара за акцию (примерно 20 047 рублей по курсу 116,75). Приобрели мы 1 акцию по 208,12 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 36,41 доллара на акцию (-17,5 %).



В рублях (курс ослабел) мы прибавляем в моменте 4 750,18 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 20 047 рублей. Плюс 4 750,18 рубля, или 31% .

После покупок новых акций и продажи депозитартных расписок Hyundai Motor Company и акций Palantir Technologies, у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 727,24 доллара (примерно 84 905 рублей по курсу 116,75 на 14.03.2022).

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Пятьдесят четыре недели спустя мы видим его рост до 1 093 561 рубля. Промежуточно фиксируем прирост в 599 369 рублей, или 121,3%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Пятьдесят четыре недели спустя - 9 355,73 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 2 796,8 доллара, или 42,68%.

Для более объективной картины стоит смотреть на результаты роста портфеля в валюте обращения — долларах.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин