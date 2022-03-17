Русские в Турции: лояльность местных, «пляжные борцы» с Украины, бензин по 190 рублей за литр

Как в Турции изменилось отношение к русским и стоит ли сейчас рассматривать страну для переезда

На фоне масштабной антироссийской кампании Запада в ряде стран зафиксировали случаи дискриминации наших соотечественников. «Реальное время» пообщалось с некоторыми татарстанцами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последние недели. Сегодня на наши вопросы ответила руководитель казанского турагентства «Другое измерение» Юлия Каурова, которая сейчас проживает с семьей в турецкой Анталье.

Спокойные турки и агрессивные украинцы

Несмотря на последние события, отношение жителей Турции к россиянам не изменилось. По наблюдениям Юлии Кауровой, турки не разделяют приезжих на русских и украинцев:

— Мы три года живем в Турции, в Анталье. Отношение турок к россиянам не поменялось никак. Я думаю, у них в голове мы все: украинцы, россияне, белорусы — все равно как одно целое. Мы же тоже не сильно различаем жителей Турции: турок, курд или еще кто — для нас примерно одинаково. Для них так же, они не поймут, зачем это все. Со стороны турок вообще никакой дискриминации, все тихо, так же улыбаются, вопросов нет. У нас большая русская машина, с российскими номерами — никаких вопросов.

Тем не менее с агрессией россияне в Турции сталкиваются, по ее словам. Но исходит она не от турков и другого коренного населения, а в основном от приезжих украинцев, как в социальных сетях, так и на улицах.

— Очень много украинцев сюда приехало, прямо очень много. Ведут они себя ужасно агрессивно, в социальных сетях особенно. Мы уже называем их «пляжные борцы», то есть, сидя на побережье с баночкой пива, пишут патриотические посты, для этого много ума не надо. Очень агрессивно ведут себя в соцсетях.

За межнациональную вражду — сразу депортация

Юлия Каурова отмечает, что турки не только не проявляют агрессию по отношению к россиянам, но и пресекают любые попытки проявления межнациональной розни:

— У нас в Анталье есть русский парк, там стоят 5 матрешек. Неделю назад залили красной краской им рты, как будто рот в крови, и 2 матрешки сломали. Два дня матрешки так постояли, турки их вымыли, почистили, сломанных увезли на реставрацию, и мэр Антальи вывесил плакат: «Кто будет разжигать межнациональную вражду, сразу депорт — без разговоров». И после этого все притихло. Да, на каких-то домах висят украинские флаги, но по закону Турции нельзя вывешивать только украинский флаг, поэтому они висят рядом с турецким. Вчера видели большую машину, которая каталась с украинским флагом, но это до ближайших полицейских, они им быстро объяснили, что здесь так «не прокатит». Есть специальные службы, очень быстро реагирует полиция, можно позвонить на специальный телефон и сообщить. В общем, турки тщательно соблюдают порядок, я думаю, они не дадут здесь разгореться каким-то межнациональным распрям.



Фото: соцсети

Гораздо сложнее россиянам в Турции стало решать финансовые вопросы. Оплачивать покупки с помощью банковских карт не получается:

— Да, у нас заблокированы карточки, но это из-за того, что система SWIFT перестала работать. Не можем снять деньги, все карты заморожены, карту «МИР» тоже нигде в магазинах не принимают, что бы там ни говорили, пока нигде не удается этой картой «МИР» заплатить. Что-то странное происходит. Правда, сейчас появляются в местных соцсетях посты, что русским все-таки удается снять деньги в некоторых турецких банках.

По словам Юлии, россиян в Турции проживает очень много, и поэтому власти страны также заинтересованы в поиске решения проблем с оплатой по картам:

— Мы создали в фейсбуке группу «Россияне в Анталье», и многие девчонки, у которых мужья турки, наоборот поддерживают больше Россию, как ни странно. Буквально на прошлой неделе, когда заблокировали нам карточки, на следующий день Центробанк Украины обратился в Центробанк Турции с просьбой заблокировать даже карты «МИР», которые якобы должны были работать. Турция отказала, естественно, турки очень лояльны. Думаю, Турция сейчас начнет искать возможности систем оплаты для россиян.

Фото aa.com.tr

«Сейчас здесь жить очень тяжело финансово»

Однако если проблемы с банковскими картами решаемы, то падение курса рубля сильно ударило по тем россиянам, живущим в Турции, которые получают зарплату в российской валюте. А с учетом роста цен на топливо даже просто заправить машину — дорогое удовольствие. Причем на подорожание энергоресурсов жалуются и сами турки.

— По бензину — бензин стоит 190 рублей за литр. Нам заправить полный бак — это 10 тысяч рублей. Рубль сильно упал, поэтому лира подросла. Если зимой она была 5 рублей, то сейчас 10, даже больше. Плюс к этому после Нового года здесь была своя инфляция, лира сильно упала. То есть с нового года цены выросли на все абсолютно, а на жилье в 2-3 раза. Поэтому для нас сейчас здесь жить очень тяжело финансово.

Для тех, кто сейчас переезжает в Турцию, по мнению Юлии Кауровой, это не лучшее решение. Во всяком случае с точки зрения затрат позволить себе это сможет далеко не каждый:

— На недвижимость ценник огромный. Сейчас, например, те квартиры, которые никогда никто не брал, на первом этаже — 900 долларов в месяц плюс депозит, плюс риелтору заплатить, плюс оплата на год вперед. Это вообще космос! Откуда брать такие деньги, непонятно. Идут слухи, что ограничивают ВНЖ (виды на жительство) туристические, но это не связано с событиями на Украине, это началось с нового года. Турки стали давать ВНЖ на 6 месяцев, говорят, что скоро введут огромные депозиты в банках. То есть сейчас Турция как страна для эмиграции не особо привлекательна.