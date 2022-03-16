День в истории: телетрансляция в Казани, спутник «Космос-1» и «Собор Парижской Богоматери»

Фото: aminatv.ru (Первые дни работы Казанской студии телевидения)

Сегодня, 16 марта, в России поздравляют с профессиональным праздником сотрудников подразделений экономической безопасности органов внутренних дел. В разные годы и столетия в этот день португальский мореплаватель Фернан Магеллан достиг берегов Филиппин, в Париже вышел в свет знаменитый роман Гюго «Собор Парижской Богоматери», в России запустили первую мартеновскую печь, американский инженер-физик Роберт Хатчингс Годдард запустил первую в мире ракету на жидком топливе, в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров и Севастополь вошли в состав России. Родились: немецкий физик Георг Ом, русский физик, один из изобретателей радио Александр Попов, русский писатель-фантаст Александр Беляев, русский актер и режиссер Сергей Юрский, итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. Умерли: английский государственный деятель Джозеф Остин Чемберлен, советский ученый Яков Перельман, советский актер театра и кино Петр Щербаков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Телетрансляция из Москвы и здание ветеринарного института



16 марта 1894 года в Казани прошли первичные торги на постройку здания для ветеринарного института. Позже, после переторжки, началось строительство трехэтажного каменного строения с подвалом. Работы велись на Арском поле и обошлись в 60 тысяч рублей. Здание строили 2 года по образцу военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, а фасадом занимался Генрих Бернардович Руш — умелый российский архитектор и художник немецкого происхождения. Бюджет на стройку был небольшой, зодчие экономили на всем, но результат получился качественным. Даже принц Ольденбургский в один из своих визитов в Казань в то время высоко оценил красоту здания института. Предпосылкой его открытия послужило то, что через Казанскую губернию пролегал один из основных международных путей продвижения гуртов промышленного скота, и ветеринарный институт служил своего рода ветеринарно-санитарным кордоном между Азией и Европой. В 1986 году учебное заведение переименовали в Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана.

Фото: pastvu.com

16 марта 1962 года по всему Татарстану началась трансляция телепередач из Москвы. С того момента все население республики могло смотреть на своих экранах главу правительства СССР Никиту Хрущева и разнообразные развлекательные программы. Больше всего татарстанцам нравилась телепередача «Телевизионное кафе», которая в будущем превратилась в более узнаваемый «Голубой огонек».



16 марта 2019 года в Казани прошло пленарное заседание VIII Всероссийского схода успешных предпринимателей из татарских сел, где президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать при татарстанском Минсельхозе центр поддержки сельских бизнесменов для продвижения их продукции на рынок, в том числе в крупные торговые сети. На съезд в татарстанскую столицу съехались 832 представителя малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 39 регионов России. Форум проходил под эгидой Всемирного конгресса татар и Всероссийской общественной организации «Татарские села России». Два дня участники схода проводили дискуссии и обсуждения, побывали на экскурсии в селах Муслюмовского района, а на третий — обсудили итоги. «В России больше 20 миллионов мусульман, и им нужна халяльная пища» — заключил Минниханов, объясняя необходимость центра поддержки фермеров.

Фото: Ринат Назметдинов

Сгоревший спутник и первый отечественный лимузин «М-1»

16 марта 1962 года в Советском Союзе с космодрома Капустин Яр был запущен спутник военно-прикладного назначения «Космос-1». Но просуществовал он чуть больше двух месяцев, сгорев 25 мая того же года в плотных слоях атмосферы. В память о спутнике была выпущена почтовая марка с его изображением.



16 марта 1937 года был организован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), который позже переименовали в Подразделение экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Поэтому именно в эту дату представителей этой службы поздравляют с профессиональным праздником. Изначальная цель данной службы в общих чертах сохранилась и сейчас — контролировать порядок в экономической сфере.



Фото: kskdivniy.ru/museum

16 марта 1936 года был создан первый советский автомобиль «ГАЗ-М1». Назывался он так в честь Вячеслава Михайловича Молотова, на тот момент председателя Совнаркома. Его собрали на Горьковском автомобильном заводе. Модель называли «Молотовский-первый». Прототипом «Эмки» стал американский автомобиль Ford Model B, они были похожи, однако все же в техническом плане «М-1» достаточно сильно от него отличался.



16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова и Севастополя к Российской Федерации. По официальным результатам более 95% населения проголосовали «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации». 17 марта Крым принял постановление о независимости от Украины, а 18 марта состоялось торжественное подписание Договора о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав России. Договор был одобрен российским парламентом, и 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации документа.



Фото: Kremlin.ru

«Собор Парижской Богоматери» и первый рывок в ракетостроении

16 марта 1831 года в Париже опубликовали роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Во время своих прогулок по городу писатель часто заходил в Нотр-Дам и очень беспокоился за судьбу собора. Это и вдохновило Гюго в 1828 году взяться за написание романа, в котором он сможет сохранить память об архитектурном наследии, используя невероятные возможности литературы. Множество поколений вдохновлялись произведением и с интересом и восторгом наблюдали за судьбой цыганки Эсмеральды и влюбленного в нее Квазимодо. Виктор Гюго преследовал цель обратить внимание людей к судьбе архитектуры, и у него это получилось — уже спустя некоторое время после выхода романа сначала во Франции, а затем и по всей Европе поднялось движение за реставрацию и сохранение готических памятников.



16 марта 1926 года инженер-физик Роберт Хатчингс Годдард запустил первую в мире ракету на жидком топливе, что положило начало приближению человека к звездам. Для того, чтобы ракета взлетела на 12 метров, Годдарду понадобилось 17 лет упорной работы. Он верил, что именно жидкое топливо ключ к успешному развитию ракетостроения, так как у него намного больше преимуществ перед твердым топливом, и оказался прав: первый советский спутник отправился на орбиту в 1957 году благодаря ракете на жидком топливе. При жизни заслуги Годдарда не признавались в полной мере, но без его трудов в современном мире могло и не быть межпланетных перелетов.



Фото: wikipedia.org

16 марта 2002 года на юго-западе Китая во время первого Фестиваля панд был учрежден Международный день панд. Праздник относится только к большим пандам, представителей которых можно увидеть на символе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Организаторы фестиваля хотели осветить проблему исчезновения этих животных на планете. Лишь в 2016 году этот вид исключили из Красной книги, однако он все еще остается уязвимым — в дикой природе живут около 2 000 особей. Популяция панд снижалась в связи с вырубкой больших площадей бамбуковых лесов, часто незаконной, что и привело к уменьшению ареала обитания вида.