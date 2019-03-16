Рустам Минниханов: «В России 20 миллионов мусульман, и им нужна халяльная пища!»

На VIII Всероссийском сходе успешных предпринимателей из татарских сел обсудили рецепты успеха национального бизнеса

Фото: Ринат Назметдинов

Создать при татарстанском Минсельхозе центр поддержки сельских предпринимателей для продвижения их продукции на рынок, в том числе — в крупные торговые сети, предложил сегодня президент РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании VIII Всероссийского схода успешных предпринимателей из татарских сел. О специфике «национального» сельского бизнеса, доводах в пользу возвращения из города на малую родину коренных сельчан и практических аспектах реализации разрабатываемой Стратегии татарского народа — в репортаже «Реального времени».

832 представителя малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий съехались в Казань из 39 регионов России на VIII Всероссийский сход успешных предпринимателей из татарских сел, организованный исполкомом Всемирного конгресса татар и Всероссийской общественной организацией «Татарские села России». С 14 по 15 марта участники схода проводили дискуссии и обсуждения, побывали на экскурсии в селах Муслюмовского района, а сегодня подвели итоги на пленарном заседании в ГТРК «Корстон», в котором принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.



Перед заседанием президент вместе с гостями осмотрел выставку-ярмарку, на которой была представлена продукция производителей товаров татарских народных промыслов из регионов РФ.

«Хотим туда, где есть перспектива»

Однако традиционные товары и изделия в национальном стиле, как выяснила корреспондент «Реального времени», разговаривая с участниками схода в ожидании начала пленарного заседания, в сохранении национальной самобытности — далеко не главное. О том, что по-настоящему важно, чтобы не терять свои корни, рассказали коренные жители Новосибирской области — сибирские татары, приехавшие на сход группой, в которой были представлены три поколения — от бабушек до внуков, вчерашних школьников.

Традиционные товары и изделия в национальном стиле, как выяснилось из бесед с участниками схода, в сохранении национальной самобытности — далеко не главное



— Наше село Тармакуль — большое, 600 жителей, — рассказала Гульмира Садыкова. — В эскизе Стратегии татарского народа отражены проблемы сохранения языка. У нас в школе татарский преподают факультативно уже лет 15, с 1-го по 8-й классы, и все дети на этот факультатив ходят с желанием. Факультатив появился по инициативе учителей и родителей, а с учебниками Татарский культурный центр помогает. В некоторых деревнях преподают до 3-го класса. Но знание и сохранение языка зависят от семьи. В семьях, где друг с другом не говорят на татарском, такие семьи на селе есть, дети его не знают.

— И если в город уезжают, а у нас молодые в Новосибирск уезжают, потому что в деревне работы нет, язык утрачивается, — заметила односельчанка Садыковой Суфия Багенова.

— У нас тоже говорят: на селе работы нет. А начинаешь спрашивать, чем занимаются, — один нескольких коров держит, другой — гусей, кур, овец. А у вас? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени».

— У вас с этим проще, в Татарстане республика, правительство это поддерживают… У нас никто не помогает, поэтому молодежь на селе и не задерживается.

— В Татарстан перебраться не хотите?

— Почему нет, была бы перспектива!

На VIII Всероссийский сход успешных предпринимателей из татарских сел съехались 832 представителя малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 39 регионов России

Цех нужен, Рустам Нургалиевич!

Первым слово на пленарном заседании VIII Всероссийского схода успешных предпринимателей из татарских сел председатель «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев дал владельцу плодово-ягодного хозяйства «Дувановские сады» Альфреду Хайруллину. И тот рассказал историю своего успеха, очень похожую на сказочные приключения Кота в сапогах. За исключением того, что угодья новоявленного «маркиза Карабаса» из Дрожжановского района отнимать у людоеда не пришлось — в изложении предпринимателя все выглядело просто:

— Я в 2016 году обратился в исполком, сказал, что хочу посадить малину и «викторию», и мне выделили 6 га земли у плотины. Потом попросил отдать заброшенный яблоневый сад. В 2018 году у меня был уже 41 га яблоневого сада, сейчас всего около 170 га земли, и хочу расширяться. Мы начали посевной лук выращивать, хотим овощи растить.

Объем инвестиций в «Дувановские сады» на сегодня составил 28 млн рублей. По словам Хайрулина, встать на ноги ему помогли субсидии, которые он не раз получал по различным госпрограммам. Хозяйство летом дает работу 80 сельчанам, средняя заработная плата — 35 тыс. рублей. В 2018 году «Дувановские сады» поставили в магазины Москвы, Ульяновска и Казани продукции на 8,5 млн рублей, в том числе 36 тонн клубники и 6 тонн малины.

— С 1 га на 1,2 миллиона рублей продукции получаем, — похвалился Хайруллин и повернулся к президенту Татарстана: — Яблоки хранить надо, нужен цех по переработке продукции, здание нужно, Рустам Нургалиевич!

Альфред Хайруллин рассказал историю своего успеха, очень похожую на сказочные приключения Кота в сапогах



На один рубль даем четыре

— После выступления Альфреда мне остается сказать: почему же я не в Татарстане родился, так быстро здесь решаются проблемы! — подхватил микрофон фермер из Чувашии Решит Санзяпов. — Около 50 тонн молока и мясной продукции мы производим, но вопрос реализации держит. Мы задумываемся о создании кооперативов. Маленькие хозяйства не могут работать на экспорт, сложно пробиться, бумаги оформить, а если объединиться — решим эту проблему.

Санзяпов рассказал, как подкосили одно из направлений его бизнеса предприимчивые соплеменники из Татарстана:

— У нас был один цех по переработке мяса, а сейчас их 11 стало, но работают они с половинной загрузкой. Ведь раньше-то мы мясо из Татарстана возили, а сейчас у вас свои цеха открылись.

И рассказал, что в Чувашии «скопировали» у РТ хорошую практику:

— Раньше мы 100 процентов платили за строительство дорог и развитие инфраструктуры на селе, а теперь, как и у вас, появились госпрограммы. Мы теперь только 40 процентов платим!

— У нас если народ соберет 1 рубль, мы даем еще четыре, а нас же еще и ругают! — отреагировал Рустам Минниханов. Деревни и села — основа каждой нации! Сохранять традиции в городе сложно, надо это делать на селе!

Следующий выступающий — коневод из Лениногорского района Фарид Набиуллин показал о своих лошадях целый кинофильм, а значительную часть выступления посвятил не секретам своего успешного бизнеса, а проблемам возрождения национальных традиций — скачек, культуры разведения лошадей и… национальной игры «Улок», в которой всадники состязаются за тушу барана.

А в заключение тоже попросил у президента РТ здание, которое уже присмотрел, но не для развития бизнеса, который вырос до табуна из 300 лошадей, а на сугубо общественные цели — под клуб.

— Какое это здание? Муниципальное? — заинтересовался Рустам Минниханов. — Изучим этот вопрос.

Процент женщин — традиционных хранительниц не только очага, но и национальных культурных традиций, среди делегатов схода оказался невысоким



Где ребенку расти лучше

Процент женщин — традиционных хранительниц не только очага, но и национальных культурных традиций, среди делегатов схода оказался невысоким. На глазок их было 20—25 процентов. Поэтому когда на трибуну вышла не предпринимательница, а по-настоящему успешная женщина — мать, рискнувшая с тремя дочками и мужем-музыкантом вернуться из Казани в родное село и не пожалевшая об этом, ее слушали с особенным интересом.

— В город едут за теплым туалетом, — заметила Альбина Нигметзянова. — Мы с мужем музыканты по образованию, но он из деревни, все там знает, все умеет. Зачем было двухметрового роста мужчину в однокомнатной квартире в городе мучить? Я работаю на селе библиотекарем, муж — не по специальности, но он доволен. На нас родственники смотрели вначале как на неудачников, говорили, что мы возвращаемся потому, что в городе не смогли ничего достигнуть. А я думаю, нашим детям в деревне расти полезнее, чем в городе. А разносторонне развиваться дети могут и на селе, мы туда вернулись, чтобы помочь другим сельским ребятам развиваться! Мы приехали, и вы возвращайтесь!

Но диссонансом этому оптимистическому выступлению прозвучало следующее — Алмаза Хавыева из Кунгурского района Пермского края:

— Сельская школа сейчас работает для города. Лучшие, способные учиться — уезжают, на селе остаются те, кто учиться не может.

— Как не может?! — заметила сидевшая рядом с корреспондентом «Реального времени» Суфия Багенова из Новосибирской области. — На селе дети лучше подготовлены, им учиться легче: классы маленькие, каждому ученику учитель внимания больше, чем в городе, уделяет!

Президент РТ отметил, что предприниматели во всех странах являются опорой экономики, двигателями развития



Экономика как основа самобытности

Завершилось пленарное заседание схода коротким выступлением Рустама Минниханова. Президент РТ отметил, что предприниматели во всех странах являются опорой экономики, двигателями развития:

— Предприниматель верит только себе и всегда находит работу!

А потом определил главную задачу сегодняшнего дня: не только производить сельхозпродукцию, но и реализовать, продвигать на прилавки. Благо, что для татарских сельхозпроизводителей рынок есть:

— В России больше 20 миллионов мусульман, и им нужна халяльная пища…Нам необходимо экспортировать халяльную продукцию, может быть, организовать специальные курсы и обучать этому, работать в этом направлении… Может, нам создать специальный центр в Минсельхозе? Надо продумать этот момент, придумать, как продвинуть нашу продукцию в федеральные сети.

А в заключение Рустам Минниханов обратился к залу:

— Село — основа для сохранения нашей национальной самобытности. В других регионах это сделать трудно, но не у нас. Если вы денежные, сильные предприниматели, вы можете помочь своему народу!