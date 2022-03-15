День в истории: первый концерт Шаляпина в Казани, президент Горбачев и права потребителей

Чем примечательна дата 15 марта?

Фото: Sputnik/Сергей Компанийченко

Сегодня,15 марта, Всемирный день прав потребителей. В разные годы и столетия в этот день в Казани основали военный госпиталь, а великий бас Федор Шаляпин дал первый концерт, в России выработали проект первой Конституции, Владимир Ленин отправил Инессе Арманд письмо с новостью о революции, в Саудовской Аравии обнаружили первую нефть, в нашей стране избрали первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, в Иерусалиме открыли новый Музей истории холокоста. Родились: Герой Советского Союза Файзулла Аглетдинов, советский писатель Юрий Бондарев, российский физик Жорес Алферов, советский писатель Валентин Распутин. Умерли: древнеримский император Гай Юлий Цезарь, русский революционер Николай Бухарин, советский писатель Дмитрий Фурманов, американский педиатр Бенджамин Спок. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Основание военного госпиталя и первый концерт Шаляпина

15 марта 1809 года по повелению императора Александра I в Казани был учрежден «особый военный госпиталь на 300 человек больных», в который поступали, кроме больных гарнизона, также солдаты, отстающие по болезни от «отрядов войск и рекрутских партий», следовавших через Казань. Его возведение началось на выезде из города, у Арского поля. По утверждению генерал-майора А.М. Крупчицкого, к тому времени в Казани существовал лишь лазарет Казанского пехотного полка, основанный еще при Петре I: «Однако существующий ныне лазарет, хотя и распространен на 240 больных, но не соответствует цели заведения госпиталя... Дом, занимаемый теперь лазаретом, подвержен сырости, удален от реки и во многих частях невыгоден. При том получая на содержание свое единственно определенную сумму, часто поставляется в недостаток и затруднение». Казанский военный госпиталь (КВГ) был одним из старейших военно-лечебных учреждений страны.

Фото: kazanreporter.ru

15 марта 1897 года состоялось первое выступление Федора Шаляпина в Казани, куда он приехал уже известным солистом Московской частной оперы. Зрительный зал был переполнен. Певец дал два концерта на сцене городского театра. В родную Казань Шаляпин смог попасть только в 1897 году. Первый концерт состоялся вечером в городском театре в Панаевском саду. В числе других номеров знаменитый бас исполнил свой, коронный — куплеты Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст», на который галерка отозвалась не только бурными аплодисментами, но и восторженными криками, топаньем ног. На «бис» Шаляпин спел романс П. Чайковского «Ночь», два юмористических романса «У приказных ворот» и «Воротился ночью мельник». Публика принимала его восторженно. Газета «Волжский вестник» писала, что певец «доставил публике такое эстетическое наслаждение, какого она давно уже не испытывала. Федор Шаляпин имел, можно сказать, колоссальный успех».

15 марта 2001 года из Москвы на имя заместителя председателя Государственного Совета Татарстана Роберта Миннуллина из Геральдического совета при президенте Российской Федерации пришло официальное уведомление о том, что государственные символы Республики Татарстан — Государственный герб и Государственный флаг — включены в Государственный геральдический регистр России. На гербе Татарстана — солнце красного, барс, его крылья и розетка на щите — белого, обрамление — зеленого, щит, орнамент на обрамлении и надпись «Татарстан» — золотистого цветов. Авторами герба являются доктор филологических наук Назым Габдрахманович Ханзафаров (идея) и художник-монументалист, член Союза художников Татарстана Риф Загреевич Фахрутдинов (исполнение).

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

Проект первой русской Конституции, Михаил Горбачев стал президентом СССР

15 марта 1818 года по инициативе императора Александра I началась работа по подготовке проекта первой русской конституции — «Государственной уставной грамоты Российской империи». Документ предусматривал установление в России конституционной монархии. «Уставная грамота» предусматривала создание двухпалатного парламента — Государственного сейма, состоящего из Сената и Посольской избы, — и двухпалатных представительных органов (сеймов) в наместничествах (группах губерний), разделение властей: Верховный государственный суд выделялся из Сената, становящегося верхней палатой законодательного Государственного сейма, а исполнительная власть оставалась в руках монарха. К компетенции парламента относилось утверждение законов и бюджета, но император сохранял право законодательной инициативы и право вето. Разработчики грамоты впервые в истории России предполагали закрепить ряд прав человека и провозгласить свободу печати: «никто не мог быть арестован без предъявления обвинения; никто не мог быть наказан иначе, как по суду». В 1820-м был подготовлен манифест, который должен был быть объявлен в момент провозглашения Государственной уставной грамоты — о введении ее в действие, в котором основное внимание уделялось доказательству того, что это является не введением новых порядков, а совершенствованием существующих. Однако он никогда не был опубликован — рост освободительного движения в Европе и явное сопротивление идее реформ среди высших сановников империи заставили Александра I отказаться от конституционных планов.

15 марта 1917 года Владимир Ленин, находившийся в швейцарском городе Цюрихе, отправил жившей близ Женевы Инессе Арманд (один из лидеров российского революционного движения и доверенное лицо Ленина) письмо, в котором поделился с ней новостью о том, что в России произошла революция. О себе и своем окружении в этом послании Ленин писал так: «Мы сегодня в Цюрихе в ажитации: от 15.III есть телеграмма в «Zürcher Post» и в «Neue Zürcher Zeitung», что в России 14.III победила революция в Питере после 3-дневной борьбы, что у власти 12 членов Думы, а министры все арестованы. Коли не врут немцы, так правда». Оказалось, что «немцы», которыми Ленин именовал швейцарцев, действительно не соврали.

Фото: wikipedia.org

15 марта 1990 года на третьем внеочередном Съезде народных депутатов СССР Председатель Верховного Совета Михаил Сергеевич Горбачев был избран первым и единственным в истории Советского Союза президентом. На этом посту он пробыл около двух лет. Охранительная политика Горбачева привела к распаду СССР 8 декабря 1991 года, образованию СНГ и отставке президента. Заявивший о необходимости проведения съезда еще в феврале 1990 года, Горбачев не был уверен в результате всенародного голосования, потому отказался от демократических выборов. В результате его избрание лишь депутатским большинством лишило его должность легитимности и предопределило союз с консерваторами, находившимися на важнейших государственных постах. После подписания Беловежских соглашений и фактической денонсации союзного договора 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия главы государства.

Защита прав потребителей и новый музей истории Холокоста

15 марта 1938 года в Саудовской Аравии обнаружили первую нефть. Согласно легенде, нашел ее кочевник, решивший вырыть колодец. Однако вместо живительной воды из-под земли появился черный маслянистый фонтан. Из-за Второй мировой войны разработку месторождений вынуждены были отложить. Но уже во второй половине XX века, благодаря нефти Саудовская Аравия превратилась из беднейшего государства в одну из самых богатых стран мира. Сегодня почти 92% совокупных доходов страны составляют доходы от экспорта нефти. В Саудовской Аравии 265,9 млрд баррелей подтвержденных запасов нефти. Это 15,8% от всех мировых запасов. В российских же недрах залегает около 90 млрд баррелей черного золота.

15 марта 1962 года состоялось выступление Джона Кеннеди, в годовщину которого ООН учредила «Всемирный день прав потребителей». В этом выступлении Кеннеди провозгласил четыре неотъемлемых права граждан как потребителей: право на безопасность, на выбор, на информацию и право быть услышанным. В частности, Кеннеди отметил: «Потребители — это все мы. Потребители — это крупнейший экономический слой, который воздействует почти на любое частное или государственное экономическое решение… Но это единственный голос, которого зачастую не слышно». Позднее к этим базовым правам добавились еще четыре: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.

Фото: David Shankbone / wikipedia.or

15 марта 2005 года в Иерусалиме был открыт новый Музей истории холокоста. Старый музей, работавший с 1957 года, был заменен на новый, в четыре раза больше. Музей находится на холме с сосновыми деревьями. Помещение выполнено в виде тоннеля внутри холма. По обе стороны тоннеля ответвляются залы, в них отображается хронология еврейских гонений в нацистской Германии. Продвигаясь по тоннелю, люди как бы наполняются чувством загнанности, которое испытывали жертвы геноцида. К концу уровень пола начинает подниматься, стены раздвигаться, а повествования о погибших сменяются рассказами об уцелевших. На перестройку старого музея ушло 56 миллионов долларов. Дизайн был разработан архитектором Моше Сафди. Новый музей фокусирует внимание посетителей на личных историях людей, ставших жертвами геноцида. В музее выставлены дневники, фотографии и личные вещи очевидцев тех трагических событий. В музее есть Зал имен, где собраны фамилии трех миллионов погибших в нацистских концлагерях, а также 600 их фотографий. Есть у музея и веб-сайт, где можно найти биографии многих жертв Холокоста.

